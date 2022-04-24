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Бомбическая игра на&nbsp;варгане

Бомбическая игра на варгане

Автор:
24 апреля 2022 11:13
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   варган   видео   инструмент   талант   фото   
1285
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Варган звучит, когда его располагают возле рта и приводят в движение его язычок. Ротовая полость служит резонатором и многократно усиливает звук.

Целый космос звуков!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   варган   видео   инструмент   талант   фото   
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5  комментариев
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22k
Юрий 3 часа назад
Вот бомбическая....
Ссылка www.youtube.com
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2k
Broscan Час назад
Ахахаха

То чувство,когда старый народный инструмент обыграл каких то двух муд.ков


Без обид про двух,но реально круто!
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52k
zloykoyot 2 часа назад
Ну и как же без ниггерского битбокса, лучший способ обосрать всё что возможно.
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102
WORLD 3 часа назад
С эмоциями переиграли.

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14k
Вася 3 часа назад
класс. но рядом лучше не стоять, заплюют
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