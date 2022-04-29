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Прохожий в Пермском крае не дал самоубийце спрыгнуть с моста

Прохожий в Пермском крае не дал самоубийце спрыгнуть с моста

Автор:
29 апреля 2022 15:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Самоубийца   мост   мужик   прохожий   рыбак   спасатели   
512
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Мужик возвращался домой и между делом спас жизнь человеку.

Муж с женой проезжали по мосту в Березниках и увидели, что парень перелез за ограждение и собирается прыгать. Женщина заохала, её муж подъехал к самоубийце и стал звонить спасателям.

В это время по мосту проходил рыбак, он тоже обратил внимание на парня, но никому звонить не стал. Просто взял его в охапку и затащил на пешеходную часть. Попутно поинтересовался: «Ты дурак что ли?» Ну и обматерил немного, что вполне заслуженно.

Дождался приезда спасателей, сдал им парня, и, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. Как-будто спасать людей для него - обычное дело, как таскать карасей. Никаких интервью, рассказов о происшествии и фото в местных газетах, ему это неинтересно.

Настоящий мужик.

Источник:

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Метки: Самоубийца   мост   мужик   прохожий   рыбак   спасатели   
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10  комментариев
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5k
Shtoppi Час назад
<<Никаких интервью, рассказов о происшествии и фото в местных газетах, ему это неинтересно.>>
Настоящие Герои они такие.
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8k
Женя 10 минут назад
А в Уфе прошли мимо
https://vk.com/wall-48558367_3938710
https://vk.com/wall-48558367_3938819
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39k
Лесли 🥰 13 минут назад
Даже сигарету не выронил)))
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8k
Женя 13 минут назад
https://vk.com/wall-48558367_3938710
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920
КАКАнгел Полчаса назад
Надо понять что смерть есть универсальное решение всех житейских проблем . А такое спасение не решает проблемы оно только продолжает страдание. Теперь у человека кроме проблем будет еще осознания что он трус и слизняк пустое место - не смог сделать решительный шаг . Люди просто так не суицидят- значит всё очень плохо.
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98
apqurhf 47 минут назад
зачем отговаривать самоубийц? восемь миллиардов людей уже. их наоборот культивировать надо.
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1k
Росомаха 55 минут назад
Не домой он шел, а на рыбалку!
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August

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