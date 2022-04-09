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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Это фото одной героинь (Sandra Benes) классного английского сериала 1975-77 годов "Space: 1999". Её играла английская актриса Zienia Merton
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Советская летчица Валентина Гризодубова и Герой Социалистического Труда Андрей Туполев на праздновании Дня Военно-воздушных сил СССР на Тушинском аэродроме. 1948 год
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Шер позирует для обложки альбома «Prisoner» на Casablanca Records в июне 1979 года в Лос-Анджелесе. Эпическая фотосессия от Гарри Лэнгдона
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Одри Хепберн со своей собакой Знаменитой на съемках фильма «Непрощенный» Дуранго, Мексика, 1959 год
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Сергей Безруков и «Куклы» Именно он в 1994—1999 гг. озвучивал в программе «Куклы» на НТВ множество признаков, среди которых были такие, как Борис Ельцин и Владимир Жириновский
Источник:
АНТИФИШКИ
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