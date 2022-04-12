Хотели как в сказке про принца, а остались у разбитого корыта: истории бывших жен олигархов

Бывшая светская львица продолжила вести фривольный образ жизни пропивая все, что у нее осталось. В 2015 году ее нашли мертвой собственной квартире. От былой красавицы ничего не осталось, женщина последние годы своей жизни страдала от последствий алкоголизма.

Одна из самых одиозных персон из списка бывших жен миллионеров — Божена Рынска. Молодая журналистка в 2011 году закрутила роман с медиамагнатом и одним из основателей НТВ Игорем Малашенко. На тот момент он еще был женат на своей первой супруге Елене Пивоваровой. Вместе с ней у него было две дочери и сын. Впрочем, молодую колумнистку это не смутило, так же как и двадцатилетняя разница в возрасте.