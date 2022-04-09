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Москва, было-стало

Москва, было-стало (19 фото)

Автор:
09 апреля 2022 22:15
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
224
19
Прогулка по московским улицам с помощью сравнительных фото.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Corvus Corax 47 минут назад
"Самую ужасную память о себе скудная фантазия коммунистических градоначальников оставила в названиях московских улиц и площадей. Конечно, строителям светлого завтра было далеко до пиршества нью-йоркского примитивизма: Первая стрит, Пятая авеню, далее по порядку, как баксы в бумажнике; но и собственные достижения красных выглядели весомо: Первая Бауманская улица, Вторая Бауманская улица, просто Бауманская улица, станция метро «Бауманская», МГТУ им. Баумана… Создавалось впечатление, что в тысяча девятьсот пятом году по местным подворотням шнырял всего один-единственный недоучившийся студент. Да и тот Бауман."
(с) В.Панов
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