Компания Amazon построит для себя уникальную спиральную башню

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Гигант розничной торговли Amazon построит в Вирджинии вторую штаб-квартиру. Проект спиралевидной башни высотой более 100 метров, усаженной деревьями, уже одобрен советом округа Арлингтон.
Здание в виде необычной башни спроектировано архитектурным бюро NBBJ. Оно станет центральным элементом кампуса Amazon в Вирджинии стоимостью 2,5 миллиарда долларов, когда откроется в 2025 году.
Визуализация нового спирального здания Amazon в Арлингтоне, штат Вирджиния. Здание имеет наружный пандус снаружи, который можно использовать как прогулочную "лесную" тропу
Вторая штаб-квартира Amazon в Вирджинии будет иметь уникальную спиральную башню с открытой "горой", на которую посетители смогут забираться по выходным. Здание станет одним из самых высоких в округе и с некоторых ракурсов будет доминировать над горизонтом региона.
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Здание было впервые представлено Amazon в феврале 2021 года. Его планируется завершить к 2025 году, и после того, как штаб-квартира заработает на полную мощность, в ней будут работать около 25 000 человек.
Основная штаб-квартира компании находится в Сиэтле, штат Вашингтон, а новая штаб-квартира в Вирджинии теперь должно стать второй по важности базой Amazon в США. Первоначально были планы построить новую штаб-квартиру в Нью-Йорке, но затем компания отказалась от этой идеи.
Штаб-квартира Amazon в Сиэтле: уникальные офисы в стеклянных сферах
На поиск места для потенциальной второй штаб-квартиры ушли годы, и несколько городов по всей территории США хотели удостоиться этой чести. Некоторые даже пообещали изменить местные законы, чтобы Amazon было проще создавать и вести там бизнес. В конечном итоге, в конце 2018 года Amazon объявила, что выбрала Нью-Йорк. Компания заявила, что планирует открыть огромную новую базу в Лонг-Айленд-Сити в Квинсе, прямо через Ист-Ривер от Манхэттена.
Это решение вызвало ярость проигравших городов, которые были недовольны тем, что в мегаполисе, и так изобилующем рабочими местами, появится ещё одна крупная корпорация.
Многие сами жители Нью-Йорка также были возмущены, но в основном из-за опасений, что присутствие Amazon сделает ещё дороже жизнь в городе, и без того печально известном своей астрономической стоимостью жизни.
Были также опасения со стороны прогрессивных законодателей, в том числе представителя США Александрии Окасио-Кортес, что новая штаб-квартира будет вытеснять более бедных местных жителей.
В начале 2019 года компания Amazon объявила, что отозвала свою заявку на строительство штаб-квартиры в Нью-Йорке и вместо этого сосредоточилась на строительстве своего объекта в Арлингтоне.
Это решение вызвало ярость проигравших городов, которые были недовольны тем, что в мегаполисе, и так изобилующем рабочими местами, появится ещё одна крупная корпорация.
Многие сами жители Нью-Йорка также были возмущены, но в основном из-за опасений, что присутствие Amazon сделает ещё дороже жизнь в городе, и без того печально известном своей астрономической стоимостью жизни.
Были также опасения со стороны прогрессивных законодателей, в том числе представителя США Александрии Окасио-Кортес, что новая штаб-квартира будет вытеснять более бедных местных жителей.
В начале 2019 года компания Amazon объявила, что отозвала свою заявку на строительство штаб-квартиры в Нью-Йорке и вместо этого сосредоточилась на строительстве своего объекта в Арлингтоне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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