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Прогулка по московским улицам с помощью сравнительных фото.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
2.
Немного дальше дом 58/25, построенный в 1884 году для фабриканта Щапова. Судя по хронологии построек Ф.О. Шехтеля - это первый особняк знаменитого архитектора!
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4.
2-я Бауманская улица, д. 7.
Удивительное и необычное тогда здание лабораторий механической технологии волокнистых веществ императорского технического училища (МВТУ им. Баумана), построенное в 1899 году по проекту Льва Кекушева.
Удивительное и необычное тогда здание лабораторий механической технологии волокнистых веществ императорского технического училища (МВТУ им. Баумана), построенное в 1899 году по проекту Льва Кекушева.
5.
В советское время в результате перестроек здание лишилось своей узнаваемости: башня, как и всё здание, встроена в новый корпус, надстроены ещё 2 этажа, пристроено правое крыло.
6.
Ещё одна постройка Л.Н. Кекушева, которую постигла та же участь. Это бывший доходный дом наследниц Хлудовых на углу Рождественки и Театрального проезда, 1894-1896 гп.
После революции здесь разместился Москоммунхоз, сейчас - министерство транспорта РФ.
После революции здесь разместился Москоммунхоз, сейчас - министерство транспорта РФ.
11.
Вот его общий вид. На углу здание Акционерного общества "Оргаметалл", 1927 гп. Общество занималось проектированием, строительством и оборудованием металлообрабатывающих заводов, а также испытанием импортных машин с демонстрацией их работы.
12.
Левее здания "Оргаметалла" - перестроенный, естественно, изменивший свое назначение, но сохранившийся бывший Ермаковский ночлежный дом, наверное, крупнейшее благотворительное учреждение тогда в Москве!
15.
Утоляют жажду)
Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках...
В.А. Гиляровский "Москва и москвичи"
Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках...
В.А. Гиляровский "Москва и москвичи"
16.
Все здесь же. За угловым домом справа, который сейчас без балконов, прямо уходил уже несуществующий Южный проезд (переулок), он соединял Каланчевскую улицу с Рязанским проездом.
17.
На этом коллаже общий вид отрезка Каланчевской улицы, который мы с вами посмотрели.
На старой фотографии идет прокладка второй линии конки.
На старой фотографии идет прокладка второй линии конки.
18.
А завершим сегодняшнюю прогулку известной кинолокацией!
"Джентльмены удачи", 1971 г. Реж. А. Серый.
В кадре: Красноворотский проезд. Слева Лермонтовский сквер, ну и тот самый "мужик в пиджаке")
Сейчас место, конечно, почти не узнать… Старая застройка, что в кинокадре на противоположной стороне дороги, была снесена в конце 70-х гг во время строительства ГВЦ МПС.
"Джентльмены удачи", 1971 г. Реж. А. Серый.
В кадре: Красноворотский проезд. Слева Лермонтовский сквер, ну и тот самый "мужик в пиджаке")
Сейчас место, конечно, почти не узнать… Старая застройка, что в кинокадре на противоположной стороне дороги, была снесена в конце 70-х гг во время строительства ГВЦ МПС.
Источник:
АНТИФИШКИ
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