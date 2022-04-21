Калейдоскоп позитива. Выпуск 111

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность 15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях 15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но... Вандалу-неудачнику не хватило сил разбить стекло Вандалу-неудачнику не хватило сил разбить стекло История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как... "А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию "А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки За вечер больше ста переводов: екатеринбуржцы скинулись на «зарплату» народному дворнику За вечер больше ста переводов: екатеринбуржцы скинулись на... Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы Голодная выдра просит, чтобы её покормили Голодная выдра просит, чтобы её покормили Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип,... Веломститель из Татарстана: мужчина специально поцарапал авто водителю, закрывшему проезд Веломститель из Татарстана: мужчина специально поцарапал авто... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её высказывания о символах Z и V Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её... Калейдоскоп позитива. Выпуск 110 Калейдоскоп позитива. Выпуск 110 Ретро фотографии Ретро фотографии Интересный автомат по изготовлению дубликатов ключей Интересный автомат по изготовлению дубликатов ключей Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Обеденная дойка Обеденная дойка Отважные люди предотвратили катастрофу на аттракционе Отважные люди предотвратили катастрофу на аттракционе
Калейдоскоп позитива. Выпуск 111

Калейдоскоп позитива. Выпуск 111

Автор:
21 апреля 2022 19:05
Метки: Юмор   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
892
29
Свернуть все комментарии под фото
Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках в чёрно-белом стиле.
×
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
126
Чендлер 2 часа назад
-И с кассами - тоже так!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Александр 4 минуты назад
надо добавить в закладки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarno 7 минут назад
Когда устал дыгыдыкать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
zlopisec 7 минут назад
Ну пригодился же....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
zlopisec 8 минут назад
Горшочек - вари...
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarno 9 минут назад
И что в этом трудного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarno 9 минут назад
Чёрный юмор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
zlopisec 13 минут назад
Да при таких раскладах самому бы удобрений не наложить....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер Час назад
-Яблоко - моя слабость...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Татьяна Юсова Час назад
Где покупают? У меня есть 5 рублей 2003 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
nikam Час назад
скорая раскольникова помощь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
Хобби: Рекетир. Я отжимаю банки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
-Уже бегу, щас помогу!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
НЕ можно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
"Дурилка картонная" (с)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
Как я: Продолжаю работать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
Так делают моно-суши, потом режут на роллы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
-Получи, гад!
-Погорячился, извините...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Чендлер 2 часа назад
Бершка - снова открыла свои магазины...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Эльза Вайнц 2 часа назад
Мама - мия, белиссимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Эльза Вайнц 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Йожик справедливый
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323268



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР
12
122
Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера
0
16
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила...
Набирающие популярность
Вся в маму: актрисы старого Голливуда и их дочери в том же возрасте
0
13
Вся в маму: актрисы старого Голливуда и их дочери в том же возрасте
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
3
12
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER