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Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток

Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток

Автор:
25 апреля 2022 15:22
Сообщество : Криминал
Метки: арест   бабушка   компания   фигура   флаг   штраф   
3077
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Также за эту пьяную выходку ему грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Изображение бабушки поставили в московском Куркино - это владелец стоматологической клиники. Но простояла она там недолго. Картонная фигура очень не понравилась проходящей мимо гоп-компании и один из этой «тусовки» зачем-то её сломал.

Всё попало на камеру, виновника быстро нашли - это «начинающий кинооператор» Роман Сахаров, ему 24 года. Сахарову вменяют хулиганство, Тушинский суд Москвы уже арестовал его на 15 суток. Также ему грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Перед задержанием он сбрил дреды - надеялся, что так его не узнают. А позже записал и извинения.

Не помогло - в следующие две недели у него будет достаточно времени, чтобы подумать о своём поведении.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арест   бабушка   компания   фигура   флаг   штраф   
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66  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
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8k
Doctor_Lector 4 минуты назад
24 года - а мозгов нет. Нажрался - веди себя нормально или спать ложись. Нет, жопу на приключения тянет. Пусть теперь подумает над своим поведением.
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1k
Вадим В. Новоженов 8 минут назад
Герой, [мат] - боец с картонными бабушками.
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10k
кот базилий 10 минут назад
Дятел и п..дор .
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29k
Кот Баюн 17 минут назад
да он даже не знает что это за бабка, он не следит за новостями, видно же, дегенерат :)
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569
Макс Дорошенко 18 минут назад
Типичный пи...ас! Кинуть эту падлу в правильную хату, чтобы его сделали фефочкой.
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4k
Виктор Штурмаревич 21 минуту назад
Прикладом в роговой отсек припечатать и на уборку в Мариуполь лет на несколько.
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1k
Bonefacius Полчаса назад
Вот подобные ушлепки и орут в пьяном угаре под окнами в 3 часа ночи. Двух слов связать не может, но зато смелый и дерзкий борец с картонными бабушками. Если ничего не помнит, зачем тогда патлы свои сбрил? Пинком под зад это говно на Украину поля разминировать
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1k
tvcshnik Полчаса назад
В советское время преступления в состоянии опъянения относились к отягчающим обстоятельствам.
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7k
Мариус Полчаса назад
Почему все считают, что состояние алкогольного опьянения - это оправдание? Когда это в реальности - отягчающее обстоятельство...)))
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36k
Алексей Полчаса назад
Эх было бы как в "Джентельменах" - дают нож, суют в рефрижератор где -18, и у тебя меньше часа решить откуда ты отрежешь фунт плоти...
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36k
Алексей Полчаса назад
Какая омерзительная рожа...
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84
Mrak OBOY 41 минуту назад
ночью по пьяне кукарекал, а когда за жопу взяли сразу бееее бееее
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20
Александр Долматов 42 минуты назад
"в следующие две недели у него будет достаточно времени, чтобы подумать о своём поведении..."
Я надеюсь, что обдумывать своё поведение он будет во время общественно-полезных работ.
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20k
Юрий Владимирович 46 минут назад
Обычные либерасты. Пока никто не видит, герой. Взяли "за задницу", блеет как овца.
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851
Надежда Адамова 47 минут назад
Я не поняла, а что, за сообщество "Криминал", в котором он состоит, никакого наказания не последует? Что это за сообщество? Воров и убийц?
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7k
Vалѣнтиныч 48 минут назад
А ведь теперь и пятнашечку можно приподнять, неужели этот стимул не помогает включать остатки серого вещества ( или там только 50 оттенков серого)
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1
CBOJIA4 честно 48 минут назад
Пфф. Чмо.
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726
Eric Cartman 52 минуты назад
Еще и патлы свои с обсёру сбрил, чтобы не вычислили. Дурилка безмозглый.
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1k
c3nsor3d 54 минуты назад
Бухать надо дома, красиво с закуской..
По улицам шастать в неадекватным - НИЗЯЯ!)
p.s. Молодеж!!!. - На заметку!) А то последствия....
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30k
Юр21 55 минут назад
Гнидыш мелкий!
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