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«Отрежьте мне их!»: парень, которого называют человек-дерево, продолжает борьбу за нормальную жизнь

«Отрежьте мне их!»: парень, которого называют человек-дерево, продолжает борьбу за нормальную жизнь

Автор:
06 мая 2022 10:40
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Абул Бажандар   Человек-дерево   болезнь   бородавка   бородавчатая эпидермодисплазия   нарост   операция   проблема   
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30-летний житель Бангладеш Абул Бажандар практически всю свою жизнь борется за возможность делать обычные дела типа чистки зубов и расчёсывания волос самостоятельно. Ему помогают в этом медики, но результаты хирургического вмешательства всё ещё нестабильны.

У мужчины редкое генетическое заболевание – бородавчатая эпидермодисплазия, которое проявляется тем, что делает организм восприимчивым к ВПЧ – вирусу папилломы человека. Из-за этого папилломы, которые появились бы у обычного пациента, что легко поддаются лечению, трансформируются в огромные плотные наросты. Они напоминают сучья и ветви деревьев, из-за чего таких пациентов называют людьми-деревьями. Особенно у Абула пострадали кисти рук, но и на стопах тоже имеются древовидные наросты.


Мужчина появился на свет в маленькой бедной деревеньке, где и прожил основную часть жизни. Но из-за своего недуга стал знаменитостью с мировой известностью, что привлекло внимание медиков к его проблеме.


Первые бородавки Абул заметил на руках ещё в 2005 году, но особого внимания им не уделил, посчитав, что всё само собой пройдет. Однако этого не произошло, ситуация ухудшалась. И через несколько лет мужчина не смог не только работать рикшей, но и элементарно обслуживать себя. К возрасту 27 лет он перенёс порядка 16 операций, в ходе которых хирурги убрали с рук и ног пациента наросты общей массой около 5 кг. Радости счастливца не было предела, когда он наконец-то смог взять на руки собственного ребёнка: из-за наростов он был лишён такой возможности.


Возглавлявшая команду пластических хирургов доктор Саманта Лал Сен выразила твёрдую уверенность, что пациент излечен. Или, по крайней мере, после избавления от бородавок наступит стойкая ремиссия.


Команда планировала понаблюдать за Абулом хотя бы несколько месяцев, но тот решил иначе и уехал в родную деревню. Как выяснилось, операции обеспечили лишь временный эффект: меньше чем через год ладони и ступни парня снова начали покрываться ужасными бородавками. Из-за того, что он медлил с обращением к врачам, ситуация усугубилась настолько, что всё практически пришлось начинать с нуля. Было проведено ещё несколько операций, но они давали лишь временное облегчение. Несчастный даже обратился к врачам с просьбой:

Я просил врачей отрезать мне руки, тогда мне хотя бы будет легче жить. Это также вызывает большую боль, и из-за боли я почти не сплю по ночам.


Естественно, те не выполнили просьбу пациента, а продолжили удаление наростов. Считается, что причиной этой патологии является наследственность и очень слабый иммунитет. Хотя внимание государства и спонсоров к Абулу Бажандару и его проблеме не пропадает, даже при таком подходе его дальнейшая судьба туманна, ведь бороться с этим недугом с гарантией его излечения медицина пока ещё не научилась.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Абул Бажандар   Человек-дерево   болезнь   бородавка   бородавчатая эпидермодисплазия   нарост   операция   проблема   
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12  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
эх гореть мне в аду за такие шутки но не могу удержаться простите


Я ЕСТЬ ГРУТ!
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23k
MrGod Полчаса назад
Хорошо что у него есть сын, можно теперь передовать свой недуг ему по наследной линии.
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1k
Мурчелло Час назад
Значит это правда?
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1k
Виталий Час назад
Человеческий организм, как далёкий космос полностью не исследован. Сколько ещё всякого может быть.
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1k
emporio_ss 2 часа назад
могу помочь
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3k
Евгений 2 часа назад
Меня всегда поражало это в новостях про индию, а вот теперь бангладеш. Например в индии человек болел тяжелой формой слоновьей болезни-это когда по всему телу здоровые уродливые наросты. И ничего-женился, родилось несколько детей и, внимание, у старших уже появились признаки этого заболевания!
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27
adssaf Евгений 4 минуты назад
Страна третьего мира с сильными "традициями". Несколько тысяч индийских каст - корень проблем.
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−8
MrPalych 2 часа назад
УЖОС
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Показывали про него передачу по Дискавери. Он сам не особо "хороший пациент". Предписания врачей почти не выполнял. Бегал от них. А про то, что второй раз довел до прежнего состояния, я удивляюсь, что помощь ему оказывают и дальше.
Главное в пациенте - излечиться и помочь врачам в оказании помощи.
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2k
Пластичный Дятел 2 часа назад
Генетическая болезнь, которая передается по наследству. Что же делать? А сделаю ка ребенка!!!
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6k
CHNM 3 часа назад
Ну фу же б.л.я!
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