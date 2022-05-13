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Китайские медики берут ПЦР-тесты у раков, огурцов, рыбы и мороженого

Китайские медики берут ПЦР-тесты у раков, огурцов, рыбы и мороженого

Автор:
13 мая 2022 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   ПЦР   Тесты   Юмор   интересное   пандемия   рак   фото   
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В Китае бушует коронавирус, и медики начали брать ПЦР-тесты не только у людей. Под подозрение попали самые неожиданные существа и предметы.

Судя по всему, пандемия в Китае набирает обороты и панике поддаются даже медики. Они начали брать ПЦР-тесты у неожиданных существ.

В Шанхае продолжается локдаун. Жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса затронули десятки тысяч человек. Во время нынешнего локдауна жителям запретят выходить из дома, приостановят работу общественного транспорта, закроют офисы и предприятия (кроме тех, деятельность которых считается жизненно важной). Кроме этого, в городе организуют массовое тестирование на COVID-19. В минувшее воскресенье около 3,5 тысяч жителей сдали тест на коронавирус. Из них 50 человек получили положительный результат.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   ПЦР   Тесты   Юмор   интересное   пандемия   рак   фото   
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2  комментария
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68k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Когда начнется спецоперация НОАК на Тайване, тогда и сразу закончится пандемия в КНР...
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1k
Оксид Бетона 22 минуты назад
У меня друг где-то в интернете видел, там дяденьки у тетенек тоже брали ПЦР тесты своими палочками. В разных местах брали. Даже вдвоем-втроем-вчетвером сразу брали...
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