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25 фото козликов, которые могут составить конкуренцию котам и собачкам

25 фото козликов, которые могут составить конкуренцию котам и собачкам

Автор:
11 мая 2022 15:58
Сообщество : Животные
Метки: в мире животных   домашние животные   животные   козлик   козлы   мило   подборка   смешные животные   фото   
360
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По сравнению с котейками и собаками, козликам уделяют незаслуженно мало внимания в сети. Посмотрите, какими они могут быть милыми, нежными и чудными! Они вполне могут составить конкуренцию главным интернет-любимцам.
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Источник:

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Метки: в мире животных   домашние животные   животные   козлик   козлы   мило   подборка   смешные животные   фото   
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3  комментария
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9k
Алексей 6 часов назад
А еще а еще ,кто то рассыпает за ними шарики!Зачем не знаю
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2k
Ослик Иа на позитиве 2 часа назад
В моем детстве (когда мне было лет пять - шесть), козлики - самые забавные зверушки. Начинают скакать практически на следующий день, игриво бодаются и прочее. Но есть одно "но"... Они очень скоро становятся настоящими козлами и уже через месяца три - четыре от них по стеночке ходишь.
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8k
Ysik 5 часов назад
Ездил с сыном на ферму, показать ему как коров доят и т.д. Хозяин фермы дал нам яблоки и пустил в загон с козлятами. Пока мы умилялись и гладили пушистых козлят, я сидел на корточках. Один из них прошел у меня между ног и резко подпрыгнул и у этого мелкого козла были самые настоящие рожки, да и сила прыжка была очень значительная. В общем жестко он меня одним ударом свалил.
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