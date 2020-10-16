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Бейте их, гоните их тряпками: 20 фейков, которые должны быть изгнаны

Бейте их, гоните их тряпками: 20 фейков, которые должны быть изгнаны (24 фото)

Автор:
16 октября 2020 13:25
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   интересное   новости   правда   сказки   фейк   
2507
24

Война с фейками - дело благородное. Да-да! Не сомневайтесь! Ведь все, что вы читаете в сети, вы пропускаете через себя. И если вы знаете правду, то пройдете мимо, а если нет, то потом таки и потащите эту ересь во все стороны, а бедная правда загнется под тоннами фейков. Мы за правду! А вы?

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Метки: Ложь   Разоблачение   интересное   новости   правда   сказки   фейк   
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
Что не так про дельфинов? Где фейк?
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8k
KAUSTIC 50 минут назад
Чёт как то пресно ... Лишь Ахеджакова своими словами зашевелила , и то - кажись фейк
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14k
Граммар-наци 56 минут назад
Дальше просто надоело смотреть бред безграмотных...
Дальше просто надоело смотреть бред безграмотных...
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726
ZloyPupsik 2 часа назад
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17k
kamanch 2 часа назад
Автор жил в Германии? Заводил там собаку?
если это первая собака и она крупной породы, либо бойцовская (есть полный перечень пород и четкая трактовка, что значит собака крупной породы - масса взрослой особи более 20 кг и высота в холке что-то там, не помню уже из письма из Бюргербюро), то будьте любезны в Hundeschule (собачья школа).
Более того, если заводишь бойцовскую породу и ты не официально зарегистрированный питомник/заводчик (Züchter), то обязан своего потенциального убивцу стерелизовать.

Никто, конечно, не придет к тебе с проверкой, но если случится что-либо, а за собачий век в 10-14 лет какая-нидь хрень обязательно случиться, то в зависимости от того, насколько ты забил на федеральные/региональные законы, будет и вердикт.
В одном случае отделаешься компенсацией ущерба, в другом изымут животинку. Либо, имея страховку, страховая может отказать в выплате.
Автор жил в Германии? Заводил там собаку? если это первая собака и она крупной породы, либо бойцовская (есть полный перечень пород и четкая трактовка, что значит собака крупной породы - масса взрослой особи более 20 кг и высота в холке что-то там, не помню уже из письма из Бюргербюро), то будьте любезны в Hundeschule (собачья школа). Более того, если заводишь бойцовскую породу и ты не официально зарегистрированный питомник/заводчик (Züchter), то обязан своего потенциального убивцу стерелизовать. Никто, конечно, не придет к тебе с проверкой, но если случится что-либо, а за собачий век в 10-14 лет какая-нидь хрень обязательно случиться, то в зависимости от того, насколько ты забил на федеральные/региональные законы, будет и вердикт. В одном случае отделаешься компенсацией ущерба, в другом изымут животинку. Либо, имея страховку, страховая может отказать в выплате.
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