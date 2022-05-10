15 изображений, которые доказывают, что всё дело в перспективе

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Когда мы смотрим вокруг, то можем увидеть тысячи разных вещей. Однако мы не всегда концентрируемся на том, что привыкли видеть каждый день. И иногда наши глаза воспринимают что-то необычным образом, основываясь на перспективе. В этом посте вы увидите интересные фотографии, к которым нужно внимательно приглядеться.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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