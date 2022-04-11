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В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв

В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 апреля 2022 14:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нью-Йорк   Улица   взрыв   жители   таймс сквер   теракт   
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На улице началась паника и люди бросились врассыпную.

На Таймс-сквер всегда оживлённо. Одни спешат по своим делам, другие - шатаются без дела. Но в любом случае, народу там много. И вчера они дружно обо испугались.

Среди бела дня прогремел мощный взрыв.

Что характерно, дама с телефоном раз 20 произнесла «Fuck! O, Fuck! What the FUCK?!», но съёмку не остановила. Решила сделать шок-контент.

Побежали-побежали…

На бегу все спрашивали: что же происходит? Многие подумали, что началась война и их утюжат бомбами. Другие причитали про теракт.

Когда растрясли целлюлит и немного успокоились - стали разбираться. Оказалось, что взорвался канализационный люк. Мощного фонтана из фекалий не показали, возможно, он тоже присутствовал. Так что зря испугались.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   Улица   взрыв   жители   таймс сквер   теракт   
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47  комментариев
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6k
Алексей 2 часа назад
Шок-контент - у американцев мощно рванул пердак.
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1k
YuRiMi Полминуты назад
китайские дети в Нью-Йорке?
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20k
sssss3 3 минуты назад
Просто рядом с Байденом кто-то зажигалкой чиркнул......
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6k
Кузнец душ. 6 минут назад
У байдена пукан рванул
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1k
Алексей 7 минут назад
Черепашки- ниньзя выбрались
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−91
vitek 15 минут назад
А , суки обосрались?
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6k
Енот Потаскун Полчаса назад
Вот и вся разница между пиндосами и нами.они бегут как ужаленные от взрыва, а мы к взрыву, посмотреть, чё там
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594
eternal Полчаса назад
Власти на столько напугали войной с Россией, что любой громкий звук для них взрыв бомбы. - Куда бежим? - Хрен знает все бегут и я бегу.
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6k
Енот Потаскун Полчаса назад
Не взрыв, а хлопок. Петров и Баширов не виноваты, если что.
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44k
dima423 Полчаса назад
люк взорвался у пиндосов - это Путин, нет вопросов)
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−2
Федор Полчаса назад
Да кино снимают, у этих мразей нет чувства достоинства или понимания... они хайпят на бабло!!!
Смотрите в кинотеатрах....
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1k
Motorola 38 минут назад
Срочно ввести санкции против нас !
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229
Liberman 40 минут назад
так там и так фонтан из фекалий))) все же видно! как все знатно обосрались)
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11k
Ледовый 41 минуту назад
всё правильно русские бомбят Нью-Йорк
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9k
DumDum 45 минут назад
Бля... Какая страна, такие и взрывы...
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21k
Добрый Алабай 49 минут назад
Зачем сразу думать про бомбы и ракеты? Может, просто кондиционер сам взорвался.
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36k
Антон 49 минут назад
Хохлы бзднули, показали как газ добывать нужно! Так что у пиндосов перемога случилась!
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6k
Sergey 51 минуту назад
расходимся, америке не песта еще (((
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5k
saliamnn 51 минуту назад
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10k
Виталий Касандров 52 минуты назад
Даже по видео слышно, что хлопок не сильный и явно локальный ,но видно что народ явно запуган терактами ,и вполне догадывается что остальному миру есть что предъявить американцам .
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229
Liberman Виталий Касандров 39 минут назад
Русские идут!
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7k
Александр Час назад
Ищите Петрова и Боширова с пустым мешком из под дрожжей...
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109
Джонни Александр Полчаса назад
Операция "Пердачок"
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109
Джонни Александр 21 минуту назад
Красивые...
И дома там красивые
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