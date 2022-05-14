Мода в СССР: летние платья 1950–1970-х

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Интересные фотографии.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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3.
Архив Разиных
Ольга Александровна Тихомирова (Никифорова) на отдыхе. 1950–1965 годы. Неизвестный автор.
Ольга Александровна Тихомирова (Никифорова) на отдыхе. 1950–1965 годы. Неизвестный автор.
4.
Архив Валентина Хухлаева
Советские туристки и продавец губок. 7 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев. Афины.
Советские туристки и продавец губок. 7 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев. Афины.
5.
Вид на Москву-реку, высотное здание гостиницы «Украина». 1958–1963 годы. Автор: Иван Шагин. Москва.
10.
Актриса Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова Юлия Борисова. 1962 год. Автор: Исаак Тункель. Москва.
21.
Архив Павла Сергеевича Сухарева
На прогулке. 1952–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Московская область, село Жаворонки.
На прогулке. 1952–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Московская область, село Жаворонки.
23.
Архив Елены Валентиновны Яровой
Валентина Ивановна Видяпина (Ярова) – студентка второго курса МГПИФВ. Апрель 1954 года. Неизвестный автор. Москва.
Валентина Ивановна Видяпина (Ярова) – студентка второго курса МГПИФВ. Апрель 1954 года. Неизвестный автор. Москва.
33.
Лариса Богораз, Мила Футман и Ира Корсунская. 1970-е. Неизвестный автор. Иркутская область, поселок Чуна.
34.
Государственный исторический музей Южного Урала
Школа № 121. Выпускные экзамены позади. Июнь 1976 года. Автор: Михаил Петров. Челябинск.
Школа № 121. Выпускные экзамены позади. Июнь 1976 года. Автор: Михаил Петров. Челябинск.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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