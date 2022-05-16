"Синий ёжик" и "Летучая мышь": во Владивостоке нашли способ показать в кинотеатре "Бэтмена" и "Соника"

Запрещенные фильмы вышли под другими названиями. С-смекалочка!
Кинопрокатчики Владивостока придумали, как обойти запрет на показ популярных фильмов. Местные жители обратили внимание на афиши кинотеатра "Москва" и поняли, что премьерные показы "Бэтмена" и "Соника" в России все-таки состоятся.
Кинокартины, которые должны были выйти в прокат в марте 2022 года, для россиян стали недоступны из-за санкций. Мировые студии и прокатчики, включая Disney, Warner Bros. и Paramount Pictures, заявили об отказе в сотрудничестве с российскими кинотеатрами. Разумеется, многих киноманов эта новость расстроила. Кто-то даже полетел в соседнюю страну, чтобы посмотреть "Бэтмена" на большом экране. А вот жителям Владивостока и ехать никуда не придется. "Летучая мышь" и "Синий ёжик" будут доступны для просмотра в кинотеатре "Москва". Разумеется, озвучка тоже неофициальная, и за ее качество никто не поручится. Но для киноманов, возможно, это не самое важное. Пусть назовут "Летучей мышью", пусть перевод будет корявым - главное, атмосфера кинотеатра и фильм на большом экране.
Как вам такой обход санкций, друзья? Поддерживаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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