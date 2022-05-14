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Мода в СССР: летние платья 1950–1970-х

Мода в СССР: летние платья 1950–1970-х

Автор:
14 мая 2022 22:08
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
455
35
Интересные фотографии.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Г. Бухарь-Заколдырский 50 минут назад
Добрая ностальгия. А мы, мы грустим об ушедшей юности...
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