Хотели как в сказке про принца, а остались у разбитого корыта: истории бывших жен олигархов

В детстве многие девочки мечтали вырасти и выйти замуж за принца. С возрастом мечты конечно же менялись, но не у всех. Правда, вместо принцев бизнесмены, а вместо дворцов — роскошные дома на Рублевке.
Не всегда, достигнув своей детской мечты, у выросших "принцесс" жизнь складывается, как эпилоги в сказках. Жить долго и счастливо удается лишь единицам. Некоторые из бывших обитательниц Рублевки остаются в прямом смысле как героиня другой сказки о рыбаке и рыбке.
Красивая жизнь в прямом смысле слова может вскружить голову. Ярким тому примером является бывшая гражданская жена бизнесмена Евгения Фролова Яна Прежевская. Молодая модель из Норильска приехала покорять Москву и влюбила в себя бизнесмена, с которым они познакомились на одном из мероприятий. Роман перерос в гражданский брак, за 11 лет которого Прежевская родила Фролову трех детей. Казалось бы опыт материнства должен был остепенить красавицу, но она продолжала вести празднующий образ жизни.
Бесконечные перелеты по европейским столицам, пафосные вечеринки с большим обилием алкоголя — все это привело к тому, что у Яны появились серьезные проблемы с алкоголем. Дошло до того, что олигарх решил вычеркнуть из своей жизни Прежевскую. Фролов купил ей двухкомнатную квартиру на окраине Москвы, оставил ей подарки и машину, а взамен через суд получил опеку над детьми.
Бывшая светская львица продолжила вести фривольный образ жизни пропивая все, что у нее осталось. В 2015 году ее нашли мертвой собственной квартире. От былой красавицы ничего не осталось, женщина последние годы своей жизни страдала от последствий алкоголизма.
Одна из самых одиозных персон из списка бывших жен миллионеров — Божена Рынска. Молодая журналистка в 2011 году закрутила роман с медиамагнатом и одним из основателей НТВ Игорем Малашенко. На тот момент он еще был женат на своей первой супруге Елене Пивоваровой. Вместе с ней у него было две дочери и сын. Впрочем, молодую колумнистку это не смутило, так же как и двадцатилетняя разница в возрасте.
Вместе с Малашенко Божена прожила несколько лет в без официального оформления своих отношений, а в 2018 году после развода с Пивоваровой, Рынска стала второй женой политолога и медиаменеджера. К сожалению, брак не продлился долго. В 2019 году Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании. Официальная причина смерти - самоубийство.
Впрочем, сама Божена считает, что в могилу своего супруга свела его бывшая жена. Игорь Малашенко последнее время страдал от клинической депрессии из-за чего даже оказывался в больнице. По завещанию, основная часть состояния досталась детям от первой жены, тогда как Рынска получила только квартиру и дом. Хотя это не остановило Божену и она родила наследницу при помощи суррогатной матери наследницу Малашенко спустя год после его кончины.
Сейчас Рынска со своей дочерью Евгенией находится в Израиле, куда бежали из России. Ее финансовое положение настолько плачевно, что ей приходится просить у своих подписчиков возможности пожить некоторое время. Весь ее доход строился за счет продажи антиквариата, а также рекламы в социальных сетях.
В девяностых было много трагичных историй, сюжет Натальи Ладоги - до нельзя банален. Она приехала из глубинки, работала в столичном ночном клубе, где ее заметил известный бизнесмен и один из владельцев компании создавшей телешоу "Дом-2" Александр Карманов.
На тот момент он владел развлекательным клубом "Грезы", куда ходила вся элита столицы. Благодаря связям Карманову удалось сделать из Ладоги настоящую звезду, которая прославилась благодаря песне "Маленький Будда".
К сожалению, эстрадная карьера, как и взаимоотношения с Кармановым не продлились долго. Девушка узнала об измене своего возлюбленного с одной из солисток "Блестящих" Ольгой Орловой. К ней Карманов ушел после того, как Орлова забеременела от него. Лагода не вынесла измены и уехала из столицы в глубинку, где начала пить.
В 2015 году где-то под Луганском Наталья Ладога скончалась от пневмонии. Когда по городу начали стрелять, она со своим новым мужем перебрались в гараж, в котором до этого находился их автосервис. Женщина часто болела, там и подхватила пневмонию, которая ее и добила.
А вот бывшая жена красного "кандидата от народа" Павла Грудинина узнала, что ее муж ей изменял долгое время и завел на стороне не только любовницу, но и детей, только в суде. Муж уведомил Ирину Грудинину о желании развестись повесткой в суд. Директор совхоза имени Ленина, расположенном в
Подмосковье построил там маленький рай в стиле СССР2.0. Вот только жить дальше с женой, с которой прожил 40 лет, в этом раю он не намерен. С провальным концом избирательной кампании, Грудинин решил, что настало время сбросить маски и подал на развод.
В суде выбор "народа" не стал играть в белого и пушистого и всячески пытался занизить размер совместно нажитого имущества. Как ни пытался клубничный олигарх, но адвокатам Ирины Грудининой удалось заполучить больше половины состояния Павла Грудинина.
А вот в истории "Миссис Москва 99" все было с точностью да наоборот. Эльвира Шахметова приехала в столицу в девяностые из солнечного Ташкента. И практически сразу успешно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Бондарева. Она даже успела родить ему ребенка, но спустя некоторое время развелась и нашла избранника побогаче. Им оказался миллионер Юрий Мамонов. Он и буквально подарил обрусевшей Шаметовой титул на конкурсе красоты.
Елена (Эльвира) Бонд жила как в сказке. У нее было все, что она пожелала, включая личный вертолет, чтобы облетать московские пробки.
Видимо такое положение дел настолько вскружило голову Бонд, что та начала изменять своему второму мужу. О том, что мать его ребенка и супруга изменяет ему, Мамонов узнал от знакомых. Бывший депутат Мамонов вычеркнул ее из своей жизни и "сослал" Бонд в однушку на окраине Москвы.
Положение девушки было настолько плачевным, что ей пришлось даже сняться в эротической пародии "Юлия", исполнив главную роль Юлии Тимошенко в картине продюсера Александра Валова. Картина успеха ей не принесла, скорее поставила на ней черную метку. Впрочем, это не помешало ей родить еще одного ребенка, а также завести несколько романов, в том числе с одним из российских футболистов. Хотя, у нее и были некоторые проблемы с психикой. Сейчас бывшая "Миссис Москва" живет на алименты. Последнее, что известно о Елене Бонд - она отсудила у Валова квартиру, которую когда-то подарила ему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В общем, дамы за что боролись, на то и напоролись
Ещё недавно существовало две разновидности брака:
церковный - с соблюдением религиозного обряда(венчание, никах и т.д.) и
гражданский - с пупсиком на капоте, фотографированием возле памятников, семью мостами и ЗАГСом (запись актов ГРАЖДАНСКОГО состояния).
Теперь церковный брак автоматически регистрируют и в ЗАГСе, то есть разница почти исчезла.
А то что юридически неграмотные люди называют "гражданским браком" называется "сожительством" официальными властями и "блудом" церковными деятелями.
В нынешних юридических и экономических условиях брак, рождение и воспитание/финансирование детей для мужчины крайне невыгодно и не приносит НИКАКИХ плюсов. Статистика разводов за последние годы это подтверждает.
Институт семьи и брака умер, новыми законами пытаются поднять труп. Законов всё больше, рождаемость всё хуже. Может стоит присмотреться к опыту Нигерии? Там люди плодятся как тараканы и с алиментами нет проблем.