"Сколько будет 2+2х2?": Илья Брызгалов опросил спортсменов и получил неожиданный ответ

Все-таки математику в российских начальных школах вдалбливают накрепко!
Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе решил узнать у игроков ответ на несложную математическую задачу из программы начальных классов школы. Результат, как говорится, налицо: Овечкин и Бобровский ответили верно, а вот все североамериканцы подкачали. И после не могли поверить в то, что их соотечественники провалили простейший математический тест.
Источник:
Вам тоже сейчас вспомнился Задорнов?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Оговорка по Фрейду: Александр Овечкин рассмешил всех, перепутав в интервью слова «бросать» и «срать»
- Иранское телевидение рассмешило интернет-пользователей видео с соревнований по легкой атлетике
- Вместо белорусского гимна хоккеистам перед матчем включили хит "Песняров"
- "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным
- Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта
Понравилось66
Североамериканцы.... Соотечественники!?...
Похоже, автору материала самому Задорнов нужен)
"североамериканцы подкачали, и после не могли поверить..."
т.е. североамериканцы - это и есть соотечественники североамериканцам...
не благодари. :)
Посвежей видоса не нашёл?
Американцы в этой арифметической системе давно живут. А мы пока не в курсе.
С днем рождения, Ильич!