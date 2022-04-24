Бомбическая игра на варгане

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Варган звучит, когда его располагают возле рта и приводят в движение его язычок. Ротовая полость служит резонатором и многократно усиливает звук.
Целый космос звуков!
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АНТИФИШКИ
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