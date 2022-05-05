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Винсент - гигантский мэйкун, похожий на черную пантеру

Винсент - гигантский мэйкун, похожий на черную пантеру

Автор:
05 мая 2022 13:36
Сообщество : Животные
Метки: Кот-гигант   винсент   домашние животные   домашние любимцы   животные   кот   красавчик   мэйкун   
4426
18
Ему еще нет и года, а он уже весит 10 килограммов! Его владельцы, Андрей и Анастасия, обожают своего питомца.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кот-гигант   винсент   домашние животные   домашние любимцы   животные   кот   красавчик   мэйкун   
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16  комментариев
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16k
Booka1a 6 часов назад
довольно маленький мэйн-кун и на пантеру совсем не похож

вот гигантский мэйн-кун
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2k
Яков 9 минут назад
С таким котом они ещё долго не заведут детей
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20k
SolomonA 3 часа назад
Он похож не на пантеру, а на Рона Перлмана.
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117
Johnny Espoleto Доктор Джонс 3 часа назад
Нее, Док. Это Перлман похож на всех мэйн-кунов!))
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2k
vagon1 4 часа назад
Красавец, слов нет.
Ему бы только хату по-больше!
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809
Антон 5 часов назад
На кой они ему шмотки одевают, мля ему точно не холодно.
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6k
Slowly 5 часов назад
мэйкун... Майфун? ВоЙн?
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1k
Трям 5 часов назад
Что это за рожи и зачем мне о них знать?
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8k
alex9845 5 часов назад
Порода мне нравится но заводить не стану,у них плохое здоровье.
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11k
Kostick 6 часов назад
мои девочки) мама с дочкой. котопёсы.
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8k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Бесподобен, конечно! Мне они так нравятся, мейн-куны! К сожалению, сами котятки и их дальнейшее содержание влетает в копеечку, поэтому я себе такое позволить не могу - у меня обычная трехцветка дворянских кровей))). Но со стороны всегда любуюсь на мейнчиков! А уж черный - это вообще красава!
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