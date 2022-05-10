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15 изображений, которые доказывают, что всё дело в перспективе

15 изображений, которые доказывают, что всё дело в перспективе

Автор:
10 мая 2022 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Необычные   Привыкли   Приглядеться   видим   дело   перспектива   
4688
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Когда мы смотрим вокруг, то можем увидеть тысячи разных вещей. Однако мы не всегда концентрируемся на том, что привыкли видеть каждый день. И иногда наши глаза воспринимают что-то необычным образом, основываясь на перспективе. В этом посте вы увидите интересные фотографии, к которым нужно внимательно приглядеться.
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Источник:

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Метки: Изображения   Необычные   Привыкли   Приглядеться   видим   дело   перспектива   
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3  комментария
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2k
Владимир 2 часа назад
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925
kirill15 15 минут назад
Комментарий к фото
Я чуть шею не свернул, пока пытался понять, что не так с жопой у этой бабы. )))
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1k
Шурман 16 минут назад
Летающий хек :)
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