15 изображений, которые доказывают, что всё дело в перспективе

Когда мы смотрим вокруг, то можем увидеть тысячи разных вещей. Однако мы не всегда концентрируемся на том, что привыкли видеть каждый день. И иногда наши глаза воспринимают что-то необычным образом, основываясь на перспективе. В этом посте вы увидите интересные фотографии, к которым нужно внимательно приглядеться.

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Вопреки гравитации 0 Источник:

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Всё дело в перспективе 0 Источник:

Ой, показалось 0 Источник:

Естественное обрамление 0 Источник:

Левитирующая одежда 0 Источник:

Солнце-люстра 0 Источник:

Большая рыба и малюсенькие ножки 0 Источник:

Парящее здание 0 Источник:

Великан 0 Источник:

Пена из трубы? Нет - показалось 0 Источник:

Ванная комната в одном отеле, и ощущение нескольких измерений 0 Источник:

Свежая курочка 0 Источник:

В какую сторону она идёт? 0 Источник:

Пёс в коробке? 0 Источник: