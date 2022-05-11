25 фото козликов, которые могут составить конкуренцию котам и собачкам

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По сравнению с котейками и собаками, козликам уделяют незаслуженно мало внимания в сети. Посмотрите, какими они могут быть милыми, нежными и чудными! Они вполне могут составить конкуренцию главным интернет-любимцам.
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Эту малышку с парализованными задними ногами спасли. Теперь она бегает на специальной коляске
Источник:
АНТИФИШКИ
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