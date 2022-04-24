Валентин Леонидович работал часовщиком уже много лет. Занятие не особенно прибыльное, но любимое, ему всегда нравилось возиться с мелкими детальками. В молодости это было обычным хобби, а потом, незаметно для него самого, переросло в профессию, дело всей жизни, если выражаться высокопарным литературным языком. Небольшой закуток в уголочке хозяйственного магазина, оборудованный под часовую мастерскую, приносил ему доход, которого хватало на оплату самого этого закутка, и на то, чтобы сводить концы с концами. Но он не жаловался. Семьёй Валентин к своим сорока двум годам так и не обзавёлся, а шиковать не привык, так как родители его всегда жили небогато.

Стояли последние дни февраля. Сильного мороза уже не было, но и весной даже не пахло. Как всегда в этом месяце — снег да ветер.

— У меня таких деталей нет, — сообщил он девушке, принесшей часы в ремонт. — Я не первый год занимаюсь этим делом, но из такого металла ни разу не видел, можно попробовать поставить вместо сломанной детали обычную, если вы согласитесь, то я возьмусь. О цене пока ничего сказать не могу, причины поломки не знаю, может быть и менять ничего не придётся. Смотреть надо. Оставьте их на пару дней, я гляну, а тогда уж и скажу, в чём причина их остановки.

— Ой, пожалуйста, посмотрите сейчас, я вас очень прошу, мне без этих часов никак нельзя. А вы, я точно знаю, один из лучших часовщиков, — глядя на него своими огромными зелёными глазами, попросила девушка.

— И ведь не такая уж красавица, да и по возрасту в дочки мне годится, а рядом с ней я будто смущаюсь, как пацан, — подумал Валентин Леонидович, а вслух сказал, — Не перехвалите. Часовщик я, конечно, неплохой, но лучшим себя никогда не считал.

— Нет у меня времени ждать два дня, часы эти слишком уж особенные, пожалуйста посмотрите сейчас, — повторила хозяйка странных часов. На глазах у неё навернулись слёзы.

— Я вижу, что часики не простые, только вечер уже, скоро магазин закроют. Можно было бы задержаться, потом нас охранник бы выпустил, но вам добираться будет непросто, вон как на улице метёт, да и темно уже.

— Это ничего, я подожду, сколько будет нужно, вы только посмотрите, что с моими часами.

— Тогда обождите, пойду с Максимом переговорю, — ответил часовщик, а сам подумал, что девушка боится оставлять у него антикварные часы. Оно и понятно, вещь редкая.

Валентин подошёл к парню в форме охранника. Потом оба посмотрели туда, где стояла девушка, парень, пожав плечами, кивнул, и часовщик отправился к своему рабочему месту. Девушке поставил рядом стул и попросил сидеть тихо, не мешать. Через несколько минут он уже понял, что случилось, слетела пружинка, дело обычное, поправить минут за пять можно.

— Не переживайте, — сказал он девушке, — тут дело минутное, вам повезло. Она ярко улыбнулась, и глаза её засветились неподдельным счастьем. «Надо же, как она о своих часиках печётся. Видно они ей и впрямь дороги» - подумал часовщик. Вскоре он исправил дефект, и обомлел, взглянув на тикающий механизм. Детали стали не синими, как до этого, а зелёными, в цвет глаз странной посетительницы.

— Что это? Валентин удивлённо посмотрел на неё.

— Не обращайте внимания, — ответила спокойно девушка, будто знала, что так и должно быть. - Это Часы Бытия, их в последний раз в прошлом веке чинили, трудно найти хорошего часовщика. До того, как люди изобрели часы, я очень с ними намучилась. Чуть какой сбой — то оледенение, то потоп, по материки разъезжаются, то ещё какая-нибудь напасть. Боюсь вот, что скоро механические часы перестанут делать, тогда и мастера, такие, как вы, станут не нужны и исчезнут навсегда. А я останусь один на один с этим механизмом. Сколько я вам за работу должна?

— Ничего не должны, тут и работы - то немного было, механизм, хоть и странный, но не такой уж и сложный, только с заводом непонятно немного, не успел разобраться как следует. Из всего, что вы сказали, ничего не понял, но думаю, на наш с вами век мастеров часовых дел хватит, — улыбнулся часовщик.

— На ваш может быть и хватит, а на мой точно нет, — вздохнула хозяйка часов.



Валентин нахмурился, он не любил, когда задевали в разговоре его возраст.

— Ой, вы не обижайтесь, речь не о том, что вы не молоды, это я стара, почти бессмертна.

— Она ещё и не в себе, — подумал Валентин, — жаль, такая симпатичная.

— Вы, конечно же, не поверили, я вижу, но я могу вам доказать, что я не умалишённая девица, — заявила она, словно прочитав его мысли. — Это не простые часы, это, как я и говорила, Часы Бытия. Давайте подойдём к окну, я докажу вам, что это именно так. Они могут в секунду изменить всё, что хочешь, например, погоду.