Польза или вред: что будет, если переборщить с мандаринами?

Ни для кого не секрет, что мандарины, как и все цитрусовые – полезные фрукты, богатые на витамины. Правда, их чрезмерное употребление может нанести ощутимый вред здоровью. Так сколько съеденных в день мандаринов таят в себе опасность?
Во всех цитрусовых в большом количестве содержатся органические кислоты, в частности, аскорбиновая или же витамин С. Особенно остро её почувствуют те, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта.
Спровоцировать их обострение могут съеденные натощак 6-7 мандаринов.
Объедаться цитрусовыми не стоит тем, кто хочет похудеть, и диабетикам, поскольку 100 гр. мандаринов содержат в себе 12 грамм углеводов, что равносильно трём ложкам сахара. Если первые просто не сбросят вес, то для вторых последствия могут быть тяжёлыми. Однако можно укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить сахар в крови с помощью лимона.
Не стоит переедать и беременным, поскольку есть риск спровоцировать аллергию. Этот мощный аллерген спроецирует, как минимум, крапивницу, а максимум отёк гортани, представляющий опасность.
Мандарины в большом количестве могут также спровоцировать разрушение зубной эмали. Поэтому, если у вас имеются любые зубные заболевания, стоит отказаться от данного фрукта.
А сколько же плодов можно съесть, чтобы укрепить, а не разрушить здоровье?
По мнению врачей-диетологов, в сутки можно употребить не более 4 мандаринов во время или после еды. Причём есть их лучше утром или днём до 17 часов. Так данный фрукт выведет токсины из организма, улучшит настроение и поспособствует укреплению иммунитета.
Так что не стоит поглощать цитрусовые с космической скоростью, а лучше следовать просто мудрости Гиппократа: «полезно всё то, что в меру».
Источник:
АНТИФИШКИ
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И хопася!!!!
Вместо вагонов с мукой и сахаром... апельсины!!!!!!
Ну, как всегда прапор грит, жрите хоть сколько но с собой низзяяя!
Тыдыщ... самые большие, самые оранжевые из оранжевых... самые сладкие из сладких...
Ну... сколько можно скушать? Сожрать уж голодным солдатикам?
Ну что смогли то наподкусали.
В карманах принесли уж сослуживцам, никто и не проверял уж на то пошло.
А вот утром было плохо. Мало того что морды желтые, тошнило, ссали оранжевым...
Чесались с несколько дней....
Лишние витамины они тоже вредны...
Мои детские новогодние подарки были смертельно опасными
Они хотели всех нас убить!