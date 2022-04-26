FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6039 постов • 852 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Крупнейшая сеть гипермаркетов для строительства и дачи возобновляет работу в России

Крупнейшая сеть гипермаркетов для строительства и дачи возобновляет работу в России

Автор:
26 апреля 2022 16:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Германия   Денис Мантуров   Строительство   гипермаркет   дача   минпромторг   открытие   
1024
3

Видимо, они решили: солидарность - это замечательно, но прибыль всё же интереснее.

Немецкая сеть гипермаркетов OBI уже завтра возобновляет работу своего магазина в Москве. Остальные магазины по всей стране откроются до 11 мая.

×
×

Гипермаркеты принадлежат OBI GmbH & Co. Deutschland KG, её штаб-квартира находится в городе, который и не выговоришь с первого раза - Вермельскирхене. Скорее всего, там посчитали убытки за простой, прикинули будущую недополученную прибыль от дачного сезона, вспомнили, сколько денег уже вложено в развитие сети…

А потом подняли руку, и сказали: а и … с ней, с солидарностью! Будущий дачный сезон будет таким жарким, что оставаться в стороне нет никаких сил. Да и желания тоже - бизнесмены народ прагматичный и терять прибыль по собственному желанию, это что-то из области фантастики. Или мазохизма.

И как ни в чём не бывало, на сайте компании появилось позитивное сообщение:

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети».

Недолго музыка играла, недолго OBI танцевал. Хотя справедливости ради - было много разговоров о продаже части бизнеса. Возможно, компания возвращается частичным собственником, а это уже вроде и не осуждается «западными партнёрами«. Как говорится - следите за руками.

Это косвенно подтверждает и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он назвал открытие магазина позитивным сигналом для бизнеса.

«Это событие - позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу. Кейс OBI можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием».

Возможно, по такой схеме компании и будут возвращаться. Или под другим брендом, но с тем же ассортиментом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Германия   Денис Мантуров   Строительство   гипермаркет   дача   минпромторг   открытие   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Горец Ю 3 часа назад
В субботу был в Меге. В Ашане цветов и товаров для дачи вдвое больше, чем год назад. Присутствуют товары из ОБИ. Рядом Леруа Мерлен - история та же. Рассады - море! Мебель уличная идёт нарасхват. Удачи тебе, ОБИ! Три года ни чего у вас покупать не буду.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 24 минуты назад
Не пущать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр Полчаса назад
Единственная полезная и рабочая вещь из этого вашего ОБИ - тележка! Уже который год служит верой и правдой для перевозки большого количества ништяка от машины до квартиры и обратно. Благодаря ей легко и непринуждённо познакомился с соседями не только со своего этажа, но и с подъезда - периодически берут стоящую на площадке тележку и всегда возвращают, иногда с мелкими вкусняшками в виде благодарности. Даже десятирублёвая монетка всё-ещё в замке)))
Рекомендую. 10 из 10 рублей на чёрный день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
eutace Полчаса назад
наверно просто владельцы в сети никак в политике не участвуют, поэтому им пох
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
bumtester Час назад
Как я понял, речь идет по сути о рейдерском захвате российской части предприятия.
Так как материнская компания (немецкая OBI) добро на открытие не давала.
Российские партнеры пытались продолжать работать, несмотря на запрет. И вынудили материнскую компанию закрыть доступ российским партнерам к внутренней информационной системе ОБИ.
Так себе сигнал для западных инвесторов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ed Час назад
В борьбе жадности с гордостью традиционно победила жадность. Ждем обратно перелетных птиц. Следующая - Икея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Недолго осталось - скоро все назад поползут. Повыёживались и хватит - деньги важнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 2 часа назад
Вранье. Головная (немецкая) компания добро на открытие не давала, фактически речь идет о самозахвате российской части сети (один из вариантов) и передачи сети казахам без использования товарного знака OBI (другая версия).
https://www.forbes.ru/biznes/462009-vedomosti-uznali-o-konflikte-nemeckoj-obi-s-top-menedzerami-rossijskoj-setihttps://www.forbes.ru/biznes/462009-vedomosti-uznali-o-konflikte-nemeckoj-obi-s-top-menedzerami-rossijskoj-seti
https://www.kommersant.ru/doc/5317770https://www.kommersant.ru/doc/5317770
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ron 2 часа назад
Деньги-то не пахнут, а вот поступки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Федор 3 часа назад
Ни когда не нравились OBI, как по мне то лучше Леруа)) Но это сугубо личное мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
JeanLuk 3 часа назад
11 апреля, немецкая группа OBI продала российский бизнес российскому инвестору. «Подписан договор о продаже немецким владельцем шести юридических лиц, входящих в группу. Документ ушел на согласование в ФАС», сообщил Forbes Дмитрий Галанцев, управляющий партнер юридический компании «Пропозитум», которая сопровождает сделку. Покупателя и сумму сделки он не назвал. Стоимость сделки может составить не более 6 млрд рублей, отмечают эксперты

Речь идет о продаже 27 гипермаркетов строительных и хозяйственных товаров под вывеской OBI в России. Дальнейшая судьба OBI зависит от скорости проведения сделки. Источник Forbes, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что торговая марка OBI уйдет из страны через шесть месяцев и ее «нужно будет заместить новой». «Обсуждались различные сценарии, говорит Галанцев. В результате владелец принял решение продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест». Он опроверг наличие корпоративного конфликта в компании, о котором ранее сообщали «Ведомости».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132574



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"
Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте
Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте
Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (10 фото)
Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (10 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Ватермарк#в мире#кино#автомобили#автомир#Приколы#мир#Китай#интересное
#интересно#животные#люди#факты#дтп#аварии#авто аварии#фильм#США#позитив
#фото#прикол#картинки#история#Россия#новости#подборка#дети#фотографии#добро
Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия Страшная авария, повлекшая за собой самые непредсказуемые последствия Илон Маск показал Гигафабрику Tesla с высоты птичьего полета Илон Маск показал Гигафабрику Tesla с высоты птичьего полета Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей Огородное совершенство: 20 овощных клумб для тех, кто уважает посадки и выращивание Огородное совершенство: 20 овощных клумб для тех, кто уважает посадки и выращивание 15 мая президент Путин откроет Крымский мост 15 мая президент Путин откроет Крымский мост Почему немцам запрещено ночевать у себя на даче? Почему немцам запрещено ночевать у себя на даче?

На что жалуетесь?

Вернуться