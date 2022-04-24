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3
Сегодня, под вечер, перед самым закрытием магазина, ему принесли очень странные старинные часы. Вроде бы часы, как часы, только фирмы он такой не знает, да и детали их сделаны из незнакомого блестящего металла, отливающего густым синим цветом. Стекло тоже очень необычное, похожее на горный хрусталь, но изумительно прозрачное, а уж как эти часы заводятся, было не ясно совсем, так как приспособление для этого отсутствовало вовсе.
Валентин Леонидович работал часовщиком уже много лет. Занятие не особенно прибыльное, но любимое, ему всегда нравилось возиться с мелкими детальками. В молодости это было обычным хобби, а потом, незаметно для него самого, переросло в профессию, дело всей жизни, если выражаться высокопарным литературным языком. Небольшой закуток в уголочке хозяйственного магазина, оборудованный под часовую мастерскую, приносил ему доход, которого хватало на оплату самого этого закутка, и на то, чтобы сводить концы с концами. Но он не жаловался. Семьёй Валентин к своим сорока двум годам так и не обзавёлся, а шиковать не привык, так как родители его всегда жили небогато.
Стояли последние дни февраля. Сильного мороза уже не было, но и весной даже не пахло. Как всегда в этом месяце — снег да ветер.
— У меня таких деталей нет, — сообщил он девушке, принесшей часы в ремонт. — Я не первый год занимаюсь этим делом, но из такого металла ни разу не видел, можно попробовать поставить вместо сломанной детали обычную, если вы согласитесь, то я возьмусь. О цене пока ничего сказать не могу, причины поломки не знаю, может быть и менять ничего не придётся. Смотреть надо. Оставьте их на пару дней, я гляну, а тогда уж и скажу, в чём причина их остановки.
— Ой, пожалуйста, посмотрите сейчас, я вас очень прошу, мне без этих часов никак нельзя. А вы, я точно знаю, один из лучших часовщиков, — глядя на него своими огромными зелёными глазами, попросила девушка.
— И ведь не такая уж красавица, да и по возрасту в дочки мне годится, а рядом с ней я будто смущаюсь, как пацан, — подумал Валентин Леонидович, а вслух сказал, — Не перехвалите. Часовщик я, конечно, неплохой, но лучшим себя никогда не считал.
— Нет у меня времени ждать два дня, часы эти слишком уж особенные, пожалуйста посмотрите сейчас, — повторила хозяйка странных часов. На глазах у неё навернулись слёзы.
— Я вижу, что часики не простые, только вечер уже, скоро магазин закроют. Можно было бы задержаться, потом нас охранник бы выпустил, но вам добираться будет непросто, вон как на улице метёт, да и темно уже.
— Это ничего, я подожду, сколько будет нужно, вы только посмотрите, что с моими часами.
— Тогда обождите, пойду с Максимом переговорю, — ответил часовщик, а сам подумал, что девушка боится оставлять у него антикварные часы. Оно и понятно, вещь редкая.
Валентин подошёл к парню в форме охранника. Потом оба посмотрели туда, где стояла девушка, парень, пожав плечами, кивнул, и часовщик отправился к своему рабочему месту. Девушке поставил рядом стул и попросил сидеть тихо, не мешать. Через несколько минут он уже понял, что случилось, слетела пружинка, дело обычное, поправить минут за пять можно.
— Не переживайте, — сказал он девушке, — тут дело минутное, вам повезло. Она ярко улыбнулась, и глаза её засветились неподдельным счастьем. «Надо же, как она о своих часиках печётся. Видно они ей и впрямь дороги» - подумал часовщик. Вскоре он исправил дефект, и обомлел, взглянув на тикающий механизм. Детали стали не синими, как до этого, а зелёными, в цвет глаз странной посетительницы.
— Что это? Валентин удивлённо посмотрел на неё.
— Не обращайте внимания, — ответила спокойно девушка, будто знала, что так и должно быть. - Это Часы Бытия, их в последний раз в прошлом веке чинили, трудно найти хорошего часовщика. До того, как люди изобрели часы, я очень с ними намучилась. Чуть какой сбой — то оледенение, то потоп, по материки разъезжаются, то ещё какая-нибудь напасть. Боюсь вот, что скоро механические часы перестанут делать, тогда и мастера, такие, как вы, станут не нужны и исчезнут навсегда. А я останусь один на один с этим механизмом. Сколько я вам за работу должна?
