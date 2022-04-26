20 фотографий милых пауков

В природе существуют множество разновидностей безобидный паучков, которые не представляют никакой угрозы для человека. Напротив, многие из них даже не против подружиться с ним. Это доказывают фотографии, представленные ниже.
Пауки часто воспринимаются людьми, как нечто ужасное. Многих страшит их внешний вид, ядовитость, непредсказуемость движений. Существует даже фобия, связанная с боязнью этих животных — арахнофобия. Однако далеко не все пауки выглядят устрашающе и далеко не все виды являются ядовитыми.
Этот очаровашка выглядывает из нашего цветочного горшка
Паук-скакун — маленькое паукообразное, обладающее невероятно милой внешностью за счёт своих огромных глаз и хорошо заметных волосков. Его размеры не превышают 3-4 миллиметров, поэтому для большинства людей он всегда остается незаметным.
Так выглядит дружба
Хвастается своим ужином
Нашёл маленького паука-скакуна, выглядывающего из своего дома
Обнаружить паука-скакуна можно с весны по осень. Они любят проводить время в высокой траве или на листьях кустов, прячась от недоброжелателей или выслеживая потенциальный обед.
Маленькое чудо!
Похоже на то, что он носит солнцезащитные очки!
И эта маленькая тень…
Вы только взгляните в эти глаза
Маленький прыгун из Замбии
Эти щенячьи глаза!
Привет!
Паук-скакун абсолютно безопасен для человека. Он не кусается и не никак не способен навредить.
Самка павлиньего паука и её детеныш обнимаются
Признаюсь честно, я чертовски ненавижу пауков, но этот невероятно милый!
Необыкновенный оранжевый черепаховый паук
Обычная восьминогая рыба-клоун.
Похож на покемона.
Поздоровайтесь с моим маленьким другом
Красочный и очаровательный
Вау! Вы нашли радиоактивного паука из фильма «Человек-паук»!
Это один из самых красивых пауков, которого я видела!
Великолепный паук Магнус и его волшебная шляпа
Наверное, он пришёл, чтобы помочь вам с веб-дизайном.
Подыскал себе отличный домик
Профессионально даёт пять
Просто пришёл поздороваться
Пауки-скакуны в отличие от многих других пауков не плетут паутину. Они добывают себе пищу при помощи своей суперспособности — невероятной прыгучести.
Спас этого милого паука-краба от своей кошки
Пушистый и милый!
Макрофото паука-скакуна, сделанное моей женой. На втором снимке виден реальный размер животного
Источник:
АНТИФИШКИ
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