Правда или ложь: тест для эрудитов

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Если интересуетесь чем-то новым и любите занимательные факты, то вам стоит пройти этот тест. Насколько вы эрудированный человек? Кстати, вопросы составлены таким образом, чтобы можно определить верный ответ по косвенным признакам, если вы не знаете наверняка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Они же по деревьям лазят, а не в речке живут
Начал искать информацию. Нет - для меня не казалось абсурдной сама тема вопроса - я просто о Беляеве не знал.
А как узнал - офигел.
Я не знаю, как относиться к таким людям.
Он был преданным сторонником белого движения во время гражданской войны. Фашизма, по своей сути - сторонником превосходства знати над чернью. В этом смысле неудивительна его эмиграция в Южную Америку. Только США приютили у себя больше фашистов в итоге, чем страны Южной Америки. Но те страны хотя бы покаялись по этому поводу впоследствии. США же даже бровью не повели. Но не в этом суть.
Суть в другом. В Беляеве.
Там он вдруг стал защитником индейцев... этнографом и вообще - максимально позитивным человеком. Но в России - в стране, из которой он сбежал в свои 48 лет он хотел видеть себя только ГОСПОДИНОМ.
Как так? Что это? Почему? Я не понимаю.
И я успел пройти все стадии развития личности - либералом так же был. Лет 15-20 назад последний раз.
И ничто меня не смогло примерить с несправедливостью, что кто-то может иметь дворцы и пароходы, когда сотни миллионов не имеют даже нормального доступа к чистой воде.
Это максимально уродливая и лицемерная система. И эта система приведет только к гибели человечества.
В противном случае ни у фарисеев официальных религий, ни у капиталистических лидеров вообще не было бы ни шанса, убелить прозябающего бедняка все больше работать ради увеличения богатства церковников и знати.
Ну а как вы хотели? Подрочите-ка с мое!
p.s. "Прав да ли, что пи ще вая до бав ка E174 яв ля ет ся се реб ром?" ... - ну, тут не знал, наугад тыкнул, ибо по химии не алё...)
Остальные вопросы не очень сложные...)
Про ленивцев ошибся
А вот что такое E174 даже не пытался никогда знать. Понятно, что серебро, как добавку используют, но как при этом называют - никогда не интересовало.
Срезался на серебре и азербайджанцах.