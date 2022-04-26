Компания Amazon построит для себя уникальную спиральную башню

На поиск места для потенциальной второй штаб-квартиры ушли годы, и несколько городов по всей территории США хотели удостоиться этой чести. Некоторые даже пообещали изменить местные законы, чтобы Amazon было проще создавать и вести там бизнес. В конечном итоге, в конце 2018 года Amazon объявила, что выбрала Нью-Йорк. Компания заявила, что планирует открыть огромную новую базу в Лонг-Айленд-Сити в Квинсе, прямо через Ист-Ривер от Манхэттена.



Это решение вызвало ярость проигравших городов, которые были недовольны тем, что в мегаполисе, и так изобилующем рабочими местами, появится ещё одна крупная корпорация.



Многие сами жители Нью-Йорка также были возмущены, но в основном из-за опасений, что присутствие Amazon сделает ещё дороже жизнь в городе, и без того печально известном своей астрономической стоимостью жизни.



Были также опасения со стороны прогрессивных законодателей, в том числе представителя США Александрии Окасио-Кортес, что новая штаб-квартира будет вытеснять более бедных местных жителей.



В начале 2019 года компания Amazon объявила, что отозвала свою заявку на строительство штаб-квартиры в Нью-Йорке и вместо этого сосредоточилась на строительстве своего объекта в Арлингтоне.