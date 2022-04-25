Белой бумаге в России быть

Конечно же много мелкой, но очень необходимой ерунды в Россию ввозили из-за границы. Так было быстрее, проще и может быть даже выгоднее. У кого-то не доходили руки локализовать это у нас, а кто-то не понимал зачем. Однако это совсем не значит, что Россия не могла это делать сама. То же самое касается и химреактивов для производства беленой бумаги. Финляндия поставляла 80% этого компонента, а с началом спецоперации прекратила. Ну и флаг им в руки.
Расположенный в Тамбове химический завод АО «Пигмент» 22 апреля запустил производство акриловых эмульсий для российской бумажной отрасли.
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Объем инвестиций в три производственных линии составил 1 млрд руб.
Мощности введенной сегодня в эксплуатацию линии оценивается в 12,84 тыс. т акриловых эмульсий в год, возможности двух других — сопоставимы. Проект профинансировал кредитом Центрально-Черноземный банк Сбербанка, уточнили в его пресс-службе.
Страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит свое производство картона и бумаги.
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АНТИФИШКИ
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