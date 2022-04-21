Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны

Пока «Песняры» занимались слиянием белорусского фольклора с рок-музыкой, уральские мастера «Ариэль» взялись сочетать русские народные мотивы с битловскими аккордами. А потом и с диско!
Лидер «Ариэля» Валерия Ярушин изучал звучание русских народных хоров — и в какой-то момент ему попалась песня «Ох уж ты, Порушка-Параня». Например, в 1973 году её записал на пластинку вокальный ансамбль «Воронежские девчата». Коллектив был создан в 1966 году, чтобы знакомить публику с русской женской лирической песней.
Вот как звучала песня в аутентичном варианте:
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Когда в 1979 году за дело взялись музыканты из «Ариэль», они поступили дерзко: решились исполнить народную мелодию в ритме популярных Boney M. «Порушка-Параня» преобразилась. Была положена на танцевальный бит, дополнена диско-скрипками, квакающим басом и кислотным синтезаторным звуком во вступлении.
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Когда песня стала хитом, на неё под Москвой был снят клип, который часто мелькал на телевидении в 1980-е. В видео на природе резвятся музыканты «Ариэля» и участницы ансамбля «Русская песня». Девушки стирают бельё в реке, но тут появляются негодяи с электрогитарами... Подключают инструменты к линии электропередач и устраивают деревенский рок-н-ролл!
Коронный эпизод: Валерий Ярушин выходит из-под воды, не прекращая играть на басу! У басистов по всей стране случился шок: как можно так поступать с импортным инструментом! На самом деле итальянская басуха была сломанная и давно не рабочая. Зато эпизод получился незабываемым. Зрители, конечно, не знали, что вода была холодная, а артисту пришлось сделать несколько дублей, чтобы добиться желаемого эффекта! Но красота требует...
«Видимо, я пошел на камеру, как на фашистов, потому что режиссёр сразу закричала: «Стоп!» Они хохотали минут десять, а я уже «кончался» — зуб на зуб не попадал!» Валерий Ярушин
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Реакция этой касты на гитару в воде - вполне соотвествует.
А в чем ритм диско? И в чем выражается ужас басистов?