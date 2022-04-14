СССР в 1964 году

396
25
Интересные фотографии о советской жизни в 1964 году.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
×
×
9.
Лидия Скобликова, чемпионка Олимпийских игр 1960 и 1964 годов. Единственная 6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Автор: Лев Бородулин. Австрия, Инсбрук.
18.
Государственный исторический музей Южного Урала
5-я областная олимпиада «Золотой колос». Команда хозяев олимпиады — победительница женской эстафеты. Автор: Владимир Георгиев. Верхнеуральск.
5-я областная олимпиада «Золотой колос». Команда хозяев олимпиады — победительница женской эстафеты. Автор: Владимир Георгиев. Верхнеуральск.
20.
Сборка подшипников. Государственный подшипниковый завод (ГПЗ-1). Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки
- Соломон Маркович,или после 60-ти жизнь только начинается!
- Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска
- История с ухом и пристрастие к абсенту: необычные факты из жизни Ван Гога
- 22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети
Метки: СССР история люди страна фотографии
25
Понравилось25
Новости партнёров
Палыч
Слепой африканский мальчик просит милостыню у шашлычника.
Тбилиси, Грузинская ССР, 1964.