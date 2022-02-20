35 снимков, от которых становится слегка не по себе

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Предлагаем фотоподборку из Reddit-сообщества Oddly Terrifying. Его участники делятся самыми странными и пугающими изображениями случайных объектов, от природных артефактов до картинок, созданных компьютером. Это тот случай, когда смотреть вроде бы неприятно, но, тем не менее, оторваться невозможно.
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2. Люди с астигматизмом за рулем автомобиля ночью видят примерно такую картину, и это действительно страшно
5. Статуя Махатмы Ганди после того, как какой-то шутник добавил ей в глаза красные огни (Сан-Франциско, 2019 г.)
10. Черная трещина глубиной 20 метров вдоль тропы в национальном парке Каньонлендс в штате Юта
13. В Западной Австралии найдено ископаемое возрастом 280 миллионов лет, фото Тома Капитани
15. "Проснулся ночью и увидел в комнате жуткое привидение. Не сразу осознал, что это моя одежда на двери"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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