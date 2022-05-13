Тренер калининградского "Локомотива" назвал обезьяной кубинскую волейболистку "Уралочки"

Во время напутствия Воронков обратился волейболистке своей команды во время финала чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» — рявкнул тренер.

После того, как запись оказалась в сети, у тренера тут же потребовали извинений. Айламе Сесе Монталво убинская волейболистка, нападающая-доигровщица, играющая за клуб "Уралочка".