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Польза или вред: что будет, если переборщить с мандаринами?

Польза или вред: что будет, если переборщить с мандаринами?

Автор:
27 апреля 2022 22:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аллергия   анафилактический шок   витамин С   диабетики   мандарины   фрукты   цитрусовые   
1196
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Ни для кого не секрет, что мандарины, как и все цитрусовые – полезные фрукты, богатые на витамины. Правда, их чрезмерное употребление может нанести ощутимый вред здоровью. Так сколько съеденных в день мандаринов таят в себе опасность?

Во всех цитрусовых в большом количестве содержатся органические кислоты, в частности, аскорбиновая или же витамин С. Особенно остро её почувствуют те, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта.


Спровоцировать их обострение могут съеденные натощак 6-7 мандаринов.

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Объедаться цитрусовыми не стоит тем, кто хочет похудеть, и диабетикам, поскольку 100 гр. мандаринов содержат в себе 12 грамм углеводов, что равносильно трём ложкам сахара. Если первые просто не сбросят вес, то для вторых последствия могут быть тяжёлыми. Однако можно укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить сахар в крови с помощью лимона.

Не стоит переедать и беременным, поскольку есть риск спровоцировать аллергию. Этот мощный аллерген спроецирует, как минимум, крапивницу, а максимум отёк гортани, представляющий опасность.

Мандарины в большом количестве могут также спровоцировать разрушение зубной эмали. Поэтому, если у вас имеются любые зубные заболевания, стоит отказаться от данного фрукта.

А сколько же плодов можно съесть, чтобы укрепить, а не разрушить здоровье?


По мнению врачей-диетологов, в сутки можно употребить не более 4 мандаринов во время или после еды. Причём есть их лучше утром или днём до 17 часов. Так данный фрукт выведет токсины из организма, улучшит настроение и поспособствует укреплению иммунитета.

Так что не стоит поглощать цитрусовые с космической скоростью, а лучше следовать просто мудрости Гиппократа: «полезно всё то, что в меру».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аллергия   анафилактический шок   витамин С   диабетики   мандарины   фрукты   цитрусовые   
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8  комментариев
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24k
Андрей Иванов 48 минут назад
А если на вас упадёт контейнер с мандаринами, то вам точно писец. Вот такие они опасные
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5k
Allmaster Полминуты назад
1989 год. Воркута. Срочник. Послали а разгрузку вагонов, там же почти все привозное, кроме угля.
И хопася!!!!
Вместо вагонов с мукой и сахаром... апельсины!!!!!!
Ну, как всегда прапор грит, жрите хоть сколько но с собой низзяяя!
Тыдыщ... самые большие, самые оранжевые из оранжевых... самые сладкие из сладких...

Ну... сколько можно скушать? Сожрать уж голодным солдатикам?
Ну что смогли то наподкусали.
В карманах принесли уж сослуживцам, никто и не проверял уж на то пошло.
А вот утром было плохо. Мало того что морды желтые, тошнило, ссали оранжевым...
Чесались с несколько дней....
Лишние витамины они тоже вредны...
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1k
Froll 5 минут назад
Я однажды 1 января проснулся и сожрал целый пакет этих живительных плодов.Чистил и целиком закидывал в рот.Очень оттягивает.
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394
Денис Веселов 9 минут назад
Насчёт мандаринов не знаю, съеденная литровая банка нарезанных лимонов с сахаром во время пьянки.с утра было ещё то ощущение)))))))) особенно после стаканчика воды.
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384
ManA108 Полчаса назад
Я за раз съедаю кило мандаринов.Зубы целы.Просто надо после любого приёма пищи рот полоскать и зубы будут в порядке.
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5k
Mowgley Час назад
Надо же.. странно, что я выжил.
Мои детские новогодние подарки были смертельно опасными
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Антибиотик
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