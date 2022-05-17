«Я черная, гей, иммигрант»: новый пресс-секретарь Белого дома рассказала о себе в трёх словах

До этого момента Карин Жан-Пьер была заместителем Псаки. Она стояла за трибуной только в том случае, когда Джен Псаки болела или находилась в отпуске.

С уходом Псаки из Белого дома Жан-Пьер стала новым официальным представителем администрации президента США. На своём первом брифинге Карин решила рассказать о своей личной жизни и цвете кожи.