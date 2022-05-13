Китайские медики берут ПЦР-тесты у раков, огурцов, рыбы и мороженого

В Шанхае продолжается локдаун. Жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса затронули десятки тысяч человек. Во время нынешнего локдауна жителям запретят выходить из дома, приостановят работу общественного транспорта, закроют офисы и предприятия (кроме тех, деятельность которых считается жизненно важной). Кроме этого, в городе организуют массовое тестирование на COVID-19. В минувшее воскресенье около 3,5 тысяч жителей сдали тест на коронавирус. Из них 50 человек получили положительный результат.