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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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АНТИФИШКИ
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Метки: звезды знаменитости лица люди фото
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