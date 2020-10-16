Бейте их, гоните их тряпками: 20 фейков, которые должны быть изгнаны

Война с фейками - дело благородное. Да-да! Не сомневайтесь! Ведь все, что вы читаете в сети, вы пропускаете через себя. И если вы знаете правду, то пройдете мимо, а если нет, то потом таки и потащите эту ересь во все стороны, а бедная правда загнется под тоннами фейков. Мы за правду! А вы?