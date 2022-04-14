11 вирусных фотографий, которые были развенчаны как фейки

"Оленёнок и детёныш рыси, найденные под столом в офисном здании после бушующего лесного пожара в Калифорнии", — гласит подпись к вирусной фотографии на Reddit, Twitter и в других социальных сетях. Да, фотографии настоящие, но их выкладывают каждый раз, когда где-то в США вспыхивает лесной пожар. И надпись каждый раз разная. Снимки были сделаны в мае 2009 года в здании, принадлежащем некоммерческой команде спасателей животных. Во время пожара в Санта-Барбаре этих милых животных нашли недалеко от ранчо Арнольда Шварценеггера. А поскольку клеток не было, оленёнка и рысь пришлось поместить в кабинет. Рысь просто подбежала к оленёнку и легла рядом с ним. Кстати, один из спасателей забрал животных домой, опасаясь, что они не выживут в дикой природе. Позже он даже поделился видео с подросшей рысью — она оказалась очень милой. В общем, история реальная, но используется в хвост и в гриву, поэтому уже выглядит как обман.