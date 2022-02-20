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35 снимков, от которых становится слегка не по себе

35 снимков, от которых становится слегка не по себе (36 фото)

Автор:
20 февраля 2022 15:50
Сообщество : Картинка дня
Метки: аж мурашки по телу   жутковато   завораживает   завораживающе   картинка дня   криповые   крипота   странное   
1671
36
Предлагаем фотоподборку из Reddit-сообщества Oddly Terrifying. Его участники делятся самыми странными и пугающими изображениями случайных объектов, от природных артефактов до картинок, созданных компьютером. Это тот случай, когда смотреть вроде бы неприятно, но, тем не менее, оторваться невозможно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аж мурашки по телу   жутковато   завораживает   завораживающе   картинка дня   криповые   крипота   странное   
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66k
Доктор Джонс Час назад
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120k
arek14 21 секунду назад
Это вы ещё не видели мальков японских рыб кои в реке Припять.
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49k
zloykoyot 5 минут назад
Так ночью видят люди не с астигматизмом, а херовыми дворниками или засаленной лобовухой. У людей с близорукостью или астигматизмом стоп-сигналы, как и автомобили выглядят просто пятнами различного размера без чётких контуров.
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6k
Борис Карабанов 20 минут назад
А с мухоловкой обыкновенной что не так?
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1k
Rabie Liz Полчаса назад
Башня в Чикаго выглядит очень подозрительно
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1k
vijilante 39 минут назад
Неплохая подборка.
Махатма Ганди - улёт !
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6k
schmubu 54 минуты назад

и в этот момент аквалангист с акульим плавником на спине всплывает в середине...
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