Тренер калининградского "Локомотива" назвал обезьяной кубинскую волейболистку "Уралочки"

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков во время общения со своей спортсменкой нелестно высказался об участнице клуба "Уралочка", назвав её обезьяной.
Во время напутствия Воронков обратился волейболистке своей команды во время финала чемпионата России по волейболу среди женских команд.
«Почему опять ловишь эту обезьяну?» — рявкнул тренер.
После того, как запись оказалась в сети, у тренера тут же потребовали извинений. Айламе Сесе Монталво убинская волейболистка, нападающая-доигровщица, играющая за клуб "Уралочка".
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12 мая команда «Локомотив» из Калининградской области обыграла екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в финале чемпионата РФ по волейболу среди женских команд Суперлиги.
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Помимо этого еще до крепостного права русские активно похищались и перепродавались на невольничьи рынки. И даже в древней Руси славяне активно продавали своих соплеменников в рабство.
Русские - это европейские негры. И даже хуже. Негры хотя бы сами никого не угнетали.
При анализе второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника.
Исследовав данную закономерность ученые пришли к выводу что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символа, тогда как у японцев 10,8, следовательно на отдачу приказов уходит на 56 % меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль.
Ради "интереса" они проанализировали русскую речь и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7,2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина слова сокращается до (!) 3,2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются ОДНИМ словом. Для примера приводится фраза: "32-ой приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям". - "32-ой е@ни по этому х@ю"
Что же будет?
Впрочем, хрен его знает. Теперь в России другие правила. Натворил херни, извинился прилюдно и всё в ажуре... Ну, если конечно не усомнился в правильности войне на Украине. За ТАКОЕ(!) тебе индульгенцию не выпишут.
Но ты черный и ты мудак, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.
То что я черный, это не значит, что я мудак.
Он не сказал, что все черные мудаки. Он обратился к тебе, Эрни. Одно с другим не связано. х/ф The Gentlemen
А если бы он на другого игрока (не негра) сказал "обезьяна"? Шумихи никакой бы не было.
Давайте уже за равенство!