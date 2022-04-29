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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
29 апреля 2022 08:37
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1221
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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7  комментариев
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45k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
все равно какой то мразиш))
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34k
Рекламщик Час назад
Если бы не Руслан Белый, я бы знать не знал, этого п*****за!
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45k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
как что делает, очевидно же - понтуется)))
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45k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну не творить куйни никто не умеет, это фантастика... так что да, надо уметь прощать)
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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52k
zloykoyot 3 часа назад
Просто это его метро. Чисто зашёл проверить как там дела идут.
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