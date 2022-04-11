В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв

Побежали-побежали…

На бегу все спрашивали: что же происходит? Многие подумали, что началась война и их утюжат бомбами. Другие причитали про теракт.

Когда растрясли целлюлит и немного успокоились - стали разбираться. Оказалось, что взорвался канализационный люк. Мощного фонтана из фекалий не показали, возможно, он тоже присутствовал. Так что зря испугались.