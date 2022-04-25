Белой бумаге в России быть

Конечно же много мелкой, но очень необходимой ерунды в Россию ввозили из-за границы. Так было быстрее, проще и может быть даже выгоднее. У кого-то не доходили руки локализовать это у нас, а кто-то не понимал зачем. Однако это совсем не значит, что Россия не могла это делать сама. То же самое касается и химреактивов для производства беленой бумаги. Финляндия поставляла 80% этого компонента, а с началом спецоперации прекратила. Ну и флаг им в руки.