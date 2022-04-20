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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:19
Метки: война   история   ретро   фото   
502
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: война   история   ретро   фото   
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au3 4 часа назад
Это какой-то позор.....
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3k
Frank Borman 3 часа назад
39. Вьетнамцы берут в плен американского летчика, катапультировавшегося из подбитого самолета, 1967 год

Эх, не могли вьетнамцы утопить это дерьмо там же, на месте? Сколько вони избежал бы мир.
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10k
Андрей А 3 часа назад
"Маленькая девочка держит за ласту пингвина во время совместной прогулки"
Вообще то она его за крыло держит))

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