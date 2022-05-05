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Археологи обнаружили массивные наскальные рисунки в засекреченной пещере в США

Археологи обнаружили массивные наскальные рисунки в засекреченной пещере в США

Автор:
05 мая 2022 14:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Петроглифы   археологи   археологические находки   коренные американцы   наскальная живопись   наскальные рисунки   открытие   пещера   
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19-я Безымянная пещера в Алабаме была обнаружена ещё в 1998 году, но её местонахождение держится в секрете в целях безопасности. Недавно группа исследователей из Университета Теннесси сделала большое открытие: на потолке пещеры были найдены грязевые глифы. Их размер превышает размер всех известных доселе наскальных рисунков коренных американцев.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Петроглифы   археологи   археологические находки   коренные американцы   наскальная живопись   наскальные рисунки   открытие   пещера   
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14  комментариев
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13k
Сергей 5 часов назад
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Rivercat Час назад
"в пещере каменной нашли бутылку водки, и мамонт жареный лежал на сковородке. Мало водки, мало водки, мало! И закуски тоже не хватало!" Фольклор, однако...
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Михаил 2 часа назад
Для первого тысячелетия нашей эры это очень примитивные рисунки. наверное дети рисовали))
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14k
Bill 3 часа назад
Вот картина художника первого тысячелетия нашей эры.
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65
Lantoday 5 часов назад
Это древние Укры нарисовали! Атвичаю
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154
Konstantin Lebedev 5 часов назад
Задам хитрый вопрос для школьников (и не только): почему здесь нет рисунков лошадей?
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Витаминка Konstantin Lebedev 4 часа назад
Потому что автомобиль лучше чем лошадь
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AmaN scorpick Час назад
В Южной Америке "оседлали" лам еще 4000 лет назад. А в Северной подходящих животных не было, пока кастильский конкистадор Эрнандо де Сотто не растерял на Великих равнинах часть своих лошадей. Дикие мустанги прерий это потомки убежавших лошадей Де Сотто.
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AmaN scorpick 49 минут назад
Ну, до кучи в тему - картина "Открытие Миссисипи", карта экспедиции де Сотто и картина "Солдаты де Сотто идут по Алабаме". Упрямый парень был, хоть и очень жестокий. Но первый европеец проникший в глубину Северной Америки.
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