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Компания Amazon построит для себя уникальную спиральную башню

Компания Amazon построит для себя уникальную спиральную башню

Автор:
26 апреля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amazon   Ynews   США   архитектура   башня   высотное здание   новое здание   оригинальный небоскреб   
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Гигант розничной торговли Amazon построит в Вирджинии вторую штаб-квартиру. Проект спиралевидной башни высотой более 100 метров, усаженной деревьями, уже одобрен советом округа Арлингтон.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Amazon   Ynews   США   архитектура   башня   высотное здание   новое здание   оригинальный небоскреб   
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