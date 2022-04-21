Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны

Коронный эпизод: Валерий Ярушин выходит из-под воды, не прекращая играть на басу! У басистов по всей стране случился шок: как можно так поступать с импортным инструментом! На самом деле итальянская басуха была сломанная и давно не рабочая. Зато эпизод получился незабываемым. Зрители, конечно, не знали, что вода была холодная, а артисту пришлось сделать несколько дублей, чтобы добиться желаемого эффекта! Но красота требует...



«Видимо, я пошел на камеру, как на фашистов, потому что режиссёр сразу закричала: «Стоп!» Они хохотали минут десять, а я уже «кончался» — зуб на зуб не попадал!» Валерий Ярушин