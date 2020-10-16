Бейте их, гоните их тряпками: 20 фейков, которые должны быть изгнаны

Война с фейками - дело благородное. Да-да! Не сомневайтесь! Ведь все, что вы читаете в сети, вы пропускаете через себя. И если вы знаете правду, то пройдете мимо, а если нет, то потом таки и потащите эту ересь во все стороны, а бедная правда загнется под тоннами фейков. Мы за правду! А вы?
Там где парковаться нельзя (стоят запрещающие знаки), как и у нас, там законопослушные граждане Японии не паркуются.
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Цитаты великих - страшное дело для интернета
Оруэлл такого не говорил никогда. да еще и фраза звучит иначе «In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act», что в переводе означает «Во времена всеобщего обмана говорить правду – это революционный акт».
В Германии собаку важно зарегистрировать. Никаких курсов, экзаменов и лицензий не требуется
Рабство во Франции отменено в 1848 году, а это корабль, который освобождал рабов - этакий плавучий опорный пункт в Индийском океане
После того, как Трамп заявил, что заболел короной, в сети появился снимок из якобы Симсонов, где они предсказали и это. Они это не предсказывали, это фейк
Люди, которые на знают как выглядят насекомые на самом деле сразу поверят, что эта работа из полимерной глины от Дарьи Телегиной настоящий мотылек
Неправда. Да, это редкий вид. Но в 2011 году их было 85, а сейчас, после введения запрета на их ловлю и манипуляций по восстановлению, их уже 92 штуки
Нет такой практики. Есть единичные случаи, когда сама авиакомпания решилась на такой шаг, но массово - нет
На самом деле змея обычная, машинка игрушечная, а солдаты пластмассовые. Змею жалко, убили для фейка
Новости от "любимого" канала "Панорама" (пишет выдуманные новости), которому все продолжают верить
Кстати про Оскар. Все верно, кроме того, что не обязательно все эти группы должны быть в фильме. даже если все актеры будут белые блондины с голубыми глазами, натуралы и не инвалиды, монтировать фильм придется всем тем, о ком Оскар упомянул
По мотивам группы ВК
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Они фейков наклепали, а теперь мы наклепаем им
- Все на войну с фейками до их полного истребления
- Фейковая пандемия: боритесь с враньем, расползающимся как вирус
- Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом
- Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками
Метки: Ложь Разоблачение интересное новости правда сказки фейк
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если это первая собака и она крупной породы, либо бойцовская (есть полный перечень пород и четкая трактовка, что значит собака крупной породы - масса взрослой особи более 20 кг и высота в холке что-то там, не помню уже из письма из Бюргербюро), то будьте любезны в Hundeschule (собачья школа).
Более того, если заводишь бойцовскую породу и ты не официально зарегистрированный питомник/заводчик (Züchter), то обязан своего потенциального убивцу стерелизовать.
Никто, конечно, не придет к тебе с проверкой, но если случится что-либо, а за собачий век в 10-14 лет какая-нидь хрень обязательно случиться, то в зависимости от того, насколько ты забил на федеральные/региональные законы, будет и вердикт.
В одном случае отделаешься компенсацией ущерба, в другом изымут животинку. Либо, имея страховку, страховая может отказать в выплате.