Прохожий в Пермском крае не дал самоубийце спрыгнуть с моста

Муж с женой проезжали по мосту в Березниках и увидели, что парень перелез за ограждение и собирается прыгать. Женщина заохала, её муж подъехал к самоубийце и стал звонить спасателям.

В это время по мосту проходил рыбак, он тоже обратил внимание на парня, но никому звонить не стал. Просто взял его в охапку и затащил на пешеходную часть. Попутно поинтересовался: «Ты дурак что ли?» Ну и обматерил немного, что вполне заслуженно.

Дождался приезда спасателей, сдал им парня, и, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. Как-будто спасать людей для него - обычное дело, как таскать карасей. Никаких интервью, рассказов о происшествии и фото в местных газетах, ему это неинтересно.

Настоящий мужик.