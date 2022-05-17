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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
17 мая 2022 01:05
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3207
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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7k
goshan_hmc 4 часа назад
13. Я после ночной смены днём только под телевизор или компьютер с Дискавери или Нэшнл Географик сплю!
23. Макну хлебушек по бабушкиному(теперь уже маминому) совету! И сыну своему тоже так советую всегда делать!
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19k
babuby Полчаса назад
На фото не четыре человека. На фото один человек, и ещё три руки.
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5k
paxan-paxan 39 минут назад
Я про богатырей не понял. Типа нужно По и вот вам три богатыря, типа хрен стоячий? Или типа силовики будут программировать? Или типа они стоят на горе, бугре, типа за бугром.
Нихрена непонятно
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85k
Taras Kozalupko 59 минут назад
Бабка, занявшая очередь в 5 утра, выживет только один!

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56k
doker 2 часа назад
На фото не видно четвёртого? Но это же прекрасно!

Обычно наоборот - скинулись на пузырь втроём, только стукнулись стаканами и "упс", откуда-то телепортировался четвёртый "просто Вася"...
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