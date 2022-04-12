16 странных тенденций оформления бровей

Однако люди всё равно продолжают экспериментировать со своей внешностью. Это касается одежды и макияжа. Особое внимание в последнее время уделяется бровям. Многие бьюти-блогеры считают, что это «новые губы», так как они акцентируют внимание на лице. Поэтому их декорированию нужно уделить особое внимание. Некоторые девушки, видимо, поняли этот совет слишком буквально, и вот что у них получилось.

Остаётся только верить в то, что это не татуаж