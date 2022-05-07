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Триллеры и ужастики советского кино

Триллеры и ужастики советского кино

Автор:
07 мая 2022 18:17
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   видео   интересное   кино   режиссеры   советское кино   съемки   
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Для тех, кто хочет пощекотать себе нервишки отечественным кинематографом.

Источник:

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Метки: СССР   актеры   видео   интересное   кино   режиссеры   советское кино   съемки   
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22  комментария
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16k
Booka1a 6 часов назад
у меня с детства какое-то смутное воспоминание о советском фантастическом фильме, которого я жутко боялся. там какая-то оранжевая жижа, вроде живая, кого-то сожрала. меня реально несколько ночей кошмарило от этого
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4k
Умница-красавица Час назад
Сказка странствий- отличный готический фильм. Все, кто его в детстве смотрел потом срали кирпичами несколько лет. Мне уже за сорок, но сцены из чумного города до сих пор вспоминаю с дрожью.
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0
Влад Час назад
"Десять негритят" и "Псы"!!!!!!
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28
Витаминка 2 часа назад
"День гнева", про отарков. Нам диафильм в школе показали, я потом месяц без света спать боялась. А потом ещё и фильм вышел. Я боялась, но посмотреть сходила. Жуть!
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7k
babsbaberley 3 часа назад
Тогда и этот фильм вспомнить надо.

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8k
Пётр 3 часа назад
Да...это лицо не забыть...
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7k
Михаил 3 часа назад
Фильм "Господин оформитель" 1987-го года. Очень хороший мистический триллер. Отличные актеры и отличная музыка. Мрачная кладбищенская атмосфера.
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775
Александр Кольдяев 4 часа назад
"Десять негритят" не?
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5k
ron 5 часов назад
А "Ирония судьбы - 2" забыли?
И хотя там, в основном, пугает то, как погано придумано и снято, это лучший ужастик нашего времени.
))
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2k
Trilik 6 часов назад
"Люми", 1991г.
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2k
Copycat 7 часов назад
Вий класный) я не люблю кжастики но мне он понравился

к слову мне и новый вий тоже зашел, было там несколько веселых моментов например про "на посошок пили? стременную пили? Отходную не пили!"
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