— Ничего не должны, тут и работы - то немного было, механизм, хоть и странный, но не такой уж и сложный, только с заводом непонятно немного, не успел разобраться как следует. Из всего, что вы сказали, ничего не понял, но думаю, на наш с вами век мастеров часовых дел хватит, — улыбнулся часовщик.
— На ваш может быть и хватит, а на мой точно нет, — вздохнула хозяйка часов.
Валентин нахмурился, он не любил, когда задевали в разговоре его возраст.
— Ой, вы не обижайтесь, речь не о том, что вы не молоды, это я стара, почти бессмертна.
— Она ещё и не в себе, — подумал Валентин, — жаль, такая симпатичная.
— Вы, конечно же, не поверили, я вижу, но я могу вам доказать, что я не умалишённая девица, — заявила она, словно прочитав его мысли. — Это не простые часы, это, как я и говорила, Часы Бытия. Давайте подойдём к окну, я докажу вам, что это именно так. Они могут в секунду изменить всё, что хочешь, например, погоду.
Стояли последние дни февраля. Сильного мороза уже не было, но и весной даже не пахло. Как всегда в этом месяце — снег да ветер.
— У меня таких деталей нет, — сообщил он девушке, принесшей часы в ремонт. — Я не первый год занимаюсь этим делом, но из такого металла ни разу не видел, можно попробовать поставить вместо сломанной детали обычную, если вы согласитесь, то я возьмусь. О цене пока ничего сказать не могу, причины поломки не знаю, может быть и менять ничего не придётся. Смотреть надо. Оставьте их на пару дней, я гляну, а тогда уж и скажу, в чём причина их остановки.
— Ой, пожалуйста, посмотрите сейчас, я вас очень прошу, мне без этих часов никак нельзя. А вы, я точно знаю, один из лучших часовщиков, — глядя на него своими огромными зелёными глазами, попросила девушка.
— И ведь не такая уж красавица, да и по возрасту в дочки мне годится, а рядом с ней я будто смущаюсь, как пацан, — подумал Валентин Леонидович, а вслух сказал, — Не перехвалите. Часовщик я, конечно, неплохой, но лучшим себя никогда не считал.
— Нет у меня времени ждать два дня, часы эти слишком уж особенные, пожалуйста посмотрите сейчас, — повторила хозяйка странных часов. На глазах у неё навернулись слёзы.
— Я вижу, что часики не простые, только вечер уже, скоро магазин закроют. Можно было бы задержаться, потом нас охранник бы выпустил, но вам добираться будет непросто, вон как на улице метёт, да и темно уже.
— Это ничего, я подожду, сколько будет нужно, вы только посмотрите, что с моими часами.
— Тогда обождите, пойду с Максимом переговорю, — ответил часовщик, а сам подумал, что девушка боится оставлять у него антикварные часы. Оно и понятно, вещь редкая.
Валентин подошёл к парню в форме охранника. Потом оба посмотрели туда, где стояла девушка, парень, пожав плечами, кивнул, и часовщик отправился к своему рабочему месту. Девушке поставил рядом стул и попросил сидеть тихо, не мешать. Через несколько минут он уже понял, что случилось, слетела пружинка, дело обычное, поправить минут за пять можно.
— Не переживайте, — сказал он девушке, — тут дело минутное, вам повезло. Она ярко улыбнулась, и глаза её засветились неподдельным счастьем. «Надо же, как она о своих часиках печётся. Видно они ей и впрямь дороги» - подумал часовщик. Вскоре он исправил дефект, и обомлел, взглянув на тикающий механизм. Детали стали не синими, как до этого, а зелёными, в цвет глаз странной посетительницы.
— Что это? Валентин удивлённо посмотрел на неё.
— Не обращайте внимания, — ответила спокойно девушка, будто знала, что так и должно быть. - Это Часы Бытия, их в последний раз в прошлом веке чинили, трудно найти хорошего часовщика. До того, как люди изобрели часы, я очень с ними намучилась. Чуть какой сбой — то оледенение, то потоп, по материки разъезжаются, то ещё какая-нибудь напасть. Боюсь вот, что скоро механические часы перестанут делать, тогда и мастера, такие, как вы, станут не нужны и исчезнут навсегда. А я останусь один на один с этим механизмом. Сколько я вам за работу должна?
