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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Шоссе Кобе - Осака опрокинуто набок в восточной части Кобе, Япония, после "Великого землетрясения Хансин".
Одно из крупнейших землетрясений в истории Японии. Землетрясение произошло утром во вторник 17 января 1995 года в 05:46 местного времени. Его одномоментная магнитуда составила 6,9.
4.
Над чем смеялся Клинтон во время совместной пресс-конференции с Ельциным?
Ельцин, обращаясь к журналистам: "... вы предрекли, что наша встреча, она сегодня провалилась. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились". Почему же тогда Клинтон захохотал? Потому что в переводе слова Ельцина выглядит примерно так: "Выстрел, что уничтожит катастрофа. Сами вы катастрофа!"
Более того, это очень типичный для детской речи оборот на русском языке. Когда ребенок говорит что-то неприятное со словом X, а он отвечает: «ТЫ X!». В устах переводчика это звучит именно так: точно стилистическое сопровождение под тщательно обиженного ребенка. Как если бы Ельцин сказал прессе, с серьезным лицом и тоном, "кто обзывается, тот сам так называется".
Скорее всего, Клинтон это принял за сознательную шутку Ельцина.
Более того, это очень типичный для детской речи оборот на русском языке. Когда ребенок говорит что-то неприятное со словом X, а он отвечает: «ТЫ X!». В устах переводчика это звучит именно так: точно стилистическое сопровождение под тщательно обиженного ребенка. Как если бы Ельцин сказал прессе, с серьезным лицом и тоном, "кто обзывается, тот сам так называется".
Скорее всего, Клинтон это принял за сознательную шутку Ельцина.
5.
Американские солдаты разговаривают со швейцарским гвардейцем из охраны Ватикана; июнь 1944-го года
13.
Индеец апачи преклоняет колени и целует руку Папы Иоанна XXIII во время аудиенции делегации индейцев, Ватикан, 1961 год.
15.
Испытание прототипа немецкого истребителя-бомбардировщика вертикального взлёта и посадки VFW VAK 191B. 60-е.
17.
Спартак Мишулин с пропеллером и Ольга Аросева в холле служебного входа Театра Сатиры...Начало 1980-х
19.
Замаскированный секретный свидетель дает информацию в судах по делам о наркотиках. Вашингтон, 1952 год
20.
Бойцы спецотряда войск МВД по борьбе с бандеровским бандподпольем, Западная Украина, конец 1940-х
21.
Немецкие военнопленные за чтением в бараке лагеря в Кэмп-Блэндинге (Camp Blanding) во Флориде, июнь 1943 год
Это фото использовано на обложке книги "Гитлеровские солдаты в солнечном штате: немецкие военнопленные во Флориде". Всего на территории США в лагерях содержится 378 000 человек, захваченных в лагерях, Италии и Франции. На территории Флориды было 25 лагерей, в которых содержались около 10 000 квалифицированных военнопленных. Основная проблема, связанная с тем, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве в военный период.
В книге упоминается лагерь Клевистон, который называется «художественным местом во всей Америке». Заключенные места занимались сбором тростника при очень высокой температуре в местности, богатой ядовитыми змеями.
В книге упоминается лагерь Клевистон, который называется «художественным местом во всей Америке». Заключенные места занимались сбором тростника при очень высокой температуре в местности, богатой ядовитыми змеями.
23.
Советский противолодочный самолёт средней дальности Ил-38 (из состава 77-го ОПЛАП ДД, ВВС ТОФ, взлетевшего с аэродрома Аден в Йемене), проходит над авианосной группой ВМС США, возглавляемой авианосцем Midway (CV-41); в Персидском заливе 18 мая 1979 г
24.
Олег Попов. 1944 год
В 1944 году (в 14 лет), занимаясь в кружке акробатики московского Дворца спорта «Крылья Советов», Олег познакомился со студентами циркового училища, побывал на их репетициях. В том же году поступил в Государственное училище циркового искусства, которое окончил в 1950 году по специальности «эксцентрик на проволоке».
В 1950 году дебютировал в качестве ковёрного клоуна в Саратовском цирке. Официально работать клоуном стал в 1951—1952 годах в Рижском цирке. Окончательно утвердился в этом амплуа в Молодёжном цирковом коллективе под руководством знаменитого клоуна Карандаша (1951—1953).
В 1950 году дебютировал в качестве ковёрного клоуна в Саратовском цирке. Официально работать клоуном стал в 1951—1952 годах в Рижском цирке. Окончательно утвердился в этом амплуа в Молодёжном цирковом коллективе под руководством знаменитого клоуна Карандаша (1951—1953).
25.
Паровоз "Фита", 1900 год
Мало кто знает, но в Российской Империи в 1900 году "Акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода" (ныне АО БМЗ) выпускало один паровоз и десять вагонов в сутки. В том же году, на Всемирной выставке в Париже, был представлен паровоз с шестью движущими осями и сочлененной рамой. Среди выставленных локомотивов он был самым сильным, его мощность достигала 970 л. с.
В номенклатуре русских железных дорог эта машина получила индекс "Ѳ" (фита). Спустя три года эти паровозы по лицензии стали выпускать в США.
В номенклатуре русских железных дорог эта машина получила индекс "Ѳ" (фита). Спустя три года эти паровозы по лицензии стали выпускать в США.
32.
Каскадёр Дар Робертсон прыгает из окна семиэтажного дома, чтобы продемонстрировать новое спасательное устройство - надувной мешок, который был создан для спасения жизни людей в случае пожара, 25 февраля 1974 года
33.
Микроавтомобили, разработанные Дж. В. Шилламом, на заправочной станции недалеко от Барнета, 1934 год
34.
Маленькая девочка держит за ласту пингвина во время совместной прогулки по Лондонскому зоопарку, 1937 год
38.
Атомный удар по Нагасаки, 9 августа 1945 год
Историческое фото сделано в окрестностях злополучного города спустя двадцать минут после того, как американцы сбросили ядерную бомбу "Толстяк" мощностью 21 килотонну. Седьмой по величине город Японии в течение нескольких минут потерял 60-80000 жителей и 50000 домов, превратившись в радиоактивный пепел.
39.
Вьетнамцы берут в плен американского летчика, катапультировавшегося из подбитого самолета, 1967 год
История не запомнила имена вьетнамцев, а вот плененного американца зовут Джон МакКейн - будущий знаменитый политик, член республиканской партии, сенатор и оппонент Обамы на президентских выборах 2008. Ветеран Вьетнамской войны провел в плену пять с половиной лет и вышел на свободу весной 1973-го, чтобы сделать грандиозную карьеру в политике, превратившись в символ республиканской партии.
40.
Строительство Берлинской стены, 1961 год
Взаимопонимание между союзниками-победителями продержалось недолго, после чего отношения накалились, обострились и логично завершились Холодной войной, одним из краеугольных камней которой стало возведение Берлинской стены, разделившей германскую столицу на советский и западный лагерь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эх, не могли вьетнамцы утопить это дерьмо там же, на месте? Сколько вони избежал бы мир.
Вообще то она его за крыло держит))