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СССР в 1964 году

СССР в 1964 году (25 фото)

Автор:
14 апреля 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
396
25
Интересные фотографии о советской жизни в 1964 году.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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50k
smakido 3 часа назад
Моя дорогая Родина .
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1k
Палыч 2 часа назад
92
Палыч
Слепой африканский мальчик просит милостыню у шашлычника.
Тбилиси, Грузинская ССР, 1964.
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