Винсент - гигантский мэйкун, похожий на черную пантеру

«Винсент вырос в грациозное существо, которое всегда внимательно следит за тем, что мы делаем, — рассказывает Андрей. - Он всегда чувствует, когда кому-то из нас плохо, и старается утешить. Он еще малыш и, как любой ребенок, очень любознателен. Поэтому, где бы мы ни находились, в спальне, в душе или в чулане, он в зубах приносит его в постель и просит нас бросить ему, после чего хватает мяч и снова приносит его нам для броска. Так что он не просто размером с собаку, но и развлечения у него соответствующие».