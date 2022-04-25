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Белой бумаге в России быть

Белой бумаге в России быть

Автор:
25 апреля 2022 05:46
Метки: Белая   Россия   бумага   
2655
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Конечно же много мелкой, но очень необходимой ерунды в Россию ввозили из-за границы. Так было быстрее, проще и может быть даже выгоднее. У кого-то не доходили руки локализовать это у нас, а кто-то не понимал зачем. Однако это совсем не значит, что Россия не могла это делать сама. То же самое касается и химреактивов для производства беленой бумаги. Финляндия поставляла 80% этого компонента, а с началом спецоперации прекратила. Ну и флаг им в руки.



Расположенный в Тамбове химический завод АО «Пигмент» 22 апреля запустил производство акриловых эмульсий для российской бумажной отрасли.





Объем инвестиций в три производственных линии составил 1 млрд руб.

Мощности введенной сегодня в эксплуатацию линии оценивается в 12,84 тыс. т акриловых эмульсий в год, возможности двух других — сопоставимы. Проект профинансировал кредитом Центрально-Черноземный банк Сбербанка, уточнили в его пресс-службе.

Страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит свое производство картона и бумаги.


Источник:

АНТИФИШКИ
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13  комментариев
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21k
Евгений Час назад
Неужто теперь подешевеет бумага?
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19k
babuby 4 минуты назад
Поздновато, конечно, спохватились. Но довольно оперативно сработали, что уж тут сказать!
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salim777 13 минут назад
Где-то взгрустнули финны... А вы как хотели? Рынок такая штука - выйти можно, зайти обратно почти невозможно.
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38k
Игорь Полчаса назад
Лет 30 назад, когда начиналась компьтеризация, говорили: "Вот внедрим всюду компьютеры, и бумага станет ненужна"... А что получили на деле? По пять!!! Экземпляров документов на бумаге + электронный носитель заказчикам приходится сдавать. Это не считая рабочих распечаток и внитренних документов.
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6k
Sergey Час назад
Спасибо гейропе и асашай за санкции!!!!! с их помощью возродиться Россия!!!
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Какое замечательное "Российское оборудование".
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a_komolow 2 часа назад
Свято место пусто не бывает!
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