4.

Ельцин, обращаясь к журналистам: "... вы предрекли, что наша встреча, она сегодня провалилась. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились". Почему же тогда Клинтон захохотал? Потому что в переводе слова Ельцина выглядит примерно так: "Выстрел, что уничтожит катастрофа. Сами вы катастрофа!"



Более того, это очень типичный для детской речи оборот на русском языке. Когда ребенок говорит что-то неприятное со словом X, а он отвечает: «ТЫ X!». В устах переводчика это звучит именно так: точно стилистическое сопровождение под тщательно обиженного ребенка. Как если бы Ельцин сказал прессе, с серьезным лицом и тоном, "кто обзывается, тот сам так называется".



Скорее всего, Клинтон это принял за сознательную шутку Ельцина.