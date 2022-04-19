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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
19 апреля 2022 10:38
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2017
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок.
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3  комментария
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5k
Станислав 2 часа назад
Про аиста чушь. Как и любой миф почти невозможно найти истоки его происхождения.
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243
В-ий 2 часа назад
не, ну в принципе есть такое....

Жёлтые тюльпаны помнят твои pуки,
Помнят твои губы,
Стpогие менты, о-у-о,
Стpогие менты....

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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Лохи. Я бы обошёлся им гораздо дешевле робота
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