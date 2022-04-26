Крупнейшая сеть гипермаркетов для строительства и дачи возобновляет работу в России

Гипермаркеты принадлежат OBI GmbH & Co. Deutschland KG, её штаб-квартира находится в городе, который и не выговоришь с первого раза - Вермельскирхене. Скорее всего, там посчитали убытки за простой, прикинули будущую недополученную прибыль от дачного сезона, вспомнили, сколько денег уже вложено в развитие сети…

А потом подняли руку, и сказали: а и … с ней, с солидарностью! Будущий дачный сезон будет таким жарким, что оставаться в стороне нет никаких сил. Да и желания тоже - бизнесмены народ прагматичный и терять прибыль по собственному желанию, это что-то из области фантастики. Или мазохизма.

И как ни в чём не бывало, на сайте компании появилось позитивное сообщение:

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети».

Недолго музыка играла, недолго OBI танцевал. Хотя справедливости ради - было много разговоров о продаже части бизнеса. Возможно, компания возвращается частичным собственником, а это уже вроде и не осуждается «западными партнёрами«. Как говорится - следите за руками.