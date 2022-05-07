Триллеры и ужастики советского кино

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Для тех, кто хочет пощекотать себе нервишки отечественным кинематографом.
Конечно, если сходу вспоминать, то в голове первым делом возникнет "Вий", который довольно-таки каноничный фильм ужасов. А есть еще много именно триллеров с довольно-таки напряжённым сюжетом и пугающими эпизодами.
"Вий" (1967)
Режиссёры Константин Ершов, Георгий Кропачёв, Александр Птушко.
Эта экранизация повести Николая Гоголя считается одним из лучших ужастиков советского кино. А сняли его, кстати, выпускники Высших режиссёрских курсов Константин Ершов и Георгий Кропачёв. Новичкам было непросто, поэтому на помощь им позвали Александра Птушко. Дело пошло лучше и фильм получился по-настоящему пугающим, который может впечатлить и современного, избалованного спецэффектами зрителя.
Эта экранизация повести Николая Гоголя считается одним из лучших ужастиков советского кино. А сняли его, кстати, выпускники Высших режиссёрских курсов Константин Ершов и Георгий Кропачёв. Новичкам было непросто, поэтому на помощь им позвали Александра Птушко. Дело пошло лучше и фильм получился по-настоящему пугающим, который может впечатлить и современного, избалованного спецэффектами зрителя.
"Солярис" (1972)
Режиссёр Андрей Тарковский.
Этот фильм был снят по мотивам романа Станислава Лема, которому, кстати, очень не понравилась интерпретация Андрея Арсеньевича. Тарковский был очень замысловатым режиссёром и понять писателя можно, ведь снята была больше не экранизация, а восприятие и мысли.
Но если отложить в сторону соответствие фильма книге, то картина вышла более чем хорошей. Пугающая составляющая в "Солярисе" существенна и если увидеть его ребёнком, то постоянное возникновение Хари может практически свести с ума.
Этот фильм был снят по мотивам романа Станислава Лема, которому, кстати, очень не понравилась интерпретация Андрея Арсеньевича. Тарковский был очень замысловатым режиссёром и понять писателя можно, ведь снята была больше не экранизация, а восприятие и мысли.
Но если отложить в сторону соответствие фильма книге, то картина вышла более чем хорошей. Пугающая составляющая в "Солярисе" существенна и если увидеть его ребёнком, то постоянное возникновение Хари может практически свести с ума.
"Дикая охота короля Стаха" (1979)
Режиссёр Валерий Рубинчик.
Это экранизация одноимённой повести Владимира Короткевича. Фильм, который многие посмотрели в детстве и до сих опасаются пересмотреть.
Все происходит в 1900 году в белорусском Полесье, куда приезжает этнограф, чтобы собирать старинные легенды. Да, легенд он не только получит с горкой, а даже в них и поучаствует.
Старинный тёмный замок, очень странная хозяйка, древние проклятья и охота короля Стаха, который погиб от предательской руки. Навевает "Собакой Баскервилей", только более нуарно и пугающе.
Это экранизация одноимённой повести Владимира Короткевича. Фильм, который многие посмотрели в детстве и до сих опасаются пересмотреть.
Все происходит в 1900 году в белорусском Полесье, куда приезжает этнограф, чтобы собирать старинные легенды. Да, легенд он не только получит с горкой, а даже в них и поучаствует.
Старинный тёмный замок, очень странная хозяйка, древние проклятья и охота короля Стаха, который погиб от предательской руки. Навевает "Собакой Баскервилей", только более нуарно и пугающе.
"Призрак бродит по Европе" (1923)
Режиссёр Владимир Гардин.
Это снято по мотивам "Маски Красной смерти" Эдгара По. Фильм немой и его стоит посмотреть чисто из любви к архивам.
Император некоего государства всё бросил и уехал к в глушь. В стране вот-вот случится революция, а император там, в захолустье, знакомится с дочкой рыбака, которого туда сослали за революционную деятельность.
От двора возвращается гонец, который принёс весть, что восстание случилось и народ победил. Правитель в ярости, естественно убивает гонца, но информация уже просочилась в глушь и рыбак призывает народ поддержать столицу. Дочь он подговаривает отвлечь внимание правителя, чтобы можно было совершить покушение. Чтобы не спойлерить концовку - посмотрите фильм.
Это снято по мотивам "Маски Красной смерти" Эдгара По. Фильм немой и его стоит посмотреть чисто из любви к архивам.
Император некоего государства всё бросил и уехал к в глушь. В стране вот-вот случится революция, а император там, в захолустье, знакомится с дочкой рыбака, которого туда сослали за революционную деятельность.
От двора возвращается гонец, который принёс весть, что восстание случилось и народ победил. Правитель в ярости, естественно убивает гонца, но информация уже просочилась в глушь и рыбак призывает народ поддержать столицу. Дочь он подговаривает отвлечь внимание правителя, чтобы можно было совершить покушение. Чтобы не спойлерить концовку - посмотрите фильм.
"Всадник без головы" (1973, СССР и Куба)
Режиссёр - Владимир Вайншток
Майн Рид сочинил что-то вроде романа-детектива, а вот Вайншток превратил его в настоящий фильм ужасов. Дети замирали перед экранами, следя за приключениями Мориса-мустангера, боялись за Луизу и очень хотели справедливого наказания для негодяя Кассия Колхауна.
Говорят, что некоторые после фильма побаивались темноты и пугались теней.
Майн Рид сочинил что-то вроде романа-детектива, а вот Вайншток превратил его в настоящий фильм ужасов. Дети замирали перед экранами, следя за приключениями Мориса-мустангера, боялись за Луизу и очень хотели справедливого наказания для негодяя Кассия Колхауна.
Говорят, что некоторые после фильма побаивались темноты и пугались теней.
"Прикосновение" (1992). Фильм-бонус
Режиссёр Альберт Мкртчян
Он был снят уже после распада СССР.
Однако, невозможно пройти мимо него. И он настоящая загадка. Без каких-либо спецэффектов и скримеров он приводит зрителя в настоящий ужас. Интересно, что тех, кто работал над фильмом, как и в случае с "Вием" преследовали трагедии и неудачи, что конечно придаёт ему ещё более тревожный флёр.
Это типичный хоррор о людях, чья жизнь рушится из-за воздействия мистических зловещих сил. Интересно, что он, как и многие фильмы того периода, снят на плохую плёнку, лишён визуальной эстетики, но от него невозможно оторваться.
Он был снят уже после распада СССР.
Однако, невозможно пройти мимо него. И он настоящая загадка. Без каких-либо спецэффектов и скримеров он приводит зрителя в настоящий ужас. Интересно, что тех, кто работал над фильмом, как и в случае с "Вием" преследовали трагедии и неудачи, что конечно придаёт ему ещё более тревожный флёр.
Это типичный хоррор о людях, чья жизнь рушится из-за воздействия мистических зловещих сил. Интересно, что он, как и многие фильмы того периода, снят на плохую плёнку, лишён визуальной эстетики, но от него невозможно оторваться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бррр, до сих пор мурашки по коже.
И хотя там, в основном, пугает то, как погано придумано и снято, это лучший ужастик нашего времени.
))
к слову мне и новый вий тоже зашел, было там несколько веселых моментов например про "на посошок пили? стременную пили? Отходную не пили!"