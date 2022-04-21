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Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны

Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско — и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны

Автор:
21 апреля 2022 17:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ариэль   диско   клип   
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Пока «Песняры» занимались слиянием белорусского фольклора с рок-музыкой, уральские мастера «Ариэль» взялись сочетать русские народные мотивы с битловскими аккордами. А потом и с диско!

Лидер «Ариэля» Валерия Ярушин изучал звучание русских народных хоров — и в какой-то момент ему попалась песня «Ох уж ты, Порушка-Параня». Например, в 1973 году её записал на пластинку вокальный ансамбль «Воронежские девчата». Коллектив был создан в 1966 году, чтобы знакомить публику с русской женской лирической песней.

Вот как звучала песня в аутентичном варианте:

Когда в 1979 году за дело взялись музыканты из «Ариэль», они поступили дерзко: решились исполнить народную мелодию в ритме популярных Boney M. «Порушка-Параня» преобразилась. Была положена на танцевальный бит, дополнена диско-скрипками, квакающим басом и кислотным синтезаторным звуком во вступлении.


Когда песня стала хитом, на неё под Москвой был снят клип, который часто мелькал на телевидении в 1980-е. В видео на природе резвятся музыканты «Ариэля» и участницы ансамбля «Русская песня». Девушки стирают бельё в реке, но тут появляются негодяи с электрогитарами... Подключают инструменты к линии электропередач и устраивают деревенский рок-н-ролл!

Коронный эпизод: Валерий Ярушин выходит из-под воды, не прекращая играть на басу! У басистов по всей стране случился шок: как можно так поступать с импортным инструментом! На самом деле итальянская басуха была сломанная и давно не рабочая. Зато эпизод получился незабываемым. Зрители, конечно, не знали, что вода была холодная, а артисту пришлось сделать несколько дублей, чтобы добиться желаемого эффекта! Но красота требует...

«Видимо, я пошел на камеру, как на фашистов, потому что режиссёр сразу закричала: «Стоп!» Они хохотали минут десять, а я уже «кончался» — зуб на зуб не попадал!» Валерий Ярушин


Источник:

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Метки: ариэль   диско   клип   
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13  комментариев
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38k
jonnyD 3 часа назад
Была у них пара стоящих вещей .
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33k
turyst 21 минуту назад
И сейчас не забыта:

Ссылка youtu.be
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5k
heta Полчаса назад
Насколько знаю, басисты в муз. группах - это отдельная каста, про которую даже анекдоты сочиняли. Типа: "Статья в газете: "В автокатастрофе погибли четыре музыканта и басист.""
Реакция этой касты на гитару в воде - вполне соотвествует.
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3k
Алексей Ширяев Час назад
"Как «Ариэль» сыграли русскую песню в ритме диско и сняли клип, ужаснувший басистов всей страны"
А в чем ритм диско? И в чем выражается ужас басистов?
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189
Misanthrop75 Алексей Ширяев 48 минут назад
Про ужас басистов написано в статье, читай внимательнее.
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10k
кот базилий 2 часа назад
Класс ,Филя отдыхает....
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7k
amrita 2 часа назад
В 1972 году в Лиепае.. первое место заняли с песней ТИШИНА (( рекомендую прослушать.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Weltoff 2 часа назад
Конец декабря 1981-85 года, отчетные концерт Челябинской филармонии: 1 акт выступление народных коллективов, 2-ой акт выступление группы "Ариэль". На поток (в техникуме) 60 студентов выделялось 5 билетов. Выступления "Ариэль" всегда были красочные!
Ссылка www.youtube.com
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9
Vasily 3 часа назад
шикарный клипец, и группа неплохая, для своего времени...
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69k
Viktor 3 часа назад
И такое бывает?

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25k
Ваня 3 часа назад
а хорошая песня... именно из-за этой песни я познакомился с творчеством группы "ариэль"...
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