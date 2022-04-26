Крупнейшая сеть гипермаркетов для строительства и дачи возобновляет работу в России

Видимо, они решили: солидарность - это замечательно, но прибыль всё же интереснее.
Немецкая сеть гипермаркетов OBI уже завтра возобновляет работу своего магазина в Москве. Остальные магазины по всей стране откроются до 11 мая.
Гипермаркеты принадлежат OBI GmbH & Co. Deutschland KG, её штаб-квартира находится в городе, который и не выговоришь с первого раза - Вермельскирхене. Скорее всего, там посчитали убытки за простой, прикинули будущую недополученную прибыль от дачного сезона, вспомнили, сколько денег уже вложено в развитие сети…
А потом подняли руку, и сказали: а и … с ней, с солидарностью! Будущий дачный сезон будет таким жарким, что оставаться в стороне нет никаких сил. Да и желания тоже - бизнесмены народ прагматичный и терять прибыль по собственному желанию, это что-то из области фантастики. Или мазохизма.
И как ни в чём не бывало, на сайте компании появилось позитивное сообщение:
«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети».
Недолго музыка играла, недолго OBI танцевал. Хотя справедливости ради - было много разговоров о продаже части бизнеса. Возможно, компания возвращается частичным собственником, а это уже вроде и не осуждается «западными партнёрами«. Как говорится - следите за руками.
Это косвенно подтверждает и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он назвал открытие магазина позитивным сигналом для бизнеса.
«Это событие - позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу. Кейс OBI можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием».
Возможно, по такой схеме компании и будут возвращаться. Или под другим брендом, но с тем же ассортиментом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так как материнская компания (немецкая OBI) добро на открытие не давала.
Российские партнеры пытались продолжать работать, несмотря на запрет. И вынудили материнскую компанию закрыть доступ российским партнерам к внутренней информационной системе ОБИ.
Так себе сигнал для западных инвесторов.
https://www.forbes.ru/biznes/462009-vedomosti-uznali-o-konflikte-nemeckoj-obi-s-top-menedzerami-rossijskoj-setihttps://www.forbes.ru/biznes/462009-vedomosti-uznali-o-konflikte-nemeckoj-obi-s-top-menedzerami-rossijskoj-seti
https://www.kommersant.ru/doc/5317770https://www.kommersant.ru/doc/5317770
Речь идет о продаже 27 гипермаркетов строительных и хозяйственных товаров под вывеской OBI в России. Дальнейшая судьба OBI зависит от скорости проведения сделки. Источник Forbes, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что торговая марка OBI уйдет из страны через шесть месяцев и ее «нужно будет заместить новой». «Обсуждались различные сценарии, говорит Галанцев. В результате владелец принял решение продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест». Он опроверг наличие корпоративного конфликта в компании, о котором ранее сообщали «Ведомости».