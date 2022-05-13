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Правда или ложь: тест для эрудитов

Правда или ложь: тест для эрудитов

Автор:
13 мая 2022 15:16
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   вопросы   интеллект   тест   эрудированность   эрудит   
6829
1
Если интересуетесь чем-то новым и любите занимательные факты, то вам стоит пройти этот тест. Насколько вы эрудированный человек? Кстати, вопросы составлены таким образом, чтобы можно определить верный ответ по косвенным признакам, если вы не знаете наверняка.

Источник:

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Метки: Тесты   вопросы   интеллект   тест   эрудированность   эрудит   
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34  комментария
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34k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Анус геккона повеселил изрядно с учетом того, что у гекконов его нет.
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8k
a_komolow 15 минут назад
А откуда у ленивцев водоросли в мехе?
Они же по деревьям лазят, а не в речке живут
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772
Дмитрий 22 минуты назад
6/10 Почти эрудит
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8k
Dabus Полчаса назад
8
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995
сергей ремизов Час назад
7 из 10,я тупой.
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21k
Mike Miller Час назад
Дошел всего до второго вопроса - о Беляеве - и подвис.
Начал искать информацию. Нет - для меня не казалось абсурдной сама тема вопроса - я просто о Беляеве не знал.
А как узнал - офигел.

Я не знаю, как относиться к таким людям.
Он был преданным сторонником белого движения во время гражданской войны. Фашизма, по своей сути - сторонником превосходства знати над чернью. В этом смысле неудивительна его эмиграция в Южную Америку. Только США приютили у себя больше фашистов в итоге, чем страны Южной Америки. Но те страны хотя бы покаялись по этому поводу впоследствии. США же даже бровью не повели. Но не в этом суть.
Суть в другом. В Беляеве.
Там он вдруг стал защитником индейцев... этнографом и вообще - максимально позитивным человеком. Но в России - в стране, из которой он сбежал в свои 48 лет он хотел видеть себя только ГОСПОДИНОМ.

Как так? Что это? Почему? Я не понимаю.
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15k
Краюхин Тихон 2 часа назад
13 из 10.
Ну а как вы хотели? Подрочите-ка с мое!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−21
350
Легендарный В-ий 2 часа назад
9 из 10, как настоящий интеликтуал. а чо за мужик в конце мне язык показывает? на кол его
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−61
Insaid From 2 часа назад
9 из 10 гений е..та
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612
Lexx Luscus 2 часа назад
10/10.
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1k
c3nsor3d 2 часа назад
9/10... Я - круглознатная личность...)))

p.s. "Прав да ли, что пи ще вая до бав ка E174 яв ля ет ся се реб ром?" ... - ну, тут не знал, наугад тыкнул, ибо по химии не алё...)
Остальные вопросы не очень сложные...)
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687
Andrew 2 часа назад
Почти эрудит... просто на шару выбрал
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Буду краток: я молодец
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1k
Евгений 3 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Можете смело называть себя эрудированным человеком. Откуда такие глубокие познания в самых разных сферах? Книги? Хорошее образование? Природная любознательность?

Про ленивцев ошибся
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12k
Majul 3 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 8. Видимо, вы много знаете, но иногда опыт и имеющиеся знания подводят вас. Показался ли данный тест слишком сложным?

Срезался на серебре и азербайджанцах.
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