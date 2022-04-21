Калейдоскоп позитива. Выпуск 110

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Бытовуха)))...
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Смотрели фильм "Глубже", где театральный режиссер
поднял порно жанр до невиданных высот?
Большинство увидело в этой картине лишь некий сарказм,
скорей даже стёб или троллинг зрителей.
Оказывается все не так просто...
Как пишет Нью Йорк Таймс 15 апреля 2022 года:
"Для новой постановки "Майерлинг" Шотландский балет
пригласил двух режиссеров интимности, Рут Купер-Браун
и Рэйчел Боун-Уильямса.
Их задача позаботиться о физическом и эмоциональном
благополучии исполнителей и обеспечивать согласие,
в сценах с имитацией секса или насилия.
Кино и театр уже использовали координаторов интимности,
мир танца с этим медлил. Однако, и здесь прогресс
налицо: за последний год Американский театр балета,
Национальный балет Канады и Рамберт, британский современный
ансамбль, наняли специалистов по интимности для консультаций
по балетным постановкам."
Так что в упомянутом фильме нет никакого стёба или троллинга
зрителей, всё гораздо ГЛУБЖЕ...
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