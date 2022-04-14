11 вирусных фотографий, которые были развенчаны как фейки

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Обман, везде обман! А уж в интернете — особенно. К сожалению, очень часто "невероятные", "потрясающие" и "поражающие воображение" снимки на поверку оказываются ничем иным, как большой и наглой ложью. И место им, конечно, на кладбище фейков.
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Правда:
Этот фотоколлаж стал хитом благодаря популярному челленджу #10YearChallenge. Изображение сопровождается текстом, в котором говорится, что каждый год от 12 до 15 млн гектаров леса теряется из-за обезлесения. Фотография выглядит настоящей, особенно из-за логотипа в правом углу. Но на самом деле это не коллаж из 2-х снимков, сделанных с разницей в 10 лет, а один снимок с фотостока. На нем изображен район в Малайзии, в котором тропический лес был вырублен, чтобы увеличить территорию для выращивания пальм.
Правда:
Что ж, оказывается, рис на самом деле фальшивый, а фотография выше — обычный фотошоп. Рисовая волна же — просто скульптура, которую можно купить в магазине в Токио.
Правда:
Это фото стало хитом на многих сайтах. Но правда в том, что оно было отредактировано. Да, это граффити действительно существует, и здание находится в Мариамполе, Литва. А автором картины является уличный художник Рэй Барткус, который специально нарисовал картину вверх ногами — чтобы она отражалась в воде. Но лучшее время для просмотра картины – это когда нет ветра и поверхность идеально ровная. В противном случае картина выглядит вот так.
4. Фейк: "Рысь и олень были найдены в кабинете под столом. Они прятались от пожаров в Калифорнии"
Правда:
"Оленёнок и детёныш рыси, найденные под столом в офисном здании после бушующего лесного пожара в Калифорнии", — гласит подпись к вирусной фотографии на Reddit, Twitter и в других социальных сетях. Да, фотографии настоящие, но их выкладывают каждый раз, когда где-то в США вспыхивает лесной пожар. И надпись каждый раз разная. Снимки были сделаны в мае 2009 года в здании, принадлежащем некоммерческой команде спасателей животных. Во время пожара в Санта-Барбаре этих милых животных нашли недалеко от ранчо Арнольда Шварценеггера. А поскольку клеток не было, оленёнка и рысь пришлось поместить в кабинет. Рысь просто подбежала к оленёнку и легла рядом с ним. Кстати, один из спасателей забрал животных домой, опасаясь, что они не выживут в дикой природе. Позже он даже поделился видео с подросшей рысью — она оказалась очень милой. В общем, история реальная, но используется в хвост и в гриву, поэтому уже выглядит как обман.
Правда:
На этом популярном снимке изображены сотни фейерверков, которые якобы были запущены в Париже в канун Нового года. К сожалению, фото подделка, и есть несколько улик. Во-первых, в новогоднюю ночь фейерверк запускают с Эйфелевой башни. Во-вторых, все фейерверки на фото находятся на одинаковом расстоянии от камеры. И, наконец, интернет-пользователи, живущие в Париже, утверждают, что это фейковая фотография. Просто взгляните на фото настоящего фейерверка над Эйфелевой башней 14 июля.
Правда:
Действительно была история про собаку по кличке Капитан, которая посещает могилу своего хозяина последние 7 лет и спит там до утра. Проблема в том, что эту историю, слово в слово, используют под всеми фотографиями собак, спящих на надгробных плитах.
7. Фейк: "Обычный день в России"
Правда:
Эту фотографию с похожим названием (например, "Полярный экспресс") вы можете увидеть в Интернете. Говорят, что на фото настоящий белый медведь выходит из трамвая в одном из городов России. Вы удивитесь, но фото абсолютно настоящее — оно сделано в Чехии и не подвергалось обработке. Только вот медведь не настоящий — это костюм, в котором были 2 активиста Гринпис. Этот "медведь" участвовал в акции "Спасём Арктику". Он "гулял" по европейским городам, чтобы привлечь внимание к проблемам в Арктике.
