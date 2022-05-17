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«Я черная, гей, иммигрант»: новый пресс-секретарь Белого дома рассказала о себе в трёх словах

«Я черная, гей, иммигрант»: новый пресс-секретарь Белого дома рассказала о себе в трёх словах

Автор:
17 мая 2022 10:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Кэрин Жан-Пьер   США   Юмор   америка   белый дом   политика   псаки   фото   
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Новый официальный представитель американской администрации на своём первом брифинге зашла с козырей, рассказав о себе. Карин Жан-Пьер нашла свою речь, зайдя сразу с козырей, рассказав, что она чёрная, иммигрант и гей.

До этого момента Карин Жан-Пьер была заместителем Псаки. Она стояла за трибуной только в том случае, когда Джен Псаки болела или находилась в отпуске.

С уходом Псаки из Белого дома Жан-Пьер стала новым официальным представителем администрации президента США. На своём первом брифинге Карин решила рассказать о своей личной жизни и цвете кожи.

- Мое присутствие на этом подиуме представляет собой присутствие нескольких первых. Я – первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность. Меня бы не было здесь сегодня, если бы передо мной не было поколений преодолевавших барьеры. Я стою на их плечах, – сказала Жан-Пьер.

Стоит напомнить, что гендерное, национальное и расовое разнообразие — это обещание Байдена. Судя по всему, образование и опыт кандидатов не столь важен...

Источник:

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Метки: Кэрин Жан-Пьер   США   Юмор   америка   белый дом   политика   псаки   фото   
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36  комментариев
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866
GROMOZEKA 39 минут назад
Какая прекрасная лицемерная действительность в пиндостане.
Т.е. сама негритянка может назвать себя черной, а белый человек в сторону негра, такое если скажет, то это проявления расизма.
Хотя о чем это я!?

Там же вся страна одно сплошное сраное лицемерие
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3k
ozonlab 22 секунды назад
Нужно ей отрезать ногу и хорошенько раскормить. Ну так, чисто для комплекта.
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56k
DonNerka (модер) 12 минут назад
"Ведь я лесбиянка, и батя мой - нигга,
Я чёрная моль, я летучая мышь.
Вино и девчёнки - моя атмосфЭра.
Приют эмигрантов - родной Вашингтон!"
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45
eutace 18 минут назад
просто обычное отвлечение народа, чтобы для него это было больше шоу, чем государственное управление, которым втихую будут заниматься действительно люди с властью
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45
eutace 21 минуту назад
власти изведываются над народом, делают всё, лишь бы народ не лез в реальную политику...
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11k
harlamov Полчаса назад
Напомнило анекдот:
Мужик приходит в приёмную Госдумы и говорит:
- Хочу работать депутатом!
Ему в ответ:
- Вы идиот?
Он:
- А это обязательное условие?

Так и здесь.
- Я черная, гей, иммигрант...
А это обязательное условие, чтобы работать в белом доме?
Хотя какие могут быть вопросы. Кончено да. Напоминает политику покровительства национальным кадрам в СССР. Только здесь вообще термоядерный набор.
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27k
Ashabad Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
"А ещё у меня не хватает хромосом" - добавило оно.
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420
elenika7812281 Дро4ер Полоумный 20 минут назад
Скорее,одна лишняя.
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27k
Ashabad Полчаса назад
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23k
Ватаку Накомоде 42 минуты назад
Хм… баба-гей? Это типа баба считающая себя мужиком, предпочитающим мужиков? То есть она все равно трахается с мужиками, но не как баба, а как мужик-гей?
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420
elenika7812281 Ватаку Накомоде 15 минут назад
Нет, просто это вытекает из логики английского языка. Там же нельзя сказать "гейка", например. Типа,феминитив. В принципе,и у нас нельзя,феминитивы вообще такая вещь...вот поэтому она должна говорить именно "gay". Вот и всё. Но только они теперь тысячу раз пожалеют,что со всем вот этим вот связались. Придурочная Псаки на гормонах им Белоснежкой покажется.
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625
Kanifolkin 50 минут назад
Аааа. [мат].тая...
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996
КАКАнгел 52 минуты назад
Карин Жан-Пьер - чёрная, иммигрант и гей.
Мария Захарова - Профессионал . Лучшая в своём деле.
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8
Сигизмунд Лазаревич 54 минуты назад
Глупее псаки будет вряд ли... ну а то что черномазая, так у них в стране полно таких.
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420
elenika7812281 Сигизмунд Лазаревич 13 минут назад
Запасайтесь,ребята,сухариками и "Тархуном".))) Представление начинается.
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6k
workmen77 Час назад
Для полного списка не хватает еще быть жертвой изнасилования белым расистом.
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6k
au3 Час назад
Местных управлять штатами уже не хватает? Понаежавшие нужны?
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9k
сеньор Леонсио Час назад
«Я черная, гей, иммигрант»(ц)
В резюме не хватает ещё шизофрении с наркотической зависимостью,и будет идеальный пресс-секретарь для Бункерного деда.
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27k
lem02 Час назад
"...Судя по всему, образование и опыт кандидатов не столь важен..."

"...Карин Жан-Пьер была заместителем Псаки..." так, опыт есть, что там с образованием:
"...Карин Жан-Пьер отучилась в Нью-Йоркском технологическом институте, а после получила магистерскую степень в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета..."
https://24smi.org/celebrity/209661-karin-zhan-per.htmlhttps://24smi.org/celebrity/209661-karin-zhan-per.html

Вроде тоже все в порядке. Не знаю, мне на неё как то начхать. Отшила все разговоры с самого начала. Правильно. Так то это говорящая голова, вроде Захаровой. Что она есть, что нет - пофиг.
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3k
Frank Borman Час назад
А еще она страдает от Паркинсона, слабоумия, недержания мочи и энуреза. А ну ка, Маша Захарова, чем ты можешь это крыть?
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724
Мой лучший друг Час назад
В оглавление одно, в тексте другое, что за хрень?? Похоже пиндосии из США пора переименовываться в ЛГБТ.
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12k
котегRUS Час назад
вот те раз...


верните Женю


с неё хоть поржать можно было..
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16k
Booka1a Час назад
если бы она была еще больна раком, то можно было бы сразу прописку в белом доме давать
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