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На позитиве

На позитиве

Автор:
12 мая 2022 12:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Юмор   фото   
1324
29
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Прикольные, порой смешные фото
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Метки: Разное   Юмор   фото   
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17  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 5 часов назад
Комментарий к фото
Ведь постановка и не более. Стол явно не рассчитан, что за ним будут сидеть и потреблять представленные продукты. Или это фуршет?
Эх, поколение, жаждущее лайков в соцсетях и любящие красивые картинки.
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6k
Diesel 3 часа назад
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Поматросит и бросит? )))
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15k
seller-k 3 часа назад
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баня?, морг?, кпз?, операционная?
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68k
Доктор Джонс 3 часа назад
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Песок сыпется...
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5k
yahaomsk 4 часа назад
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куда в мокром!!!??? снимаай!!!
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56k
doker 4 часа назад
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Хотел купить кубинскую сигару.

А она продаётся по "недемократичной" цене. Вот при СССР курил сигары по 50коп. в алюминиевой тубе. Зря социализм не победил...
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3k
Владимир 4 часа назад
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начитанная
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56k
doker 4 часа назад
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Содержание таких баб равно содержанию яхты в Ницце.
Утрите слюни...
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6k
pilgrimnl 4 часа назад
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ситроень BX
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56k
doker 4 часа назад
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Моя жизнь... Главное, чтобы рядом кто-то был. Не важно - человек или пёс.

А так... Сплошной туман.
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6k
pilgrimnl 4 часа назад
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а чего не 4 чашки?
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56k
doker 4 часа назад
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Как хорошо - подальше от ВСЕГО.
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23k
Ego sum qui sum 4 часа назад
жопошная подборка какая-то...
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65
eutace 4 часа назад
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??
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76
gh0st 5 часов назад
Где тут хоть одна прикольная или смешная фотка???
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