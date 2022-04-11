В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв

На улице началась паника и люди бросились врассыпную.
На Таймс-сквер всегда оживлённо. Одни спешат по своим делам, другие - шатаются без дела. Но в любом случае, народу там много. И вчера они дружно
обо испугались.
Среди бела дня прогремел мощный взрыв.
Что характерно, дама с телефоном раз 20 произнесла «Fuck! O, Fuck! What the FUCK?!», но съёмку не остановила. Решила сделать шок-контент.
Побежали-побежали…
На бегу все спрашивали: что же происходит? Многие подумали, что началась война и их утюжат бомбами. Другие причитали про теракт.
Когда растрясли целлюлит и немного успокоились - стали разбираться. Оказалось, что взорвался канализационный люк. Мощного фонтана из фекалий не показали, возможно, он тоже присутствовал. Так что зря испугались.
Источник:
АНТИФИШКИ
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