Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет

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С сайта театра исчезли любые упоминания об уехавшей из России актрисе.
Чулпан Хаматова прослужила в театре "Современник" больше двадцати лет. Недавно она перебралась в Латвию и сделала ряд спорных заявлений о России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нехай щастить (произносится НЭХАЙ ЩАСТЫТЬ), что в переводе: нех*й шастать
Таких как Я тут мало чтобы толпу перекричать, по этому и задаю вопросы, что бы ты сам свой голос услышал в воплях толпы.