Китайские медики берут ПЦР-тесты у раков, огурцов, рыбы и мороженого

В Китае бушует коронавирус, и медики начали брать ПЦР-тесты не только у людей. Под подозрение попали самые неожиданные существа и предметы.
Судя по всему, пандемия в Китае набирает обороты и панике поддаются даже медики. Они начали брать ПЦР-тесты у неожиданных существ.
Например, у раков
У рыб на продажу
У овощей
И даже у мороженого
В Шанхае продолжается локдаун. Жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса затронули десятки тысяч человек. Во время нынешнего локдауна жителям запретят выходить из дома, приостановят работу общественного транспорта, закроют офисы и предприятия (кроме тех, деятельность которых считается жизненно важной). Кроме этого, в городе организуют массовое тестирование на COVID-19. В минувшее воскресенье около 3,5 тысяч жителей сдали тест на коронавирус. Из них 50 человек получили положительный результат.
Источник:
АНТИФИШКИ
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