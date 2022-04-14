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11 вирусных фотографий, которые были развенчаны как фейки

11 вирусных фотографий, которые были развенчаны как фейки (19 фото)

Автор:
14 апреля 2022 11:27
Сообщество : Картинка дня
Метки: Развенчание мифов   вирусные фото   все врут   магия фотошопа   не верь глазам   обман   правда   проверка на подлинность   фейк   фейки   
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Обман, везде обман! А уж в интернете — особенно. К сожалению, очень часто "невероятные", "потрясающие" и "поражающие воображение" снимки на поверку оказываются ничем иным, как большой и наглой ложью. И место им, конечно, на кладбище фейков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Развенчание мифов   вирусные фото   все врут   магия фотошопа   не верь глазам   обман   правда   проверка на подлинность   фейк   фейки   
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2  комментария
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Viktor 59 минут назад
Это всё детский лепет по сравнению, что сейчас хохолы выдают про зверства русских оккупантов!
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