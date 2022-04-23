FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4461 пост • 1174 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Стильный, тесный и маломощный. Каким был автомобиль, созданный специально для женщин

Стильный, тесный и маломощный. Каким был автомобиль, созданный специально для женщин

Автор:
23 апреля 2022 04:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Автомобиль   маломощный   стильный   
602
14

Нэш Метрополитан – машина странная. Сделан для американского рынка, в пятидесятые годы, когда начиналась эпоха огромных мощных седанов, с дизайном в аэрокосмическом стиле и знаменитыми «плавниками» на корме и многолитровыми V8 под капотом.

Вопреки им, легковушка размером с наш «Запорожец», со смешным (по американским меркам) четырёхцилиндровым мотором объемом 1.2 литра, пыталась пробить себе путь к сердцу американских автовладельцев, или точнее, автовладелиц.

×
×

Прототип Метрополитана был показан 4 января 1950 года в Нью-Йоркском отеле Waldorf-Astoria. Перед выпуском маленькой легковушки в Нэш решили изучить потенциальный спрос на новинку, выяснить – стоит ли вообще пускать её в серию. Публика проявила некоторую заинтересованность.

Благосостояние американцев в пятидесятых стремительно росло. В то время, когда многие европейцы раздумывали о покупке хотя бы мотороллера, жители США задумывались о второй, вспомогательной машине для семьи. Вот Нэш и нацелился занять эту нишу.

Появившаяся в конце 1953 года машинка рекламировалась как дополнительный автомобиль для домохозяек, жен, мам, которые могли отвезти детишек в школу, заехать в магазин и химчистку, и тому подобных задач. Преимуществом была небольшая цена и экономичность.

Вариантов кузова предполагалось всего два – кабриолет и купе с жестким верхом. Задний ряд сидений можно смело назвать детскими, взрослый человек туда если и заберется, то долго находиться там не сможет. 

Общая длина машины 3795 мм, ширина 1381 мм, это даже меньше нашего «Москвич-401», на минуточку, у которого в угоду заднему ряду сидений, по сути, убрали багажник.

Здесь же от багажника отказаться не решились. Кроме всего прочего, Метрополитан должен был заинтересовать начинающих торговых агентов, им багажник был жизненно важен. Из-за этого там не нашлось места даже запаске, её вынесли на заднюю панель кузова, органично вписав в общий облик.

Закрытые колёсные ниши визуально делали машину длиннее, чем она была на самом деле, и вообще выглядела она стильно и модно по тем временам. Не удивительно, ведь над кузовом поработала Пинифарина, совместно с дизайнерами Нэш.

Производство организовали в Британии, на заводе Остин в Лонгбридже. Аутсорсинг, как сейчас говорят, так было выгодней. В самой Европе тоже пробовали продавать, но успеха там машина не имела, британская версия с правым рулём продержалась на конвейере всего 2 года.

Под капотом, как я уже говорил, карбюраторный мотор объемом 1.2 литра, с водяным охлаждением. Его четыре цилиндра суммарно выдавали табун в 42 лошадиных силы, механическая коробка передач с четырьмя скоростями и задний привод. Всё просто.


Многие сходятся во мнении, что Нэш Метрополитан можно считать первым в мире чисто женским автомобилем. Щедро сдобренный рекламой – «Роскошь в миниатюре», «Абсолютно новый автомобиль для Америки» и подобными фразами, он имел небольшой, но устойчивый спрос, выпуск этой модели прекратился лишь в 1961 году. Самой марки Nash уже не существовало, но благодаря производству в Британии, Метрополитан пережил создавшую его компанию.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Автомобиль   маломощный   стильный   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Ваня Час назад
симпатичная автошка, вот для города-пригорода в самый раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Евгений 6 минут назад
Почему женщинам нравятся уродливые машины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1957020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию
2
424
"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет...
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны
5
46
Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов...
Набирающие популярность в сообществах
Что такое подвиг?
0
9
Что такое подвиг?
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата и почему он это сделал
0
7
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата и почему он это сделал
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#люди#аварии#милота#Реакция#автомир#дети#новости
#фото#Ватермарк#в мире#мир#дтп#авто аварии#знаменитости#Жизнь#кино#позитив
#Юмор#прикол#история#интересное#картинки#подборка#Приколы#автомобили#комментарии#смешно
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю «Запорожец» из Германии для астронавта из США «Запорожец» из Германии для астронавта из США В Москве неизвестный угнал Maserati миллионера Лобанова, но потом вернул В Москве неизвестный угнал Maserati миллионера Лобанова, но потом вернул Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости Неудачники в истории: кто они и почему им так не повезло? Неудачники в истории: кто они и почему им так не повезло?

На что жалуетесь?

Вернуться