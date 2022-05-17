«Я черная, гей, иммигрант»: новый пресс-секретарь Белого дома рассказала о себе в трёх словах

Новый официальный представитель американской администрации на своём первом брифинге зашла с козырей, рассказав о себе. Карин Жан-Пьер нашла свою речь, зайдя сразу с козырей, рассказав, что она чёрная, иммигрант и гей.
До этого момента Карин Жан-Пьер была заместителем Псаки. Она стояла за трибуной только в том случае, когда Джен Псаки болела или находилась в отпуске.
С уходом Псаки из Белого дома Жан-Пьер стала новым официальным представителем администрации президента США. На своём первом брифинге Карин решила рассказать о своей личной жизни и цвете кожи.
- Мое присутствие на этом подиуме представляет собой присутствие нескольких первых. Я – первая черная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность. Меня бы не было здесь сегодня, если бы передо мной не было поколений преодолевавших барьеры. Я стою на их плечах, – сказала Жан-Пьер.
Стоит напомнить, что гендерное, национальное и расовое разнообразие — это обещание Байдена. Судя по всему, образование и опыт кандидатов не столь важен...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Т.е. сама негритянка может назвать себя черной, а белый человек в сторону негра, такое если скажет, то это проявления расизма.
Хотя о чем это я!?
Там же вся страна одно сплошное сраное лицемерие
Я чёрная моль, я летучая мышь.
Вино и девчёнки - моя атмосфЭра.
Приют эмигрантов - родной Вашингтон!"
Мужик приходит в приёмную Госдумы и говорит:
- Хочу работать депутатом!
Ему в ответ:
- Вы идиот?
Он:
- А это обязательное условие?
Так и здесь.
- Я черная, гей, иммигрант...
А это обязательное условие, чтобы работать в белом доме?
Хотя какие могут быть вопросы. Кончено да. Напоминает политику покровительства национальным кадрам в СССР. Только здесь вообще термоядерный набор.
Мария Захарова - Профессионал . Лучшая в своём деле.
индейцев может и не хватить
А одно из воздействий отравляющего свойства свинца именно на интеллект.
И тут всё сходится теперь. Этнический пендос (я не индейцев имею в виду, их загеноцидили) это тупой, жирный, желудок на колёсах. А если поглядеть на тех кто у них двигает науку и т.д. - так сплошь узкоглазые-индусы-славяне.
Это не я придумал
В резюме не хватает ещё шизофрении с наркотической зависимостью,и будет идеальный пресс-секретарь для Бункерного деда.
"...Карин Жан-Пьер была заместителем Псаки..." так, опыт есть, что там с образованием:
"...Карин Жан-Пьер отучилась в Нью-Йоркском технологическом институте, а после получила магистерскую степень в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета..."
https://24smi.org/celebrity/209661-karin-zhan-per.htmlhttps://24smi.org/celebrity/209661-karin-zhan-per.html
Вроде тоже все в порядке. Не знаю, мне на неё как то начхать. Отшила все разговоры с самого начала. Правильно. Так то это говорящая голова, вроде Захаровой. Что она есть, что нет - пофиг.
верните Женю
с неё хоть поржать можно было..