Польза или вред: что будет, если переборщить с мандаринами?

А сколько же плодов можно съесть, чтобы укрепить, а не разрушить здоровье?

По мнению врачей-диетологов, в сутки можно употребить не более 4 мандаринов во время или после еды. Причём есть их лучше утром или днём до 17 часов. Так данный фрукт выведет токсины из организма, улучшит настроение и поспособствует укреплению иммунитета.