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"Синий ёжик" и "Летучая мышь": во Владивостоке нашли способ показать в кинотеатре "Бэтмена" и "Соника"

"Синий ёжик" и "Летучая мышь": во Владивостоке нашли способ показать в кинотеатре "Бэтмена" и "Соника"

Автор:
16 мая 2022 08:20
Сообщество : Кино
Метки: Ynews   Бэтмен   афиша   кино   кинотеатр   обход санкций   показ   санкции   
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Запрещенные фильмы вышли под другими названиями. С-смекалочка!


Кинопрокатчики Владивостока придумали, как обойти запрет на показ популярных фильмов. Местные жители обратили внимание на афиши кинотеатра "Москва" и поняли, что премьерные показы "Бэтмена" и "Соника" в России все-таки состоятся.


Кинокартины, которые должны были выйти в прокат в марте 2022 года, для россиян стали недоступны из-за санкций. Мировые студии и прокатчики, включая Disney, Warner Bros. и Paramount Pictures, заявили об отказе в сотрудничестве с российскими кинотеатрами. Разумеется, многих киноманов эта новость расстроила. Кто-то даже полетел в соседнюю страну, чтобы посмотреть "Бэтмена" на большом экране. А вот жителям Владивостока и ехать никуда не придется. "Летучая мышь" и "Синий ёжик" будут доступны для просмотра в кинотеатре "Москва". Разумеется, озвучка тоже неофициальная, и за ее качество никто не поручится. Но для киноманов, возможно, это не самое важное. Пусть назовут "Летучей мышью", пусть перевод будет корявым - главное, атмосфера кинотеатра и фильм на большом экране.


Как вам такой обход санкций, друзья? Поддерживаете?



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Бэтмен   афиша   кино   кинотеатр   обход санкций   показ   санкции   
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5  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 55 минут назад
Да все в онлайне уже есть в нормальном переводе и качестве.
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12k
gnyS i 3 минуты назад
для всяких обходов у меня проектор есть, так сказать индивидуальный зал для просмотра =)
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1k
Victor 22 минуты назад
йо-хо-хо. а вместо колы в баре будет ром?
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2k
Radugananebe Полчаса назад
Обойдут любые санкции)).
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24k
SerGProS Полчаса назад
Можно было на хохлятском

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