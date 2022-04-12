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16 странных тенденций оформления бровей

16 странных тенденций оформления бровей (17 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: брови   девушки   индустрия красоты   красота   макияж   фото   
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Индустрия красоты — отдельный мир, понять который способен далеко не каждый человек. Некоторые модные тренды сбивают с толку и наталкивают на мысли об изощрённой фантазии его авторов.

Однако люди всё равно продолжают экспериментировать со своей внешностью. Это касается одежды и макияжа. Особое внимание в последнее время уделяется бровям. Многие бьюти-блогеры считают, что это «новые губы», так как они акцентируют внимание на лице. Поэтому их декорированию нужно уделить особое внимание. Некоторые девушки, видимо, поняли этот совет слишком буквально, и вот что у них получилось.


Остаётся только верить в то, что это не татуаж

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Анжелика Протодьяконова — блогер из Якутии с самыми большими бровями

Однажды Анжелика стала объектом насмешек в интернете. Какой-то мужчина сфотографировал её в общественном транспорте и выставил фото на всеобщее обозрение. Внимание незнакомца привлекли массивные брови девушки. Анжелика решила использовать издевательства себе на пользу. Она стала рисовать себе неправдоподобно большие брови, благодаря чему быстро стала запредельно популярной.


Слегка перестаралась

Брови-ёлочки были особенно популярны во время новогодних праздников

Брови-нимб — один из самых странных бьюти-трендов

Дьявольские брови и губы — устрашающая тенденция красоты

Когда любовь к McDonald’s запредельна

Если одной пары бровей слишком мало, добавь ещё одну

Брови «наоборот»

Брови-перья

Весенние брови превратят вас в лесную нимфу

Блогер Тейлор Р. одна из первых начала создавать «травяные брови». Для этого она использует цветную тушь, консиллер, различные пигменты и сухие цветы. Идея понравилась многим девушкам, и они незамедлительно начали её применять на себе.


Популярный тренд — брови-рыбьи хвосты

Макияж бровей под названием «дикий папоротник»

Макияж, который сразит наповал. Что только не сделаешь, чтобы прославиться в сети


София Хаджипантели и её натуральные, кустистые брови

София — новая Фрида Кало, которая стремится изменить стандарты красоты. Девушка прославилась благодаря своим сросшимся бровям. Она стала популярной моделью и продолжает покорять фэшн-индустрию.


«Железные» брови

Пожалуй, одно из самых завораживающих и сумасшедших решений — брови, на которые крепятся гвоздики и различные металлические предметы. Придумал этот шокирующий макияж стилист из Сербии. Вполне возможно, что скоро его активно будут использовать на модных показах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: брови   девушки   индустрия красоты   красота   макияж   фото   
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Александр 38 минут назад
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Андрей 3 минуты назад
Когда мозгов нет, только и заниматься такой куйнёй.
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