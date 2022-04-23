Симпатичное путешествие по СССР 1979 года

402
51
Joyce Pinsker поделился замечательными яркими слайдами путешествия по СССР 1979 года. Маршрут был довольно насыщенный: Одесса, Киев, Москва, Ленинград, Новгород, Суздаль, Владимир, Ясная Поляна.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Старенький пёс был счастлив, когда хозяева поздравили его с днём рождения
- Дело-то житейское
- 25 нераскрытых преступлений, загадочных исчезновений и тайн мироздания
- В Англии мужчина напал на соседей с мечом
- Вот и пятница на подходе...Демотиваторы
Метки: СССР история люди страна фотографии
27
Понравилось27
Новости партнёров
А вот фото Ленинграда и Петергофа практически не отличить от сегодняшних