— Ничего не должны, тут и работы - то немного было, механизм, хоть и странный, но не такой уж и сложный, только с заводом непонятно немного, не успел разобраться как следует. Из всего, что вы сказали, ничего не понял, но думаю, на наш с вами век мастеров часовых дел хватит, — улыбнулся часовщик.
— На ваш может быть и хватит, а на мой точно нет, — вздохнула хозяйка часов.
Валентин нахмурился, он не любил, когда задевали в разговоре его возраст.
— Ой, вы не обижайтесь, речь не о том, что вы не молоды, это я стара, почти бессмертна.
— Она ещё и не в себе, — подумал Валентин, — жаль, такая симпатичная.
— Вы, конечно же, не поверили, я вижу, но я могу вам доказать, что я не умалишённая девица, — заявила она, словно прочитав его мысли. — Это не простые часы, это, как я и говорила, Часы Бытия. Давайте подойдём к окну, я докажу вам, что это именно так. Они могут в секунду изменить всё, что хочешь, например, погоду.
×
×
Валентин нехотя пошёл с ней в сторону большого окна, мысленно кляня себя, что вообще связался с этой странной особой.
— Смотрите, на улице метель, и мороз. Сейчас я чуть сдвину стрелку в сторону весны, и вы увидите, что произойдёт.
Она аккуратно провела пальцем по стеклу на часиках. Раздался пронзительный звук, будто лопнула тонкая струна, и за окном, вместо метели, вдруг, хлынул дождь.
— А теперь вернём всё на место, — улыбнулась девушка и провела пальцем по стеклу в другую сторону. Дождь застывал на лету. Ветки деревьев ломались и провода гнулись под тяжестью повисших на них сосулек.
— Боже, ледяной дождь, — прошептал поражённый мужчина.
Девушка посмотрела на него: — Ну, как, теперь верите?
— Кто вы? — глядя на неё широко открытыми глазами спросил Валентин.
— Этого я вам не скажу, пока. У меня есть к вам предложение, если согласитесь, то и сами всё сможете узнать, ведь у вас на это будут века. А, не согласитесь — к утру забудете о сегодняшнем дне и о нашей встрече.
— Вы о чём? Я не понимаю. На что я должен согласиться?
— Часы мои не простые, но накладки в их работе бывают, через пару сотен лет часовщиков возможно вовсе не останется, тогда может случиться катастрофа, тот мир, который вы знаете, может исчезнуть без следа.
— А я — то, что могу сделать?
— Вы, можете работать вместе со мной. У вас будет всё. А вы, раз или два в век, будете проводить осмотр моих часов. Всё остальное время сможете заниматься любимым делом, в любой стране мира. Стареть не будете, нужды испытывать тоже, у вас будут любые детали, лучший инструмент. А, если захотите, то уйдёте в какой-нибудь другой мир, там у вас может быть всё по-другому, например, семья, дети, да вообще всё, что пожелаете, лишь за то, что изредка вы будете заниматься вот этими часами. Что вас тут держит? Или, хотите, — она посмотрела на него в упор, — мы будем всегда с вами вместе, я так устала быть одна, а вы человек надёжный, к тому же во времени разбираетесь.
— А подумать можно?- немного испуганно спросил часовщик.
— Да, конечно, до полуночи. В полночь я приду к вам за ответом.
— Договорились. Пойдёмте, я провожу вас к выходу, а то Максим без меня не выпустит, — произнёс в пустоту Валентин Леонидович.
Девушка исчезла.
С трудом дойдя по гололёду домой, несколько раз упав по дороге, Валентин первым делом налил себе коньяку, который хранился с прошлого дня рождения, на который никто не пришёл, поэтому он и не стал тогда открывать бутылку. Выпив залпом пару рюмок, часовщик не почувствовал ничего, казалось, что он пил простую воду. Потом Валентин долго пытался понять всё, о чём говорила та зеленоглазая. Со стороны это выглядело странно. Казалось, мужчина заснул с открытыми глазами, уставившись в стену.
Наутро охранник рассказывал сменщику:
— Вчера часовщик наш, похоже, приболел. Говорил про какую-то посетительницу, вроде ждёт его, а в зале никого кроме нас с ним не было. Наверное, на смену погоды давление подскочило. Видал, что на улице творится?
