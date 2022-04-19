Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия

Решётка на окнах локомотива: зачем египтяне оборудуют свои поезда...

Ждала ребенка от водителя. В Москве бывший вице-президент...

Актеры, которые ради роли зашли слишком далеко

Умей проигрывать красиво

А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной...

Смешные и познавательные картинки

Как засунуть грушу в бутылку?

Лужковская Москва в фото, которые буквально переносят в прошлое

Истории этих обычных фото просто чудовищны

Подкрался незаметно: мужчина разыграл своего пса

15 человек, которые не смогли разгадать, что это за вещи

Кот притворился раненым, чтобы попасть в помещение

15 нелепых дизайнерских решений, от которых глаза лезут на лоб

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о повесть о западной...

В ледяном просторе: как устроен быт на далекой полярной станции в...

Битва на Чудском озере: как русское войско разбило объединённые...

2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из...