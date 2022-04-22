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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
22 апреля 2022 23:05
Метки: Юмор   коты   прикол   пятница   
597
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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a_komolow 7 часов назад
Димон! Я чуть дождался!

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babuby 7 часов назад
Пропаганда употребления алкоголя.
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Димон

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