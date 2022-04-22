"Сколько будет 2+2х2?": Илья Брызгалов опросил спортсменов и получил неожиданный ответ

Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе решил узнать у игроков ответ на несложную математическую задачу из программы начальных классов школы. Результат, как говорится, налицо: Овечкин и Бобровский ответили верно, а вот все североамериканцы подкачали. И после не могли поверить в то, что их соотечественники провалили простейший математический тест.