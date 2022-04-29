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18 мастеров по сну, которые готовы заниматься любимым делом в любое время дня и ночи

18 мастеров по сну, которые готовы заниматься любимым делом в любое время дня и ночи

Автор:
29 апреля 2022 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   отдых   подборка   поза   сон   усталось   фото   
368
19

Предалгаю забавные фотографии сонь, которые не смогли дать отпор мимолётной слабости. Поэтому они оказались под прицелом камер тех, кому посчастливилось наблюдать за ситуацией со стороны.

Иногда желание поспать бывает настолько сильным, что ему невозможно сопротивляться. Это состояние называется приступом случайного сна. Небольшое сонное приключение может случиться с любым человеком, заставив его оказаться в несколько неловком положении.


Так выглядит усталость

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Моя одногруппница уснула на уроке физики

Приступ внезапного сна может возникнуть по ряду причин. Чаще всего они безобидны. Сонливость нередко появляется из-за переутомления, сильного эмоционального потрясения, употребления спиртных напитков. Значительно реже желание поспать в неположенном месте указывает на развитие расстройства.


Романтическая поездка в автобусе

Задумался и уснул

Экзамены — тяжёлая штука

В это время такое зрелище не редкость — я уверен!

Всегда, когда иду в университетскую библиотеку, вижу дремлющих людей. У нас даже купили несколько кресел-мешков, чтобы как-то справиться с этой проблемой.


Этот парень часто спит в офисе на глазах у своих коллег. Они решили немного подшутить над ним

Командный дух!


Маленькие хранители сна

Главное — сохранять баланс

Дневная сонливость не будет беспокоить, если соблюдать рекомендации для здорового сна. В первую очередь необходимо спать не менее 8-9 часов. Норма зависит от индивидуальных особенностей организма и здоровья. Также следует чаще бывать на свежем воздухе и делать физические упражнения.


Немного устал

Коллега уснул, а я построил ему крепость

Если сонливость не отступает, имеет смысл обратиться за помощью к врачу. Пройдя медицинское обследование, вы сможете узнать истинную причину проблемы.


Когда не хватило уединения

Нет слов, чтобы описать эту боль

Отличное местечко для дневного сна

Для чего ещё нужны друзья?

Это впечатляет!

Он очень удивится, когда проснётся…


Этот мужчина спит на лопате

Любите вздремнуть в дороге или просто расслабиться в середине рабочего дня? Если вам хочется и есть возможность отдохнуть, обязательно пользуйтесь этим, не испытывая угрызений совести. Но не забывайте, что чрезмерная сонливость — это повод уделить больше внимания своему здоровью.


Бортпроводникам тоже нужно отдыхать

Респект за гибкость!

Эта поза улучшает кровообращение в ногах, особенно во время полёта.


В этой фотографии прекрасно всё

Моя бабушка и племянник заснули, держась за руки

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   люди   отдых   подборка   поза   сон   усталось   фото   
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2  комментария
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228
Тупняк Полчаса назад
Самое удивительное, что днём после обеда достаточно приложить свою будку хоть на ледяное дребезжащее стекло автобуса или в неудобной позе заснуть сидя на табуретке где-то на стройке, а ночью в своей постели, выключив телек и вообще создав кромешную тьму и тишину, заснуть едва получается.
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24k
SerGProS 14 минут назад
Многие на фото упороты в хлам Эти тоже спит еще и гимнастика

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