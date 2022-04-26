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20 фотографий милых пауков

20 фотографий милых пауков

Автор:
26 апреля 2022 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   милота   насекомые   паук   паучок   природа   
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В природе существуют множество разновидностей безобидный паучков, которые не представляют никакой угрозы для человека. Напротив, многие из них даже не против подружиться с ним. Это доказывают фотографии, представленные ниже.

Пауки часто воспринимаются людьми, как нечто ужасное. Многих страшит их внешний вид, ядовитость, непредсказуемость движений. Существует даже фобия, связанная с боязнью этих животных — арахнофобия. Однако далеко не все пауки выглядят устрашающе и далеко не все виды являются ядовитыми.


Этот очаровашка выглядывает из нашего цветочного горшка

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Паук-скакун — маленькое паукообразное, обладающее невероятно милой внешностью за счёт своих огромных глаз и хорошо заметных волосков. Его размеры не превышают 3-4 миллиметров, поэтому для большинства людей он всегда остается незаметным.


Так выглядит дружба


Хвастается своим ужином


Нашёл маленького паука-скакуна, выглядывающего из своего дома

Обнаружить паука-скакуна можно с весны по осень. Они любят проводить время в высокой траве или на листьях кустов, прячась от недоброжелателей или выслеживая потенциальный обед.


Маленькое чудо!

Похоже на то, что он носит солнцезащитные очки!

И эта маленькая тень…


Вы только взгляните в эти глаза

Маленький прыгун из Замбии

Эти щенячьи глаза!


Привет!

Паук-скакун абсолютно безопасен для человека. Он не кусается и не никак не способен навредить.


Самка павлиньего паука и её детеныш обнимаются

Признаюсь честно, я чертовски ненавижу пауков, но этот невероятно милый!


Необыкновенный оранжевый черепаховый паук

Обычная восьминогая рыба-клоун.

Похож на покемона.


Поздоровайтесь с моим маленьким другом

Красочный и очаровательный

Вау! Вы нашли радиоактивного паука из фильма «Человек-паук»!

Это один из самых красивых пауков, которого я видела!


Великолепный паук Магнус и его волшебная шляпа


Полностью положил конец карьере Гэндальфа!

Это лучший кулачный бой!


Маленький приятель пришёл поздороваться, пока я работаю

Наверное, он пришёл, чтобы помочь вам с веб-дизайном.


Подыскал себе отличный домик

Профессионально даёт пять

Просто пришёл поздороваться

Пауки-скакуны в отличие от многих других пауков не плетут паутину. Они добывают себе пищу при помощи своей суперспособности — невероятной прыгучести.


Спас этого милого паука-краба от своей кошки

Пушистый и милый!

Макрофото паука-скакуна, сделанное моей женой. На втором снимке виден реальный размер животного

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   милота   насекомые   паук   паучок   природа   
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