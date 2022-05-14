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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
14 мая 2022 11:18
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2993
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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17  комментариев
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135
Alex 4 часа назад
С газом или без минералка? Это все что вас интересует глядя на эту фотку?
Вот мне интересно почему стена зеленая? Может ее в синий цвет надо перекрасить или обои наклеить?
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3
365° Alex 4 часа назад
Судя по тому как раздуло - с газом.
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2k
Дон Перец 43 минуты назад
Последняя- огонь!!!!
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30k
MatveiVainrub 2 часа назад
Сколько лет , столько зим .
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32k
Korolev 3 часа назад
Комментарий к фото
Так уже ж засажено!
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8k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Года три назад у Димона были реально смешные приколы. Теперь скатился в область генитально-жопного юмора. Жаль...
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2k
Sam 4 часа назад
Вторая картинка, "после СЕРЪЕЗНОЙ драки"...
Аффтырь, ты серьёзно?
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135
Alex 4 часа назад
Еще как!
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13k
Kucher 4 часа назад
Комментарий к фото
С газом - крышка тёмно-синяя. Если б без газа была, то голубая была бы крышка.
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68k
Доктор Джонс 4 часа назад
Не ребус, а какая-то "х.у.й. - ня"...
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304
Вадим Наблюдатель 4 часа назад
Бойся лучше интеллектуального юмора уровня 4 класса очень средней школы.
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32
Александер Наблюдатель 2 часа назад
ДаНу!?!:prank:
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Димон

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