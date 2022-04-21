Калейдоскоп позитива. Выпуск 110

Розетка-выключатель с секретом

"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты...

Голодная выдра просит, чтобы её покормили

Американские букмекеры начали принимать ставки на скорую смерть...

Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет

Дорогой Bentley на встречной полосе и удивительная реакция...

Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать...

Совместить несовместимое: шутник скрестил сцены двух известных фильмов

Эталоны женской красоты образца 60-х: признанные секс-символы и...

Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит"

Дело-то житейское

Смешные и познавательные картинки

30 убедительных причин носить защитный шлем

Предусмотрительный верующий

17 добрых поступков, которые сделают ваш день ярче

Мальчик научился делать сальто назад за один час

Мастерская работа по камню