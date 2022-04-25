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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 апреля 2022 08:32
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3148
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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9  комментариев
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9k
Владимир 2 часа назад
По ее утверждению, у нее там и так, до кучи ))
Ссылка youtu.be
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15k
Booka1a Час назад
не понял последнюю
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9k
Самка Хорька Час назад
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2k
Ал Час назад
По поводу дров в Финляндии: у нас ка бы тоже продают, правда не в автоматах. Да и цена по-выше у нас: https://samara.leroymerlin.ru/product/drova-berezovye-0015-m3-11069142/?fromRegion=3439https://samara.leroymerlin.ru/product/drova-berezovye-0015-m3-11069142/?fromRegion=3439
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24k
SerGProS 2 часа назад
"Что ты такой грустный?".."А знаешь откуда эти шрамы?"©
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