Эту фотографию с похожим названием (например, "Полярный экспресс") вы можете увидеть в Интернете. Говорят, что на фото настоящий белый медведь выходит из трамвая в одном из городов России. Вы удивитесь, но фото абсолютно настоящее — оно сделано в Чехии и не подвергалось обработке. Только вот медведь не настоящий — это костюм, в котором были 2 активиста Гринпис. Этот "медведь" участвовал в акции "Спасём Арктику". Он "гулял" по европейским городам, чтобы привлечь внимание к проблемам в Арктике.
8. Фейк: "Примерзший к трубе гусь согрел крылом щенка"
Правда:
В конце января сотни тысяч человек в соцсетях лайкнули и поделились фотографией дрожащего гуся, который примёрз к трубе и согревает крыльями щенка. Якобы их нашли в Монтане. Несмотря на то, что фото кажется реальным, оно было сделано очень давно и, скорее всего, не в США. И вдобавок ко всему, сама история, скорее всего, ложь. Эти фотографии были размещены на китайских сайтах с 2017 года. Самый ранний пост, который удалось найти, был сделан в марте 2017 года на NetEase — китайской новостной платформе. В тексте под этими фотографиями сказано, что щенок сидел у обочины и мёрз. Мимо проходили утки, и щенок подбежал к одной из них и залез ей под крыло. NetEase фактически позволяет пользователям публиковать свой собственный контент. Это означает, что они дают своё собственное описание фотографиям, и нет никакого способа узнать, настоящая фотография или нет.
В конце января сотни тысяч человек в соцсетях лайкнули и поделились фотографией дрожащего гуся, который примёрз к трубе и согревает крыльями щенка. Якобы их нашли в Монтане. Несмотря на то, что фото кажется реальным, оно было сделано очень давно и, скорее всего, не в США. И вдобавок ко всему, сама история, скорее всего, ложь. Эти фотографии были размещены на китайских сайтах с 2017 года. Самый ранний пост, который удалось найти, был сделан в марте 2017 года на NetEase — китайской новостной платформе. В тексте под этими фотографиями сказано, что щенок сидел у обочины и мёрз. Мимо проходили утки, и щенок подбежал к одной из них и залез ей под крыло. NetEase фактически позволяет пользователям публиковать свой собственный контент. Это означает, что они дают своё собственное описание фотографиям, и нет никакого способа узнать, настоящая фотография или нет.
Правда:
В январе 2019 года проект Amazing Nature опубликовал в соцсетях фотографию, на которой изображена гора, похожая на черепаху. Пост стал вирусным, но этой горы на самом деле не существует — фотография была сделана путём объединения нескольких изображений. Например, вот два из них.
10. Фейк: "Зуб мегалодона в позвонке кита"
Правда:
На фото выше показаны окаменелости, похожие на зуб мегалодона и кость кита, но найденные в разных местах и в разное время. Однако нашёлся талантливый продавец, который просто объединил их в одну скульптуру. Об этом рассказал владелец артефакта. А если бы это был настоящий зуб мегалодона, застрявший в позвонке кита, то он стоил бы миллионы долларов и, скорее всего, находился бы в археологическом музее, а не стоил всего 125 долларов.
На фото выше показаны окаменелости, похожие на зуб мегалодона и кость кита, но найденные в разных местах и в разное время. Однако нашёлся талантливый продавец, который просто объединил их в одну скульптуру. Об этом рассказал владелец артефакта. А если бы это был настоящий зуб мегалодона, застрявший в позвонке кита, то он стоил бы миллионы долларов и, скорее всего, находился бы в археологическом музее, а не стоил всего 125 долларов.
11. Фейк: "Круизный лайнер сбрасывает отходы в море"
Правда: В подписи к этой фотографии, которая была недавно опубликована в соцсетях, говорится, что этот круизный лайнер сбрасывает отходы прямо в море. Пост стал вирусным, и пользователи начали оставлять критические комментарии, и даже национальному директору по окружающей среде Уругвая пришлось дать объяснение. Он написал, что на этой фотографии круизный лайнер запускает турбины, чтобы бросить якорь. А коричневые пятна — это песок и ил со дна.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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