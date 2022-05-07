Триллеры и ужастики советского кино

Режиссёр Альберт Мкртчян Он был снят уже после распада СССР. Однако, невозможно пройти мимо него. И он настоящая загадка. Без каких-либо спецэффектов и скримеров он приводит зрителя в настоящий ужас. Интересно, что тех, кто работал над фильмом, как и в случае с "Вием" преследовали трагедии и неудачи, что конечно придаёт ему ещё более тревожный флёр. Это типичный хоррор о людях, чья жизнь рушится из-за воздействия мистических зловещих сил. Интересно, что он, как и многие фильмы того периода, снят на плохую плёнку, лишён визуальной эстетики, но от него невозможно оторваться.

2022-05-07T18:17:14+03:00