Сова, жаворонок или козодой: какой хронотип самый полезный и популярный

В связи с этим в интернете часто предлагают совам устроить революцию, свергнуть жаворонков и сделать так, чтобы рабочий день начинался минимум в полдень. Правда, есть существенный риск того, что совы эту революцию просто-напросто проспят.

Предлагаю разобраться, кого всё-таки больше, и какие преимущества и недостатки есть у этих хронотипов.