Винсент - гигантский мэйкун, похожий на черную пантеру

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Ему еще нет и года, а он уже весит 10 килограммов! Его владельцы, Андрей и Анастасия, обожают своего питомца.
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По словам Андрея, они решили, что о ребенке им думать рано, поэтому им идеально подойдет кошка
«Еще в тот день, когда мы везли Винсента в его новый дом, я заметил, что много людей смотрят на него, — вспоминает Андрей. - Его длинное туловище и большая голова, безусловно, придавали ему уникальный вид по сравнению с другими породами кошек. Но больше всего, казалось, обращал на себя внимание его взгляд. Многие говорили, что он похож на человекческий».
«Винсент вырос в грациозное существо, которое всегда внимательно следит за тем, что мы делаем, — рассказывает Андрей. - Он всегда чувствует, когда кому-то из нас плохо, и старается утешить. Он еще малыш и, как любой ребенок, очень любознателен. Поэтому, где бы мы ни находились, в спальне, в душе или в чулане, он в зубах приносит его в постель и просит нас бросить ему, после чего хватает мяч и снова приносит его нам для броска. Так что он не просто размером с собаку, но и развлечения у него соответствующие».
«Он всегда очень эмоционально реагирует, когда кто-то из нас чихает, и громко кричит что-то на своем языке в ответ», - говорит Андрей.
Как признался Андрей, они позволяют Винсенту сидеть вместе с ними за обеденным столом - вернее, лежать на столе, пока они едят, хотя гостей это всегда шокирует. По словам Андрея, ухаживать за Винсентом не так просто, как кажется, и что люди должны хорошо подумать, прежде чем покупать или брать кошку. Но они с Анастасией ни на кого не променяют своего игривого очаровательного гиганта!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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