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Сова, жаворонок или козодой: какой хронотип самый полезный и популярный

Сова, жаворонок или козодой: какой хронотип самый полезный и популярный

Автор:
13 мая 2022 20:23
Сообщество : Факты
Метки: Жаворонки   активность   козодой   птицы   работа   распорядок дня   режим дня   совы   сон   факты   
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В чём преимущество сов и недостаток жаворонков, правда ли, что жаворонки захватили мир, и удастся ли совам свергнуть режим дня.

Считается, что все люди по хронотипу делятся на жаворонков и сов. Жаворонки любят вставать рано и делают все дела в первой половине дня, а совы обычно засыпают, когда жаворонки встают. Причём кажется, что сов всё-таки больше (кто откажет себе в удовольствии посмотреть в 3 часа ночи, как какой-нибудь индус строит дом из палок и глины), но тем не менее распорядок дня в мире в основном подстроен под жаворонков.


В связи с этим в интернете часто предлагают совам устроить революцию, свергнуть жаворонков и сделать так, чтобы рабочий день начинался минимум в полдень. Правда, есть существенный риск того, что совы эту революцию просто-напросто проспят.


Предлагаю разобраться, кого всё-таки больше, и какие преимущества и недостатки есть у этих хронотипов.


Учёные выяснили, что типичными совами являются примерно 20% землян. Вот чем, по мнению исследователей хронотипов, совы лучше жаворонков:


  1. Более психически устойчивы.
  2. Более креативны.
  3. Больше социальных связей.

На этом преимущества заканчиваются. А вот недостатки:


  1. Чаще испытывают проблемы со здоровьем.
  2. Чаще испытывают проблемы со сном.
  3. Чаще опаздывают.


Жаворонков примерно столько же (причём большинство из них женщины). Их сильные стороны:


  1. Пунктуальность.
  2. Хорошее здоровье.
  3. Как правило, жаворонки более амбициозны.

И слабые стороны:


  1. Дневная усталость (когда совы только разгоняются, жаворонки уже не прочь вздремнуть).

В теории совам со своими социальными связями будет проще договориться и объединиться после жаворонков. Но не стоит недооценивать коварство амбициозных женщин, которых больше на стороне жаворонков. А вы как думаете, лучше миру было бы перейти на совиный распорядок?

Рисунок выше составлен на основе данных, полученных датскими и финскими учёными в 2017 году. На телефоны тысяче подопытных они установили специальное приложение, фиксирующее активность пользователей. Каждый день заходишь проверить запрещённую в России экстремистскую соцсеть в 2 часа ночи - приложение записывает тебя в совы. В 6 утра не переводишь будильник и сразу включаешь на YouTube видосик, чтобы под него позавтракать, — ты жаворонок. Синим на рисунке показаны совы, красным - жаворонки, а серым все остальные. Так что, во-первых, совы действительно более социально активны (больше связей с другими точками), во-вторых, истинных сов и жаворонков не так много. Вот эти серые точки - голуби. Их большинство - 60%. Они просыпаются позже жаворонков (примерно в 9 утра), ложатся позже них, но раньше сов (где-то в 23:00).

В 2020 году российские учёные из Института медицины РУДН предложили к совам и жаворонкам добавить ещё птиц. Им удалось выделить четыре новых хронотипа:


  • высокоактивный (такие работают без устали весь день)
  • дневной сонный (утром - нормально, вечером - нормально, днём хочется спать)
  • дневной активный (днём вкалывает за семерых, утром и вечером хочется в кроватку)
  • умеренно активный (активность падает в течение дня)

А можно ли изменить свой хронотип? Частично это зависит от генов, но, по большому счёту, дело в привычке. Когда не было электричества и большинство людей работало на земле, то большинство было жаворонками. Теперь привычки поменялись, сов стало больше. Но, как мы выяснили, жаворонком быть полезнее. Так что при должной силе воле сова превращается в бодрого жаворонка. Например, Владимир Познер объясняет своё долголетие именно жаворонковыми привычками: "За это я должен благодарить свою маму. Она приучила нас с братом ложиться и вставать рано, и я всю жизнь придерживался этой привычки".



Источник:

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Метки: Жаворонки   активность   козодой   птицы   работа   распорядок дня   режим дня   совы   сон   факты   
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60k
Татьяна Юсова Час назад
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7k
mbr 9 минут назад
Совы и жаворонки это природное распределение, необходимое для выживания вида.
Заставь жаворонка дежурить ночью на АЭС, или быть в составе расчёта противовоздушной обороны, или сидеть и протирать ядерную кнопку, или быть готовым рвануть в 2 часа ночи тушить пожар, или спать бабушку, которая подавилась незрелым ананасом под одеялом, или плавить сталь в ночную смену...
Очень много видов деятельности, где необходимо круглосуточная активность.

Нужно просто учитывать особенности людей, и не грести всех под одну гребёнку, а использовать достоинства каждого на общее благо.
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14k
Broser 14 минут назад
Работал посменно в четыре смены. Лучше было вставать в 4 утра в первую смену, чем четвёртую. Хотя когда не работаю, то ложусь спать не раньше часа ночи. Самая любимая смена была третья, с восьми вечера до двух ночи, ложился спать в шесть утра и самочувствие было хорошее. А в четвертую работаешь через силу, да и после работы всё в напряг (смена с 2.00 до 8.00)
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11k
Павел Бреусов 24 минуты назад
Могу встать в 5утра, легко встаю в 6-7, но в выходные предпочитаю в 11-12. Ложусь в 00-01. Вот и кто я?
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84
Olldd 47 минут назад
Встать в шесть утра конечно можно, но потом придется брать неделю на отдых.
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