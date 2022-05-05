Археологи обнаружили массивные наскальные рисунки в засекреченной пещере в США

Учёные надеются, что применение фотограмметрии в других подобных местах может привести к дальнейшим открытиям, которые могут революционизировать понимание древнего пещерного искусства коренных американцев.



«Эти изображения отличаются от большей части древнего искусства, наблюдаемого до сих пор на юго-востоке Америки, и предполагают, что наше понимание этого искусства может быть основано на неполных данных», — сказал профессор Симек.



Исследование опубликовано в журнале Antiquity.