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"Сколько будет 2+2х2?": Илья Брызгалов опросил спортсменов и получил неожиданный ответ

"Сколько будет 2+2х2?": Илья Брызгалов опросил спортсменов и получил неожиданный ответ

Автор:
22 апреля 2022 11:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Брызгалов   Спорт   видео   математика   ну тупые   овечкин   опрос   смешно   учат в школе   
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Все-таки математику в российских начальных школах вдалбливают накрепко!

Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе решил узнать у игроков ответ на несложную математическую задачу из программы начальных классов школы. Результат, как говорится, налицо: Овечкин и Бобровский ответили верно, а вот все североамериканцы подкачали. И после не могли поверить в то, что их соотечественники провалили простейший математический тест.



Вам тоже сейчас вспомнился Задорнов?


Источник:

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Метки: Брызгалов   Спорт   видео   математика   ну тупые   овечкин   опрос   смешно   учат в школе   
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14  комментариев
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2k
Lovels Travel Час назад
Прав был Задорнов.
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61k
Опиум для народа 5 минут назад
Эти америкосы конечно дебилы, но и задачка-то не ох"еть какой сложности, чтобы говорить что эти хоккеисты невесть какие математики...
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68k
Доктор Джонс 10 минут назад
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4k
Горожанин 50 минут назад
"Овечкин и Бобровский ответили верно, а вот все североамериканцы подкачали. И после не могли поверить в то, что их соотечественники провалили простейший математический тест"

Североамериканцы.... Соотечественники!?...

Похоже, автору материала самому Задорнов нужен)
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360
HalloFreeSpace 55 минут назад
да им и не за чем ...
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6k
Кружок Час назад
Аффтар ... Матч звёзд НХЛ в лос-Анжелесе проходил в 2017 (!!!) году
Посвежей видоса не нашёл?
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4k
Шилов Час назад
Классика жанра.
Ссылка www.youtube.com
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55k
doker Час назад
Если двух российских чиновников прибавить к четырём российским бизнесам, то будет восемь. Если от четырёх российских бизнесов отнять двух чиновников, то будет ноль.

Американцы в этой арифметической системе давно живут.
А мы пока не в курсе.

С днем рождения, Ильич!

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Schreibikus

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