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Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет

Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет

Автор:
23 апреля 2022 16:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Хаматова   актрисы   новости   театр   эмиграция   
2375
2
С сайта театра исчезли любые упоминания об уехавшей из России актрисе.

Источник:

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Метки: Россия   Хаматова   актрисы   новости   театр   эмиграция   
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56  комментариев
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17k
Олег 2 часа назад
Почему Россия должна помнить тех, кто покинул ее в тяжелый момент?
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52k
igor Минуту назад
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20k
Егор 2 минуты назад
Она сегодня уже в Риге на митинге выступает, выбор сделан.
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1k
Leonid 6 минут назад
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Владислав 8 минут назад
Давно пора принять закон о забвении, написал о Галкине, Макаревиче, Хаматовой получил штраф. Это будет страшнее чем говорить какие они не хорошие. Полный запрет на упоминании имени гораздо эффективнее, чем полумеры о запрете возрата.
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144
Максим Полчаса назад
"Зулейха раздвигает ноги".Скоро!!! Смотрите во всех кинотеатрах Латвии
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2k
Дмитрий Круглов 36 минут назад
Театр должен гордится тем что она там зарабатывала деньги? А она в тоже самое время будет демонстративно плевать и на театр, и на признание, и на Родину в целом? Не наказали же, просто стерли и забыли, разве это ее могло как-то обидеть?
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233k
Rusbond 50 минут назад
Место предателям не в зале славы, а в сортире, туда ей и место.
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6k
maclay 51 минуту назад
И не вспомнить, что где она играла..., а заслуженную уже и дали или даже народную..., обалдеть известность !
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1k
Роман 52 минуты назад
у неё с самого начала тарвканы в башке зашкаливали!
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1k
Copycat 56 минут назад
Одобряю)
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3k
Frank Borman Час назад
Все правильно. Предателей Родины надо наказывать. Лишить ее воинского звания, отобрать все награды, которя она заслужила за 20 лет службы, лишить воинской пенсии. На гражданку с голой жопой ее!
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17k
ЦСКА Час назад
Как грится: Друг познается в беде! Ветерок подул, маску сорвал.....А жаль! Все что делала до этого поступка, было как минимум достойно!
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438
mironc Час назад
Читавшие "1984" Оруэлла даже не удивляются.
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1k
nikam Час назад
каждый делат свой выбор.
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860
Dins Час назад
На мове есть выражение:
Нехай щастить (произносится НЭХАЙ ЩАСТЫТЬ), что в переводе: нех*й шастать
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354
HalloFreeSpace Час назад
ну и что ? Сама напросилась ...
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4k
Горожанин Час назад
Человек просто предал. Мало того, этот человек ещё и получил коврижки - работу на Западе. Вы представляете "кручение" вокруг этой личности по сравнению с тем, кто реально сделал поступок. Я не представляю.
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428
Вася Час назад
Отличная новость! Именно так и надо поступать с иудами - приговаривать их к забвению!
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6k
Echo Час назад
это вообще кто такая
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354
HalloFreeSpace Echo Час назад
В "Страна глухих" играла , больше припомнить не могу ...
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992
сергей ремизов Час назад
Жаль конечно .Хороший был фонд, много детей спасли .В место войны, тратили бы деньги на больных детей. Вся суть. Деградация общества присуща на данный момент и это печально.
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HalloFreeSpace сергей ремизов Час назад
Будет другой , но без соплей и желчи ...
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47
ZlyeVoprosy сергей ремизов 49 минут назад
И много детей спасла? В Израиле ей памятник впору поставить. Спекулянтка на родительском горе.
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