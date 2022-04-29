Прохожий в Пермском крае не дал самоубийце спрыгнуть с моста

Мужик возвращался домой и между делом спас жизнь человеку.
Муж с женой проезжали по мосту в Березниках и увидели, что парень перелез за ограждение и собирается прыгать. Женщина заохала, её муж подъехал к самоубийце и стал звонить спасателям.
В это время по мосту проходил рыбак, он тоже обратил внимание на парня, но никому звонить не стал. Просто взял его в охапку и затащил на пешеходную часть. Попутно поинтересовался: «Ты дурак что ли?» Ну и обматерил немного, что вполне заслуженно.
Дождался приезда спасателей, сдал им парня, и, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. Как-будто спасать людей для него - обычное дело, как таскать карасей. Никаких интервью, рассказов о происшествии и фото в местных газетах, ему это неинтересно.
Настоящий мужик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Настоящие Герои они такие.
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