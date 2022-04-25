Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток

Также за эту пьяную выходку ему грозит штраф в 50 тысяч рублей.
Изображение бабушки поставили в московском Куркино - это владелец стоматологической клиники. Но простояла она там недолго. Картонная фигура очень не понравилась проходящей мимо гоп-компании и один из этой «тусовки» зачем-то её сломал.
Всё попало на камеру, виновника быстро нашли - это «начинающий кинооператор» Роман Сахаров, ему 24 года. Сахарову вменяют хулиганство, Тушинский суд Москвы уже арестовал его на 15 суток. Также ему грозит штраф в 50 тысяч рублей.
Перед задержанием он сбрил дреды - надеялся, что так его не узнают. А позже записал и извинения.
Не помогло - в следующие две недели у него будет достаточно времени, чтобы подумать о своём поведении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я надеюсь, что обдумывать своё поведение он будет во время общественно-полезных работ.
По улицам шастать в неадекватным - НИЗЯЯ!)
p.s. Молодеж!!!. - На заметку!) А то последствия....
Потерянное поколение.
В лихие 90-е прямо у опорного пункта меня пыталась порвать кодла шакалят. Шел со смены. Я не мент, работал в охране - ствол газовый. Четыре выстрела в воздух ( первые два шумовых, потом газовые) Никогда не видел ,что-бы люди бегали так быстро ). ...А моего соседа на автобусной остановке забили насмерть...
p.s. Я вообще сын мента.. - у меня мама была в полиции (сделедак и дознаватель) / уважаемая во всех кругах.... И я, как она (и папа) воспитали!... - Уважаем старость, не врать, и себя в обиду не давать!...
Расскажу по быстрому...)
* * *
Семья на даче затусила... И тут гоп-твари нарисовались... У чела (главный герой истории) пугач был (пекаль)... Уроды, короче уже вломились в дом. А в доме, жена, два ребёнка и дед (его отец!) Товарищ вышел - в харю ствол!..
Урод , видит, что пукач... Бравирует...
Наш Герой! - "Не думаю, что это `пукач`... мозг ща вынесу...
/Стреляет в ноги... Шум и земля играет... Гоп-чувак в [мат]...
Герой (сам тоже) -) Говорит, "ещё???"
p.s. ЧЫто самое иньтересное.... Батя его с балкона из рогатки пулял, когда пугач стрелял...)) для эффекта.)