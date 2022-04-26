20 фотографий милых пауков

Пауки часто воспринимаются людьми, как нечто ужасное. Многих страшит их внешний вид, ядовитость, непредсказуемость движений. Существует даже фобия, связанная с боязнью этих животных — арахнофобия. Однако далеко не все пауки выглядят устрашающе и далеко не все виды являются ядовитыми.

Этот очаровашка выглядывает из нашего цветочного горшка