Прогулка по Санкт-Петербургу 2003 года

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Сегодня у нас - 2003 год. Год, когда Санкт-Петербургу исполнилось 300 лет. 2-3 года город упорно готовили к празднику: что-то успели доделать, что-то - не очень.Давайте вместе посмотрим, как Санкт-Петербург прожил этот год.
2.
Автор фото - Владимир Валдин.
Подходит к концу строительство Ладожского вокзала. В 2003 году он уже будет открыт.
Подходит к концу строительство Ладожского вокзала. В 2003 году он уже будет открыт.
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3.
Автор фото - Майя Камешкова.
Переговорный пункт на Большой Морской неподалёку от Арки Генштаба. Помните такие фургончики?
Переговорный пункт на Большой Морской неподалёку от Арки Генштаба. Помните такие фургончики?
4.
По всему городу были развешаны растяжки, напоминающие о грядущем празднике. Эта висела на Московском проспекте. Справа в углу - ещё один осколок эпохи: ресторан быстрого питания "БлинДональтс". Таких ресторанчиков в городе было довольно много, последний из них закрылся в 2012 году.
5.
Свадебный транспорт на Стрелке Васильевского острова: черный ЗИМ и белый лимузин Линкольн Таун Кар.
6.
На набережной Адмиралтейского канала. Сейчас здесь всё изменилось: справа теперь находится лучшее общественное пространство Санкт-Петербурга - остров Новая Голландия.
8.
Автор фото - Antoine Gyori - Corbis.
Бабушки в ожидании трамвая на Садовой улице около Никольских рядов
Бабушки в ожидании трамвая на Садовой улице около Никольских рядов
11.
Автор фото - Yuri LRTA с сайта transphoto.org.
10 трамвай готовится пересекать Площадь Восстания по Лиговскому проспекту. Этой трамвайной линии оставалось жить ещё 4 года.
10 трамвай готовится пересекать Площадь Восстания по Лиговскому проспекту. Этой трамвайной линии оставалось жить ещё 4 года.
13.
Автор фото - Сергей Лаврентьев.
Один из последних ЛАЗ-695Н на маршрутах города. Маршрут К-57, стоимость проезда - 8 рублей.
Один из последних ЛАЗ-695Н на маршрутах города. Маршрут К-57, стоимость проезда - 8 рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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