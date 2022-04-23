Нэш Метрополитан – машина странная. Сделан для американского рынка, в пятидесятые годы, когда начиналась эпоха огромных мощных седанов, с дизайном в аэрокосмическом стиле и знаменитыми «плавниками» на корме и многолитровыми V8 под капотом.
Вопреки им, легковушка размером с наш «Запорожец», со смешным (по американским меркам) четырёхцилиндровым мотором объемом 1.2 литра, пыталась пробить себе путь к сердцу американских автовладельцев, или точнее, автовладелиц.
Прототип Метрополитана был показан 4 января 1950 года в Нью-Йоркском отеле Waldorf-Astoria. Перед выпуском маленькой легковушки в Нэш решили изучить потенциальный спрос на новинку, выяснить – стоит ли вообще пускать её в серию. Публика проявила некоторую заинтересованность.
Благосостояние американцев в пятидесятых стремительно росло. В то время, когда многие европейцы раздумывали о покупке хотя бы мотороллера, жители США задумывались о второй, вспомогательной машине для семьи. Вот Нэш и нацелился занять эту нишу.
Появившаяся в конце 1953 года машинка рекламировалась как дополнительный автомобиль для домохозяек, жен, мам, которые могли отвезти детишек в школу, заехать в магазин и химчистку, и тому подобных задач. Преимуществом была небольшая цена и экономичность.
Вариантов кузова предполагалось всего два – кабриолет и купе с жестким верхом. Задний ряд сидений можно смело назвать детскими, взрослый человек туда если и заберется, то долго находиться там не сможет.
Общая длина машины 3795 мм, ширина 1381 мм, это даже меньше нашего «Москвич-401», на минуточку, у которого в угоду заднему ряду сидений, по сути, убрали багажник.
Здесь же от багажника отказаться не решились. Кроме всего прочего, Метрополитан должен был заинтересовать начинающих торговых агентов, им багажник был жизненно важен. Из-за этого там не нашлось места даже запаске, её вынесли на заднюю панель кузова, органично вписав в общий облик.
Закрытые колёсные ниши визуально делали машину длиннее, чем она была на самом деле, и вообще выглядела она стильно и модно по тем временам. Не удивительно, ведь над кузовом поработала Пинифарина, совместно с дизайнерами Нэш.
Производство организовали в Британии, на заводе Остин в Лонгбридже. Аутсорсинг, как сейчас говорят, так было выгодней. В самой Европе тоже пробовали продавать, но успеха там машина не имела, британская версия с правым рулём продержалась на конвейере всего 2 года.
Под капотом, как я уже говорил, карбюраторный мотор объемом 1.2 литра, с водяным охлаждением. Его четыре цилиндра суммарно выдавали табун в 42 лошадиных силы, механическая коробка передач с четырьмя скоростями и задний привод. Всё просто.
Многие сходятся во мнении, что Нэш Метрополитан можно считать первым в мире чисто женским автомобилем. Щедро сдобренный рекламой – «Роскошь в миниатюре», «Абсолютно новый автомобиль для Америки» и подобными фразами, он имел небольшой, но устойчивый спрос, выпуск этой модели прекратился лишь в 1961 году. Самой марки Nash уже не существовало, но благодаря производству в Британии, Метрополитан пережил создавшую его компанию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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