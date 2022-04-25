«Что он говорит? – думал пёс, морщась от боли, когда колёса машины встречали на дороге неровность, – Наверное, какие-нибудь гадости, как и все люди. Впрочем, какая уже разница?»



Пёс прикрыл глаза и погрузился в воспоминания, пытаясь отвлечься от боли. Перед его глазами возникла картинка из детства– он, еще совсем маленький щенок, теряя равновесие бежит к своей маме, которая, подставив ему свой тёплый живот, облизывает с лап до головы, а ему становится спокойно и уютно. Кажется, мама была единственным живым существом в этом мире, по-настоящему любившим его. Птицы, с которыми он хотел подружиться, тут же улетали, а чёрные птицы ещё и страшно кричали на него, лишь завидев маленького пса рядом. Кошки выгибали спину и шипели, как сумасшедшие, а одна даже полоснула когтями по носу. Другие собаки относились к нему странно. Одни, завидев щенка, тут же настораживались и начинали принюхиваться, пытаясь определить – где сейчас находится его мама, от которой, конечно же, можно получить по морде. Другие просто игнорировали, не считая нужным тратить время на общение с этой мелюзгой.



Именно так и успокаивал себя щенок – он думал, что никто не хочет дружить с ним, потому что он ещё слишком мал, но когда пёс подрос, ничего не изменилось. Птицы всё так же избегали его, кошки продолжали шипеть, другие же псы стали реагировать на него ещё агрессивнее. Он стал всё дальше уходить от дома – старого заброшенного здания на краю города, исследуя мир. В городе он впервые увидел людей. Они не обращали на него никакого внимания, но стоило ему приблизиться к людям, как они тут же начинали кричать на него и размахивать руками. Но больше всего его удивляли собаки, привязанные веревками к людям. Когда он встречал таких на улице, то старался как можно быстрее убраться куда-нибудь подальше. Мало того, что эти псы рычали и гавкали на него, так ещё и люди, привязанные к ним, могли бросить в него камнем или ещё чем-нибудь тяжёлым. Странно, думал он, неужели для того, чтобы подружиться с кем-нибудь, нужно обязательно стать злым? Нет уж, лучше он всю жизнь проживёт в одиночестве, чем привяжется веревкой к кому-нибудь.



В общем, когда пёс стал взрослым, он окончательно убедился в том, что этот мир жесток и ждать от него добра не стоит. А сегодняшнее событие лишь подтвердило этот факт.



Машину снова качнуло и резкая боль вырвала пса из воспоминаний. Он тихо заскулил, а человек за рулём снова затараторил на своём языке.



«Не нравится? – подумал пёс, посмотрев на человека, – Знаю. Я вообще никому не нравлюсь. Но мне больно, вот поэтому я и скулю».



Человек протянул к нему руку, но пёс, помня о жестокости людей, оскалил зубы и зарычал.



«Мне и так плохо, а ты меня ещё и бить собрался?»



Человек убрал руку, снова что-то сказал и уставился на дорогу. Пёс вздохнул и прикрыл глаза, но прошло всего несколько минут и машина перестала дрожать. Человек открыл дверь и исчез.



«Наконец-то, – с облегчением подумал пёс, – хорошо я его припугнул. Надеюсь, он не вернётся и даст мне спокойно умереть».



Но человек вернулся. Мало того, он привёл с собой ещё одного – с белой шерстью. Открыв заднюю дверь машины, они уставились на пса, тараторя на своём наречии. Пёс смотрел на них, понимая, что против двоих у него шансов нет. Да и к чему ему эти шансы? Всё равно он уже не жилец. С такой болью в лапах он не сможет даже забраться в мусорный бак, чтобы найти в нём каких-нибудь огрызков.



Человек протянул к нему руки, пёс снова оскалился, но сил не осталось даже на рык, поэтому он издал какой-то жалобный звук, который совсем не напугал человека. Тот попытался взять его на руки, а пёс собрался с последними силами, чтобы схватить хотя бы одного зубами. Но дикая боль пронзила его тело и пёс потерял сознание, а когда пришёл в себя, то оказался совсем в другом месте.



Здесь было тепло и слишком светло. Вокруг него суетились люди с белой шерстью, переговариваясь на своём языке. Пёс решил, что хуже уже не будет и снова впал в забытье.



***



– Хромой, гулять! – сказал человек и потрепал пса по голове.



Пёс радостно взвизгнул и высунул язык.



– За город сегодня поедем, в лес. Там набегаешься. Ну, или находишься, – поправился человек, бросив взгляд на всё еще слабые задание лапы пса, которые пока не успели обрасти шерстью.



Выйдя на улицу, человек достал из кармана ключи и, нажав на кнопку, отключил сигнализацию. Пёс, медленно плетущийся позади человека, остановился и с удивлением посмотрел на человека.



– Чего ты? – нахмурился человек и, присев на корточки, обхватил двумя руками голову пса, – Всё ещё боишься?



Пёс заскулил и попятился от машины.



– Не бойся, Хромой. Ну чего ты?



Человек погладил пса и легонько подтолкнул к машине. Пёс прижал уши и неуверенно двинулся к автомобилю. Остановившись у капота он посмотрел на треснутый бампер, а затем перевёл взгляд на человека.



– Ну прости меня, Хромой. Прости, пожалуйста.



Пёс внимательно вгляделся в глаза человека и прислушался к своим чувствам. Странно, но он не обнаружил в них ни ненависти, ни злобы. Этот человек принёс ему самую страшную боль за всю жизнь, а затем зачем-то показал, как искренне умеет любить. Странные эти люди, очень странные...



«Ладно, человек, прощаю».



©ЧеширКо