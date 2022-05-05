Археологи обнаружили массивные наскальные рисунки в засекреченной пещере в США

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19-я Безымянная пещера в Алабаме была обнаружена ещё в 1998 году, но её местонахождение держится в секрете в целях безопасности. Недавно группа исследователей из Университета Теннесси сделала большое открытие: на потолке пещеры были найдены грязевые глифы. Их размер превышает размер всех известных доселе наскальных рисунков коренных американцев.
Невооружённым глазом рисунки почти не видны, но учёные смогли получить более чёткое и объёмное их изображение с помощью 3D-сканирования.
По оценке специалистов, глифам более 1000 лет и на них могут быть представлены духи подземного мира. На одном из рисунков изображена гремучая змея длиной более 3 метров.
По оценке специалистов, глифам более 1000 лет и на них могут быть представлены духи подземного мира. На одном из рисунков изображена гремучая змея длиной более 3 метров.
Изображение гремучей змеи
Группа археологов под руководством профессора Яна Симека сделала это открытие, работая над документированием пещеры с помощью 3D-фотограмметрии.
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По мнению учёных, на этих рисунках представлены злые духи подземного мира
Фотограмметрия — это процесс, при котором делаются тысячи фотографий, которые можно использовать для построения 3D-модели.
Для документирования наскальной живописи в 19-й Безымянной пещере важно было использовать именно такой метод, поскольку в ней очень низкие потолки, что затрудняет обзор.
Используя 3D-модель, учёные обнаружили пять гигантских, ранее неизвестных глифов, которые ранее увидеть было невозможно. Среди рисунков — гремучая змея и антропоморфные фигуры в парадных одеяниях.
Помимо этого, в пещере много других рисунков
Радиоуглеродное датирование пещеры показало, что это место посещали в первом тысячелетии нашей эры.
Пещера содержит сотни грязевых глифов, которые были сделаны коренными американцами до того, как европейцы прибыли в Северную Америку.
Это был период, когда земледелие и долговременные поселения стали заменять собирательный образ жизни в регионе. Эти древние коренные американцы в больших масштабах изменяли свой ландшафт, часто включая религиозные и духовные верования. На юго-востоке были построены большие курганы для восхождения к духам верхнего мира. Пещеры также были священными местами, рассматриваемыми как противоположность курганам — путям в подземный мир.
Учёные надеются, что применение фотограмметрии в других подобных местах может привести к дальнейшим открытиям, которые могут революционизировать понимание древнего пещерного искусства коренных американцев.
«Эти изображения отличаются от большей части древнего искусства, наблюдаемого до сих пор на юго-востоке Америки, и предполагают, что наше понимание этого искусства может быть основано на неполных данных», — сказал профессор Симек.
Исследование опубликовано в журнале Antiquity.
«Эти изображения отличаются от большей части древнего искусства, наблюдаемого до сих пор на юго-востоке Америки, и предполагают, что наше понимание этого искусства может быть основано на неполных данных», — сказал профессор Симек.
Исследование опубликовано в журнале Antiquity.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Петроглифы археологи археологические находки коренные американцы наскальная живопись наскальные рисунки открытие пещера
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