Сова, жаворонок или козодой: какой хронотип самый полезный и популярный

В чём преимущество сов и недостаток жаворонков, правда ли, что жаворонки захватили мир, и удастся ли совам свергнуть режим дня.
Считается, что все люди по хронотипу делятся на жаворонков и сов. Жаворонки любят вставать рано и делают все дела в первой половине дня, а совы обычно засыпают, когда жаворонки встают. Причём кажется, что сов всё-таки больше (кто откажет себе в удовольствии посмотреть в 3 часа ночи, как какой-нибудь индус строит дом из палок и глины), но тем не менее распорядок дня в мире в основном подстроен под жаворонков.
В связи с этим в интернете часто предлагают совам устроить революцию, свергнуть жаворонков и сделать так, чтобы рабочий день начинался минимум в полдень. Правда, есть существенный риск того, что совы эту революцию просто-напросто проспят.
Предлагаю разобраться, кого всё-таки больше, и какие преимущества и недостатки есть у этих хронотипов.
Учёные выяснили, что типичными совами являются примерно 20% землян. Вот чем, по мнению исследователей хронотипов, совы лучше жаворонков:
- Более психически устойчивы.
- Более креативны.
- Больше социальных связей.
На этом преимущества заканчиваются. А вот недостатки:
- Чаще испытывают проблемы со здоровьем.
- Чаще испытывают проблемы со сном.
- Чаще опаздывают.
Жаворонков примерно столько же (причём большинство из них женщины). Их сильные стороны:
- Пунктуальность.
- Хорошее здоровье.
- Как правило, жаворонки более амбициозны.
И слабые стороны:
- Дневная усталость (когда совы только разгоняются, жаворонки уже не прочь вздремнуть).
В теории совам со своими социальными связями будет проще договориться и объединиться после жаворонков. Но не стоит недооценивать коварство амбициозных женщин, которых больше на стороне жаворонков. А вы как думаете, лучше миру было бы перейти на совиный распорядок?
Рисунок выше составлен на основе данных, полученных датскими и финскими учёными в 2017 году. На телефоны тысяче подопытных они установили специальное приложение, фиксирующее активность пользователей. Каждый день заходишь проверить запрещённую в России экстремистскую соцсеть в 2 часа ночи - приложение записывает тебя в совы. В 6 утра не переводишь будильник и сразу включаешь на YouTube видосик, чтобы под него позавтракать, — ты жаворонок. Синим на рисунке показаны совы, красным - жаворонки, а серым все остальные. Так что, во-первых, совы действительно более социально активны (больше связей с другими точками), во-вторых, истинных сов и жаворонков не так много. Вот эти серые точки - голуби. Их большинство - 60%. Они просыпаются позже жаворонков (примерно в 9 утра), ложатся позже них, но раньше сов (где-то в 23:00).
В 2020 году российские учёные из Института медицины РУДН предложили к совам и жаворонкам добавить ещё птиц. Им удалось выделить четыре новых хронотипа:
- высокоактивный (такие работают без устали весь день)
- дневной сонный (утром - нормально, вечером - нормально, днём хочется спать)
- дневной активный (днём вкалывает за семерых, утром и вечером хочется в кроватку)
- умеренно активный (активность падает в течение дня)
А можно ли изменить свой хронотип? Частично это зависит от генов, но, по большому счёту, дело в привычке. Когда не было электричества и большинство людей работало на земле, то большинство было жаворонками. Теперь привычки поменялись, сов стало больше. Но, как мы выяснили, жаворонком быть полезнее. Так что при должной силе воле сова превращается в бодрого жаворонка. Например, Владимир Познер объясняет своё долголетие именно жаворонковыми привычками: "За это я должен благодарить свою маму. Она приучила нас с братом ложиться и вставать рано, и я всю жизнь придерживался этой привычки".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заставь жаворонка дежурить ночью на АЭС, или быть в составе расчёта противовоздушной обороны, или сидеть и протирать ядерную кнопку, или быть готовым рвануть в 2 часа ночи тушить пожар, или спать бабушку, которая подавилась незрелым ананасом под одеялом, или плавить сталь в ночную смену...
Очень много видов деятельности, где необходимо круглосуточная активность.
Нужно просто учитывать особенности людей, и не грести всех под одну гребёнку, а использовать достоинства каждого на общее благо.