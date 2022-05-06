«Отрежьте мне их!»: парень, которого называют человек-дерево, продолжает борьбу за нормальную жизнь

Первые бородавки Абул заметил на руках ещё в 2005 году, но особого внимания им не уделил, посчитав, что всё само собой пройдет. Однако этого не произошло, ситуация ухудшалась. И через несколько лет мужчина не смог не только работать рикшей, но и элементарно обслуживать себя. К возрасту 27 лет он перенёс порядка 16 операций, в ходе которых хирурги убрали с рук и ног пациента наросты общей массой около 5 кг. Радости счастливца не было предела, когда он наконец-то смог взять на руки собственного ребёнка: из-за наростов он был лишён такой возможности.