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Тренер калининградского "Локомотива" назвал обезьяной кубинскую волейболистку "Уралочки"

Тренер калининградского "Локомотива" назвал обезьяной кубинскую волейболистку "Уралочки"

Автор:
13 мая 2022 08:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Спорт   Юмор   видео   интересное   прикол   фото   чернокожая уралочка   
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Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков во время общения со своей спортсменкой нелестно высказался об участнице клуба "Уралочка", назвав её обезьяной.

Во время напутствия Воронков обратился волейболистке своей команды во время финала чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» — рявкнул тренер.

После того, как запись оказалась в сети, у тренера тут же потребовали извинений. Айламе Сесе Монталво убинская волейболистка, нападающая-доигровщица, играющая за клуб "Уралочка".

12 мая команда «Локомотив» из Калининградской области обыграла екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в финале чемпионата РФ по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Источник:

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Метки: Спорт   Юмор   видео   интересное   прикол   фото   чернокожая уралочка   
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15k
Господин Уэф 2 часа назад
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−1
Олег Машин Полчаса назад
Для мамкиных расистов, которые бросаются оскорблениями в адрес людей с темным цветом кожи я хочу напомнить, что 100% из вас - потомки крепостных, жизнь которых была схожей с жизнью негров на плантации. И до февральской революции 1917 года ваших предков не пускали в приличные места как "низших чинов и прислугу".
Помимо этого еще до крепостного права русские активно похищались и перепродавались на невольничьи рынки. И даже в древней Руси славяне активно продавали своих соплеменников в рабство.
Русские - это европейские негры. И даже хуже. Негры хотя бы сами никого не угнетали.
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45
dm.star2011 41 минуту назад
и что? он же со своими разговаривает. надо быстро и доходчиво донести. они его поняли? ессно да. и нехрен подслушивать.я дома столько всего говорю,что если в телевизор озвучить- меня пожизненно посадят.(особенно с недавних пор)
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11k
Karelian 44 минуты назад
Всё по классике:

При анализе второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника.
Исследовав данную закономерность ученые пришли к выводу что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символа, тогда как у японцев 10,8, следовательно на отдачу приказов уходит на 56 % меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль.
Ради "интереса" они проанализировали русскую речь и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7,2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина слова сокращается до (!) 3,2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются ОДНИМ словом. Для примера приводится фраза: "32-ой приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям". - "32-ой е@ни по этому х@ю"
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1k
Sergey Pankratov Час назад
Кстати, очень приятная кубинка. Только старому злобному мудаку могло прийти в голову назвать такую красавицу обезьяной.
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195
Серега Час назад
Дисквалифицировать пожизненно.
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13k
ss 2 часа назад
Хм... Интересно... А Путин направит туда войска для денацификации?... Или как это будет называться? Дерасиффикация? А то на Украине всех нациков победит, а в России вон оно как.
Что же будет?
Впрочем, хрен его знает. Теперь в России другие правила. Натворил херни, извинился прилюдно и всё в ажуре... Ну, если конечно не усомнился в правильности войне на Украине. За ТАКОЕ(!) тебе индульгенцию не выпишут.
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5k
kleyman 2 часа назад
А чего он не правильно сказал? Мартышка и есть мартышка.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Пусть ругается, лишь бы в депутаты не лез.
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24k
SerGProS 2 часа назад
Он сказал, что я черный мудак. Но так нельзя, это же расизм.
Но ты черный и ты мудак, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.
То что я черный, это не значит, что я мудак.
Он не сказал, что все черные мудаки. Он обратился к тебе, Эрни. Одно с другим не связано. х/ф The Gentlemen
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−1
Олег Машин SerGProS Полчаса назад
SerGProS, ты русская свинья
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299
Тупняк 2 часа назад
Сука, сюда тоже эта толерастия лезет. Готов сидеть в тюрьме за слово "Нигер" или "Черножопый", но вопрос в другом. Того черножопого тоже посадят если он меня обзовёт как-то про белый?
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−1
Олег Машин Тупняк Полчаса назад
Если тебя негр обзовет - это не будет расизмом, а если ты его - то да
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
И что?
А если бы он на другого игрока (не негра) сказал "обезьяна"? Шумихи никакой бы не было.
Давайте уже за равенство!
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