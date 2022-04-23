Симпатичное путешествие по СССР 1979 года

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Парень совместил сцены двух известных фильмов Парень совместил сцены двух известных фильмов Мигранты разгромили торговую точку с овощами Мигранты разгромили торговую точку с овощами Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в... Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге Реальная история укрепления из известной телеигры "Форт Боярд" - почему оно не оправдало надежд Реальная история укрепления из известной телеигры "Форт Боярд" -... Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора... Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Мы всё же не знаем многого о весне... и котах Мы всё же не знаем многого о весне... и котах 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает... Гифки дня Гифки дня Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов Десять интересных фактов о монетах Десять интересных фактов о монетах Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после фотошопа Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после... Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле! Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле! Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях
Симпатичное путешествие по СССР 1979 года

Симпатичное путешествие по СССР 1979 года

Автор:
23 апреля 2022 22:25
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
402
51
Joyce Pinsker поделился замечательными яркими слайдами путешествия по СССР 1979 года. Маршрут был довольно насыщенный: Одесса, Киев, Москва, Ленинград, Новгород, Суздаль, Владимир, Ясная Поляна.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Если мне не изменяет память, в те годы слово "отель" не употребляяли - поэтому гостиница "Украина".
А вот фото Ленинграда и Петергофа практически не отличить от сегодняшних
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Cornho 11 минут назад
Моё любимое время. Спасибо, автор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien 53 минуты назад
Спасибо за пост. Решил съездить в Суздаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil Час назад
Я был в Мелитополе в 1978 году: красивый город, в магазинах продуктов мясных, молочных, колбаса даже варенка была слегка подкопченная, сгущенка во всех магазинах на разлив (как сейчас помню - 1р. 26 коп. за кг.) А в Краснодарском крае в то время с продуктами гораздо поскромнее было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

805312



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотограф Dean Conger в СССР: Якутия
1
0
Фотограф Dean Conger в СССР: Якутия
Как возрождали Сталинград
3
22
Как возрождали Сталинград
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Популярные теги
#фото#животные#люди#картинки#подборка#кино#аварии#знаменитости#Приколы#мир
#интересно#прикол#история#милота#Россия#фотографии#дети#комментарии#авто аварии#автомобили
#Юмор#факты#Ватермарк#новости#в мире#интересное#дтп#позитив#Реакция#Еда
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео) Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео) Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х 45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории 45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали Фальшивая "Правда" 1980 года: что в ней писали 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился

На что жалуетесь?

Вернуться