— И не говори, — отвечал, зевая, его коллега, — там вообще кошмар, местами провода под тяжестью оборвались, у нас дома света нет, брился, как гусар, при свечах. Пришлось одноразовой бритвой, хорошо хоть у жены была запасная, она ими ноги бреет. А на дорогах что творится - жуть, гололёд, аварии, едва сюда добрался.
Они ещё пару минут поговорили о погоде, и Максим отправился домой.
А часовщик в этот день на работу не вышел. Все решили, что и впрямь заболел. Только он не появился на работе и через неделю, и через месяц. Он не появился там больше никогда.
— Смотрите, на улице метель, и мороз. Сейчас я чуть сдвину стрелку в сторону весны, и вы увидите, что произойдёт.
Она аккуратно провела пальцем по стеклу на часиках. Раздался пронзительный звук, будто лопнула тонкая струна, и за окном, вместо метели, вдруг, хлынул дождь.
— А теперь вернём всё на место, — улыбнулась девушка и провела пальцем по стеклу в другую сторону. Дождь застывал на лету. Ветки деревьев ломались и провода гнулись под тяжестью повисших на них сосулек.
— Боже, ледяной дождь, — прошептал поражённый мужчина.
Девушка посмотрела на него: — Ну, как, теперь верите?
— Кто вы? — глядя на неё широко открытыми глазами спросил Валентин.
— Этого я вам не скажу, пока. У меня есть к вам предложение, если согласитесь, то и сами всё сможете узнать, ведь у вас на это будут века. А, не согласитесь — к утру забудете о сегодняшнем дне и о нашей встрече.
— Вы о чём? Я не понимаю. На что я должен согласиться?
— Часы мои не простые, но накладки в их работе бывают, через пару сотен лет часовщиков возможно вовсе не останется, тогда может случиться катастрофа, тот мир, который вы знаете, может исчезнуть без следа.
— А я — то, что могу сделать?
— Вы, можете работать вместе со мной. У вас будет всё. А вы, раз или два в век, будете проводить осмотр моих часов. Всё остальное время сможете заниматься любимым делом, в любой стране мира. Стареть не будете, нужды испытывать тоже, у вас будут любые детали, лучший инструмент. А, если захотите, то уйдёте в какой-нибудь другой мир, там у вас может быть всё по-другому, например, семья, дети, да вообще всё, что пожелаете, лишь за то, что изредка вы будете заниматься вот этими часами. Что вас тут держит? Или, хотите, — она посмотрела на него в упор, — мы будем всегда с вами вместе, я так устала быть одна, а вы человек надёжный, к тому же во времени разбираетесь.
— А подумать можно?- немного испуганно спросил часовщик.
— Да, конечно, до полуночи. В полночь я приду к вам за ответом.
— Договорились. Пойдёмте, я провожу вас к выходу, а то Максим без меня не выпустит, — произнёс в пустоту Валентин Леонидович.
Девушка исчезла.
С трудом дойдя по гололёду домой, несколько раз упав по дороге, Валентин первым делом налил себе коньяку, который хранился с прошлого дня рождения, на который никто не пришёл, поэтому он и не стал тогда открывать бутылку. Выпив залпом пару рюмок, часовщик не почувствовал ничего, казалось, что он пил простую воду. Потом Валентин долго пытался понять всё, о чём говорила та зеленоглазая. Со стороны это выглядело странно. Казалось, мужчина заснул с открытыми глазами, уставившись в стену.
Наутро охранник рассказывал сменщику:
— Вчера часовщик наш, похоже, приболел. Говорил про какую-то посетительницу, вроде ждёт его, а в зале никого кроме нас с ним не было. Наверное, на смену погоды давление подскочило. Видал, что на улице творится?
— И не говори, — отвечал, зевая, его коллега, — там вообще кошмар, местами провода под тяжестью оборвались, у нас дома света нет, брился, как гусар, при свечах. Пришлось одноразовой бритвой, хорошо хоть у жены была запасная, она ими ноги бреет. А на дорогах что творится - жуть, гололёд, аварии, едва сюда добрался.
Они ещё пару минут поговорили о погоде, и Максим отправился домой.
А часовщик в этот день на работу не вышел. Все решили, что и впрямь заболел. Только он не появился на работе и через неделю, и через месяц. Он не появился там больше никогда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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