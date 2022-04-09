FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” В МГУ высмеяли английских учёных В МГУ высмеяли английских учёных Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию сразу после взрыва? Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить... Современное чудо света: китайский мост-небоскрёб Современное чудо света: китайский мост-небоскрёб Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сходить в "мишленовский" ресторан Сходить в "мишленовский" ресторан Субботний позитивчик Субботний позитивчик Пустельга напала на сипух в гнезде, но те дали такой отпор Пустельга напала на сипух в гнезде, но те дали такой отпор Девушка спасла котенка из ливневой канализации Девушка спасла котенка из ливневой канализации Калейдоскоп позитива. Выпуск 108 Калейдоскоп позитива. Выпуск 108 Красиво и притягательно: какие явления происходят в ядерном реакторе Красиво и притягательно: какие явления происходят в ядерном реакторе Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-58 Смешные комментарии из социальных сетей-58 Домашние любимцы, которые решили хорошенько спрятаться Домашние любимцы, которые решили хорошенько спрятаться «Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х «Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х Голосовой помощник «Алиса» прикрыла проделки питомца Голосовой помощник «Алиса» прикрыла проделки питомца Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные факты Интересные факты Канада — одно большое чудо чудное Канада — одно большое чудо чудное
Прогулка по Санкт-Петербургу 2003 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2003 года (22 фото)

Автор:
09 апреля 2022 22:11
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
115
22
Сегодня у нас - 2003 год. Год, когда Санкт-Петербургу исполнилось 300 лет. 2-3 года город упорно готовили к празднику: что-то успели доделать, что-то - не очень.Давайте вместе посмотрим, как Санкт-Петербург прожил этот год.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
2
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

794555



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
6
71
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
1
83
Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#история#Ватермарк#в мире#забавно#фотографии#аварии#авто аварии
#фото#мир#Россия#Украина#СССР#США#кино#автомир#дтп#Ynews
#прикол#интересно#животные#картинки#подборка#автомобили#Приколы#Девушка#милота#познавательно
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Евдоким Давыдов, сумевший поразить самого Наполеона Евдоким Давыдов, сумевший поразить самого Наполеона Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото Белорус разбил лагерь рядом с городом и прячется там от безумия мира Белорус разбил лагерь рядом с городом и прячется там от безумия мира Сёдзи Моримото: японец, которого можно "взять в аренду" Сёдзи Моримото: японец, которого можно "взять в аренду" Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки

На что жалуетесь?

Вернуться